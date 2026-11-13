Électricité : le plan adopté, le gaz encore à négocier

Le gouvernement libanais a approuvé son plan électrique le 13 novembre. Le gaz, les renouvelables et le réseau en constituent les axes annoncés. Les négociations avec le Qatar se poursuivent, sans accord définitif annoncé. Parallèlement, la loi numéro 72 ouvre 8 950 milliards de livres pour régler une partie des impayés publics envers EDL. Sa publication marque une étape juridique, pas la preuve d’un versement. La tarification variable doit encore être examinée et ses effets restent conditionnels à son adoption.

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Le gouvernement libanais a approuvé son plan pour l’électricité le 13 novembre, tout en poursuivant les discussions avec le Qatar. À la sortie du Conseil des ministres, Adel Nassar a annoncé cette décision. Joe Saddi a précisé qu’aucun accord définitif avec la partie qatarie n’était encore annoncé. Le même jour, la loi ouvrant 8 950 milliards de livres pour les impayés publics envers Électricité du Liban est parue au Journal officiel.

Ces deux décisions répondent à des problèmes différents. Le plan porte sur les combustibles, la production, les réseaux et le recouvrement. Le crédit budgétaire sert à régler une partie des factures déjà accumulées par les administrations et établissements publics. Il ne constitue pas une enveloppe destinée à construire les centrales annoncées.

Électricité : le gaz au centre du plan approuvé

Paul Morcos, ministre de l’Information, a présenté les orientations retenues après la réunion. Il a insisté sur une approche intégrée : approvisionnement en gaz naturel, production, transport, distribution et perception des factures. L’annonce ne se limite donc pas à l’ajout de capacités électriques.

À court terme, le gouvernement veut acheminer du gaz naturel par le gazoduc arabe vers la centrale de Deir Ammar. Le ministre a décrit le passage du gazole au gaz naturel comme un moyen de réduire sensiblement le coût de production. Il n’a toutefois fourni ni prix d’achat, ni économie chiffrée par kilowattheure, ni date de livraison.

Cette présentation fixe une orientation industrielle. Elle ne prouve pas que les approvisionnements sont contractuellement sécurisés ou que la centrale fonctionne déjà avec ce combustible. Pour mesurer l’effet sur les coûts, il faudra connaître les conditions d’achat et de transport du gaz, puis les modalités effectives d’exploitation.

Paul Morcos a également évoqué l’importation de gaz naturel liquéfié pour alimenter Deir Ammar, Zahrani et Zouk. Le gaz livré par conduite et le GNL constituent deux voies d’approvisionnement distinctes. Le compte rendu ne détaille pas leur articulation technique, les infrastructures nécessaires ou les engagements financiers correspondants.

Un objectif de 3 000 à 3 500 mégawatts

Le ministre a situé l’ambition de production à au moins 3 000 à 3 500 mégawatts dans les années à venir. Il a indiqué que la plus grande partie de cette capacité devait provenir des énergies renouvelables. Aucun calendrier annuel ni partage précis entre technologies n’a été rendu public dans ces déclarations.

Il s’agit d’un objectif de puissance, pas d’une production déjà disponible. Les mégawatts décrivent une capacité ; ils ne donnent pas, à eux seuls, le volume d’électricité effectivement livré aux abonnés. L’annonce ne permet donc pas de déduire un nombre supplémentaire d’heures de courant par jour.

Le réseau de transport figure aussi dans le programme. Paul Morcos a souligné la nécessité de le réaménager et d’y investir. Il doit pouvoir absorber l’électricité des nouvelles centrales et des projets renouvelables, puis l’acheminer vers les lieux de consommation en sécurité.

Sur la distribution et la perception des factures, le gouvernement travaille à une participation privée par l’intermédiaire d’opérateurs de réseaux. Le ministre a rattaché cette démarche au cadre retenu par l’Autorité de régulation du secteur. Les déclarations consultées ne désignent pas d’opérateur choisi et ne présentent pas de contrat attribué.

Le Qatar : des négociations, pas encore un accord

Joe Saddi, ministre de l’Énergie, a fait état de progrès avec la partie qatarie. Il a néanmoins précisé que plusieurs points restaient en discussion. Il entend annoncer l’accord lorsqu’il sera conclu, sans dévoiler les détails des échanges en cours.

Paul Morcos a, de son côté, indiqué que les négociations se poursuivraient pour examiner la possibilité d’accélérer la réalisation des centrales à Deir Ammar. L’approbation du plan et la poursuite des discussions sont donc établies. Un engagement qatari définitif, son montant et son calendrier ne le sont pas dans les annonces disponibles.

Le ministre de l’Énergie a aussi annoncé l’inscription de la tarification variable à l’ordre du jour de la semaine suivante. Selon lui, elle aurait besoin de trois mois après son adoption pour produire ses effets. Ce délai reste conditionnel : il ne commence pas avec sa seule déclaration du 13 novembre.

Concernant les camps palestiniens, Joe Saddi a dit s’être accordé avec le président du Comité de dialogue libano-palestinien sur la nécessité de proposer une solution sous deux mois. L’objectif annoncé est le paiement des sommes dues pour l’électricité. Aucune formule de règlement ni répartition des responsabilités n’a été détaillée.

La loi sur les impayés publics entre en vigueur

Le dossier financier a franchi une étape juridique distincte. Le supplément au numéro 49 du Journal officiel, daté du 13 novembre 2026, publie la loi numéro 72. Son article premier ouvre un crédit supplémentaire de 8 950 milliards de livres dans la réserve du budget général de 2026.

Le texte réserve cette somme au paiement d’une partie des créances accumulées par EDL sur les administrations et établissements publics. Il interdit d’utiliser le crédit pour une autre finalité. Les dépenses restent soumises aux règles légales, notamment celles de la comptabilité publique.

La loi prévoit que les crédits engagés, liquidés, ordonnancés et payés soient retracés dans les comptes concernés de 2026. Elle autorise aussi, à titre exceptionnel et pour une seule fois, le report du crédit et des montants transférés, qu’ils soient engagés ou non. Son article trois fixe son entrée en vigueur dès sa publication.

Cette publication prolonge le vote parlementaire du 12 novembre. Elle ne démontre pas que les fonds ont déjà été versés à EDL. Le crédit doit encore se traduire par des opérations de paiement conformes à son objet ; il ne règle pas automatiquement toutes les dettes publiques.

Les prochaines étapes annoncées portent sur les négociations qataries, l’examen de la tarification variable et l’exécution du crédit budgétaire. Les dates de livraison du gaz, les contrats de construction et les sommes effectivement encaissées par EDL restent à préciser.

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