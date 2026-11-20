Le ministère demande de revoir le prix du courant à partir de l’ensemble des centrales, et pas du seul gazole. Aucun nouveau barème n’est publié. L’effet sur les ménages dépendra de la protection des cent premiers kilowattheures et du coût du courant acheté en plus à un générateur privé.

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Le Liban étudie une nouvelle formule pour calculer le tarif d’Électricité du Liban. Le ministère de l’Énergie a demandé de ne pas limiter le calcul au gazole et aux centrales thermiques déjà en service. L’entreprise a transmis un projet révisé pour examen. Le Conseil des ministres a approuvé le 13 novembre un plan général pour l’électricité, mais ses décisions publiées ne fixent pas de nouveau prix du kilowattheure.

La lettre d’Électricité du Liban adressée au ministère distingue la formule de calcul de la décision tarifaire. Elle rapporte les observations du ministre, puis demande la transmission du projet révisé au Conseil d’État pour avis. Elle mentionne des tableaux joints. Les tableaux ne figurent pas dans la copie disponible de la lettre. On ne peut donc pas en déduire un montant applicable à une facture, ni confirmer un plafond de hausse ou une date d’application.

Un calcul qui doit couvrir davantage de centrales

Le ministère demande de tenir compte de l’ensemble des centrales qui produisent pendant la période retenue. Il cite les installations hydrauliques et les unités thermiques susceptibles d’entrer en service. L’observation vise une première méthode qui s’appuyait essentiellement sur le prix du gazole et les centrales thermiques alors actives. Le coût d’un litre de carburant ne suffit pas à mesurer le coût moyen du réseau si une partie de l’électricité est produite autrement.

Le prix d’achat du combustible peut monter pendant qu’une plus grande part de la production provient de l’hydraulique. À l’inverse, un combustible moins cher n’entraîne pas forcément une baisse équivalente du coût moyen si l’entreprise doit produire davantage avec ses unités les moins efficaces. La place de chaque source dans le calcul compte donc autant que le prix de référence retenu pour le pétrole.

Le ministère demande également de confronter le calcul à la version la plus récente du plan de recouvrement des coûts. Dans son additif publié en décembre 2025, Électricité du Liban dit que la fin de l’arrangement d’échange avec l’Irak lui impose de financer elle-même le coût du combustible. Cet additif met aussi à jour les hypothèses sur les centrales, les factures effectivement payées et le recouvrement des arriérés. Il s’agit d’un plan financier de l’entreprise, pas de la formule tarifaire finale soumise au gouvernement.

Qui paierait davantage dépend de la tranche modifiée

Dans un communiqué publié en 2026, Électricité du Liban a rappelé le barème de référence : 10 cents de dollar par kilowattheure pour les 100 premiers kilowattheures, puis 27 cents au-delà. À 100 kilowattheures, la part correspondant à l’énergie représente 10 dollars. À 200 kilowattheures, elle représente 37 dollars. Ces exemples excluent la part fixe et les prélèvements. Ils ne décrivent pas une facture complète.

Cette différence de prix permet de situer l’enjeu sans attribuer de pourcentage au projet. Si seule la tranche supérieure était relevée, un abonné restant sous le seuil de 100 kilowattheures ne verrait pas augmenter sa part d’énergie pour ce motif. S’il s’agissait au contraire de relever la première tranche, l’effet toucherait aussi les petits consommateurs. Et si un même cent de dollar était ajouté aux deux prix, cela représenterait 10 % de hausse sur le premier prix et environ 3,7 % sur le second. Ce calcul est une illustration, non un scénario retenu par Électricité du Liban.

Il faut aussi distinguer la facture publique de ce qu’un foyer dépense pour s’éclairer. Un ménage qui achète du courant à un générateur privé peut voir un poste s’alourdir tandis que l’autre reste inchangé. Une amélioration du service public pourrait réduire le besoin de courant privé, mais ni la lettre ni les décisions publiées ne chiffrent cet effet pour les abonnés. Le projet de tarif ne garantit pas, à lui seul, un nombre d’heures de courant.

Les impayés publics suivent une autre procédure

Le Parlement a approuvé le 12 novembre un crédit de 8 950 milliards de livres pour régler une partie des factures accumulées des administrations et organismes publics. Ce crédit vise une dette déjà constituée. Il n’est pas une hausse du tarif des ménages et ne prouve pas que l’argent a déjà été encaissé. Le plan de recouvrement d’Électricité du Liban distingue lui-même les sommes facturées des recettes perçues : un prix révisé ne règle pas le problème des factures non recouvrées.

Le document qui permettrait de mesurer l’effet sur les ménages est la formule finalement approuvée, avec la base et le traitement de chaque tranche, les règles de révision à la hausse et à la baisse, et les périodes de consommation auxquelles elle s’appliquera. Ces éléments ne se déduisent pas de l’approbation du plan général ni de la demande d’avis adressée au Conseil d’État.

Centrale de Deir Ammar dans le nord du Liban. Photographie d’archives publiée dans la médiathèque en février 2019, date exacte de prise de vue non établie. Elle ne montre pas l’état actuel de l’installation. Photo François el Bacha / Libnanews.

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