Écoles avant le mandat, universités, familles et échanges : pourquoi le français reste présent au Liban sans être sa langue officielle.

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Le français est présent au Liban parce qu’il s’y est transmis par les écoles, les universités, les familles et les échanges culturels, bien avant et bien après le mandat français. Il conserve une place importante, mais l’arabe est la langue officielle et tous les Libanais ne parlent pas français.

Entendre du français dans une rue de Beyrouth, dans une salle de cours ou au téléphone ne signifie pas que le Liban serait un pays de langue française au même titre que la France. La langue occupe une place particulière dans une société plurilingue. Pour comprendre cette présence, il faut distinguer son histoire, son rôle scolaire et les usages réels des habitants.

Une présence antérieure au mandat français

Le mandat français a renforcé la place du français, mais il ne l’a pas introduit dans un territoire où personne ne le connaissait. Des réseaux éducatifs religieux et des échanges avec l’Europe avaient déjà installé son usage au XIXe siècle, lorsque la région appartenait encore à l’Empire ottoman.

L’Université Saint-Joseph de Beyrouth en fournit un repère précis. Fondée en 1875 par la Compagnie de Jésus, elle précède de plusieurs décennies le mandat. Ses institutions ont formé des générations d’étudiants dans différentes disciplines. Le français s’est ainsi diffusé non seulement comme langue de conversation, mais aussi comme langue d’études et d’accès à des professions.

Cette histoire scolaire compte davantage qu’une explication réduite à un lien sentimental avec la France. Une langue se maintient lorsqu’elle sert à apprendre, à travailler et à transmettre des savoirs. Le passage par les établissements d’enseignement a donné au français des usages durables, qui ont ensuite circulé dans les familles et les milieux professionnels.

Ce que le mandat a changé

Après la Première Guerre mondiale, la tutelle française donne à cette langue un poids politique et administratif supplémentaire. Dans la Constitution de 1926, le français possède un statut officiel aux côtés de l’arabe. La langue s’inscrit alors dans les institutions du nouvel État autant que dans les réseaux éducatifs déjà présents.

Il faut distinguer cette période de la situation juridique actuelle. La fin de la tutelle ne fait pas disparaître les compétences linguistiques, les écoles ou les bibliothèques. Mais elle change le cadre national dans lequel leur usage s’exerce. La pratique du français continue dans un Liban indépendant ; elle n’est pas la prolongation d’une souveraineté française sur le pays.

Le français est-il encore une langue officielle ?

Non. L’article 11 de la Constitution actuelle désigne l’arabe comme langue nationale officielle et renvoie à une loi la détermination des cas d’usage du français. Cette disposition particulière ne place pas les deux langues sur le même plan. L’Organisation internationale de la Francophonie classe elle aussi l’arabe comme langue officielle du Liban et le français comme langue étrangère.

La confusion vient souvent de l’emploi du mot « francophone ». Celui-ci peut désigner une personne qui parle français, un établissement qui l’utilise pour enseigner, ou un pays membre de la Francophonie. Il ne signifie pas nécessairement que le français possède un statut officiel. Le Liban appartient à l’organisation depuis 1973 sans avoir renoncé à sa langue officielle arabe.

L’école reste un moteur essentiel

Dans une partie des établissements libanais, le français ne se limite pas à une matière enseignée quelques heures par semaine. Il sert aussi à apprendre les mathématiques ou les sciences. L’Institut français décrit un système éducatif structurellement bilingue, dans lequel ces disciplines sont enseignées en français ou en anglais selon les établissements.

Cette organisation aide à comprendre pourquoi un élève peut acquérir un vocabulaire scientifique français tout en parlant principalement arabe à la maison. Elle explique aussi que deux Libanais du même âge aient des compétences très différentes en français : leurs parcours scolaires et leurs occasions de pratiquer ne sont pas identiques.

Le français scolaire n’appartient pas uniquement aux établissements privés. La coopération éducative concerne également le secteur public, la formation des enseignants et les institutions libanaises chargées de l’éducation. Il serait donc inexact d’assimiler automatiquement francophonie, école privée et appartenance à un même milieu social.

Des études et des liens professionnels

Les universités prolongent cette pratique. L’USJ se présente aujourd’hui comme un établissement de langue et de culture francophones, tout en mettant en avant le français, l’anglais et l’arabe. Cette combinaison montre que la francophonie universitaire ne suppose pas l’exclusion des autres langues.

Les partenariats entre établissements libanais et français, les diplômes conjoints et les échanges de chercheurs donnent aussi au français une utilité concrète. Il peut faciliter un cursus, une mobilité ou une collaboration. L’enseignement supérieur libanais ne forme cependant pas un ensemble linguistique uniforme : choisir une université ou une spécialité peut conduire à des usages très différents.

Tous les Libanais parlent-ils français ?

Non. La fiche de l’OIF fondée sur son rapport de 2022 estimait les francophones à 38 % de la population. Ce repère daté ne constitue pas un recensement linguistique de 2026 et ne signifie pas que toutes ces personnes utilisent quotidiennement le français au même niveau. Comprendre une conversation, lire un article et rédiger un texte professionnel sont des compétences distinctes.

La langue que l’on entend dépend beaucoup du lieu et des interlocuteurs. Une rencontre dans une université francophone ne décrit pas à elle seule les pratiques du pays entier. De même, l’usage du français dans une famille n’implique pas que ses membres aient abandonné l’arabe libanais dans leurs échanges quotidiens.

Une langue parmi plusieurs

L’arabe libanais, le français et l’anglais peuvent coexister dans les parcours d’une même personne. Le choix varie avec l’interlocuteur, le travail, les études ou le sujet. Passer d’une langue à l’autre n’est pas une absence de langue nationale : c’est une pratique plurilingue, rendue possible par des apprentissages et des habitudes différents.

La vie culturelle contribue à entretenir le français au-delà des cours. L’Institut français du Liban organise des activités linguistiques et artistiques à travers un réseau implanté dans plusieurs régions. Les échanges avec des auteurs, des artistes et des institutions permettent à la langue de rester une pratique culturelle, plutôt qu’un simple souvenir scolaire.

Si l’on parle français au Liban, c’est donc parce que plusieurs relais se sont succédé et continuent d’exister : l’enseignement avant le mandat, les institutions de cette période, puis les choix éducatifs, professionnels et culturels d’un pays indépendant. Cette histoire explique une présence forte, sans faire du français la langue de tous les Libanais ni effacer la place centrale de l’arabe.

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