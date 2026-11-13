L’inflation américaine ralentit sur un mois, mais reste élevée sur un an. Les comptes de Nebius illustrent les besoins de financement de l’IA, tandis que Nvidia prépare sa transition. Pétrole, taux et change complètent ce point économique du 13 novembre, fondé sur des données officielles datées, sans fausses cotations instantanées.

18

Lire l'article Stop

Le ralentissement des prix à la production américains ne suffit pas à effacer les tensions inflationnistes. Publiée vendredi 13 novembre 2026, la statistique d’octobre montre une hausse mensuelle de 0,3 %, après 1,4 % en septembre. Mais la progression annuelle atteint 6,5 %. L’autre enjeu se trouve dans les comptes de l’intelligence artificielle : la croissance des ventes ne dispense pas de financer des équipements très coûteux.

Point établi le 13 novembre. Les observations ne sont pas simultanées et ne constituent pas un bilan de clôture mondial. Les marchés américains sont encore ouverts. Les cotations intrajournalières dont le fuseau n’a pu être établi sont écartées ; les clôtures de la veille et les références officielles sont explicitement datées.

Marchés mondiaux du jour : partir de clôtures établies

La séance précédente donne un repère distinct. Jeudi 12 novembre, le S&P 500 avait terminé à 7 592,40 points, le Dow Jones à 52 297,09 et le Nasdaq à 25 366,09. Les trois avaient perdu environ 0,4 %. Le Russell 2000, plus représentatif des petites capitalisations américaines, avait cédé environ 1,7 %. Il s’agit bien de clôtures du jeudi, pas de niveaux finaux du vendredi.

Une inflation moins rapide sur un mois, plus élevée sur un an

Le Bureau américain des statistiques du travail mesure une hausse de 0,3 % des prix à la production pour la demande finale en octobre. Le chiffre est corrigé des variations saisonnières. Sur douze mois, la hausse non corrigée atteint 6,5 %, son rythme le plus élevé depuis novembre 2022. L’indicateur excluant alimentation, énergie et services commerciaux progresse de 0,5 % sur le mois et de 4,9 % sur un an.

Le détail interdit de réduire l’inflation au seul pétrole. Les biens augmentent de 0,5 %, les services de 0,2 % et l’alimentation de 1,3 %. L’énergie recule légèrement, de 0,1 %. Le transport routier de marchandises renchérit de 3,9 %, tandis que le diesel baisse de 7,9 %. La publication date du 13 novembre à 8 h 30, heure de l’Est américain, soit 13 h 30 UTC et 15 h 30 à Beyrouth.

Le ralentissement mensuel ne signifie pas une baisse générale des prix. Un indice qui augmente moins vite continue d’augmenter. La variation annuelle compare, elle, deux niveaux espacés de douze mois. Elle peut donc accélérer alors que le dernier mouvement mensuel ralentit, notamment parce que la période de comparaison change.

Il faut également distinguer prix à la production et prix payés par les ménages. Les entreprises peuvent absorber une partie des coûts dans leurs marges, modifier leurs produits ou renégocier leurs contrats. À l’inverse, une baisse d’un intrant ne se transmet pas nécessairement tout de suite au prix final. Les stocks acquis plus cher et les engagements commerciaux peuvent retarder cette transmission.

La décision de la Fed n’a pas changé vendredi

Le dernier communiqué de décision de la Réserve fédérale, daté du 28 octobre, maintient les fed funds dans une fourchette de 3,75 % à 4 %. Le vote était de dix voix contre deux. Lisa Cook et Beth Hammack souhaitaient une augmentation d’un quart de point. Ce rappel ne constitue pas une annonce monétaire nouvelle du 13 novembre.

La banque centrale décrit alors une activité solide et une inflation encore élevée. Les données de vendredi alimentent l’évaluation à venir, mais ne déterminent pas mécaniquement la prochaine décision. Une anticipation de marché, une opinion d’analyste et un taux effectivement voté sont trois informations différentes. Aucune probabilité de hausse n’est retenue ici faute de relevé vérifiable et horodaté du marché concerné.

Comprendre : pourquoi les taux comptent pour l’IA La valeur d’un investissement dépend de ce qu’il peut rapporter, mais aussi du temps nécessaire pour recevoir cet argent. L’actualisation traduit des recettes futures en valeur d’aujourd’hui. Plus le taux retenu est élevé, moins une recette éloignée pèse dans cette valeur. Ce mécanisme ne vise pas seulement les entreprises déficitaires : il concerne tout projet dont les dépenses précèdent les recettes. Dans une illustration purement pédagogique, recevoir 100 dollars dans cinq ans vaut environ 78,35 dollars aujourd’hui avec un taux d’actualisation annuel de 5 %. Avec 7 %, la valeur tombe à 71,30 dollars. Le calcul est 100 divisé par 1,05 ou 1,07 à la puissance cinq. Ce n’est ni une prévision boursière ni une valorisation d’une société citée. Les risques, la croissance et les multiples flux d’un vrai projet rendent l’exercice bien plus complexe. Une entreprise peut réduire cette exposition en encaissant plus tôt, en étalant ses dépenses ou en obtenant un financement moins coûteux. Mais ces possibilités dépendent de contrats réels. Une hausse de cours ne prouve pas que les conditions de financement se sont déjà améliorées.

Nvidia : une transition confirmée, des résultats encore attendus

Nvidia a annoncé le 12 novembre la démission immédiate de Jensen Huang de ses fonctions de président, directeur général et administrateur. Colette Kress assure l’intérim tout en conservant la direction financière. Harvey C. Jones devient président du conseil. La recherche d’un dirigeant permanent doit examiner des candidats internes et externes.

Le conseil dit attendre la poursuite des opérations, des engagements clients et du calendrier de produits sans interruption. C’est la position de l’entreprise, pas une garantie indépendante sur l’exécution future. Le communiqué maintient les résultats du troisième trimestre de l’exercice fiscal 2027 au mardi 17 novembre, vers 13 h 20 en Californie, suivis d’une conférence à 14 heures.

La distinction est importante pour analyser la séance. La transition de direction est un fait établi. Les résultats trimestriels annoncés pour la semaine suivante ne sont pas encore disponibles. Il serait prématuré d’en déduire une révision de la demande, des marges ou des livraisons. Le présent dossier ne reprend aucune accusation personnelle pour expliquer les cours.

Nebius : la croissance ne mesure pas le besoin de financement

Les comptes non audités de Nebius, publiés le 12 novembre pour le trimestre clos le 30 septembre, offrent un cas concret. Cette entreprise de cloud pour l’IA affiche 980,8 millions de dollars de chiffre d’affaires, contre 146,1 millions un an auparavant. Son EBITDA ajusté atteint 465,8 millions, mais les activités poursuivies enregistrent encore une perte nette de 37,5 millions.

Les achats d’immobilisations corporelles et incorporelles atteignent 7 300,4 millions de dollars sur le trimestre. Les flux de trésorerie d’exploitation des activités poursuivies sont négatifs de 273 millions. Ces postes répondent à des questions différentes : ventes reconnues, performance ajustée, résultat comptable et décaissements d’investissement ne sont pas interchangeables.

L’EBITDA ajusté est un indicateur non comptable au sens des normes américaines, défini et rapproché des mesures comptables par l’entreprise. Il ne représente pas l’argent restant après tous les investissements. Le capex trimestriel ne doit pas davantage être traité comme une charge qui serait intégralement déduite du résultat du même trimestre.

La croissance du chiffre d’affaires peut donc coexister avec une forte consommation de ressources financières. Cela ne prouve pas que les investissements seront improductifs. Cela oblige à examiner leur calendrier, les engagements des clients et les ressources disponibles. Un centre de données construit aujourd’hui doit être utilisé et facturé demain ; entre ces deux étapes, l’entreprise finance les équipements et supporte le risque d’exécution.

Le pétrole : ne pas confondre prévision et cotation

Le rapport de novembre de l’Agence internationale de l’énergie, publié ce vendredi, décrit une reprise de l’offre plus rapide que celle de la demande. La production mondiale atteint 105,4 millions de barils par jour en octobre. La consommation moyenne prévue pour 2026 est de 102,3 millions, en baisse de 2,7 millions sur un an. Ces deux nombres ne couvrent pas la même période et ne doivent donc pas être soustraits pour calculer un excédent mensuel.

L’agence observe une remontée de 52 millions de barils des stocks mondiaux en octobre, mais les volumes en mer augmentent de 86 millions. Les stocks à terre continuent de baisser. Un stock en transit ne garantit pas une disponibilité immédiate pour une raffinerie ou un distributeur.

Le prix d’environ 93 dollars du North Sea Dated cité dans le rapport correspond à sa rédaction. Ce n’est pas le Brent à terme en séance vendredi. Les cotations accessibles de produits différents, à des horaires différents, ne sont pas assemblées artificiellement en un cours unique. Le risque maritime et les contraintes de raffinage restent distincts de la seule quantité mondiale de brut produite.

Le change ajoute une seconde facture

La référence de la Banque centrale européenne pour le 13 novembre est de 1,1052 dollar pour un euro. Elle indique également 176,83 yens, 0,83559 livre sterling et 0,9266 franc suisse par euro. Ces valeurs sont informatives, et la BCE déconseille leur usage comme prix de transaction.

La concertation intervient habituellement vers 14 h 10 en Europe centrale, soit 13 h 10 UTC. La publication a normalement lieu vers 16 heures, soit 15 heures UTC. Ces horaires décrivent la procédure habituelle, pas une certification à la seconde du relevé du jour.

Une facture fictive de 100 000 euros représente ainsi 110 520 dollars à cette référence, hors frais et marge de change. Pour une entreprise qui encaisse en dollars, le montant à prévoir dépend aussi de la date du paiement. Le taux finalement obtenu auprès d’un intermédiaire peut être différent.

Ce mécanisme concerne directement les importateurs : le prix du fournisseur et le change peuvent évoluer dans des directions opposées. Une réduction du prix en euros peut être partiellement annulée par une appréciation de l’euro. Inversement, un mouvement favorable de la devise peut alléger un achat dont le prix catalogue n’a pas changé. Il faut connaître la monnaie de facturation avant de conclure que les importations deviennent moins chères.

Les prochains tests sont datés

Le tableau du vendredi réunit plusieurs horizons. L’inflation américaine porte sur octobre, les comptes de Nebius sur le trimestre terminé en septembre et les indices américains sur les clôtures de la veille. Les prévisions pétrolières s’étendent à 2027. Les rapprocher éclaire les tensions économiques, mais ne les transforme pas en données contemporaines d’une même minute.

Le prochain rendez-vous confirmé de Nvidia est le 17 novembre. Les comptes et les commentaires de direction permettront alors d’examiner la trajectoire opérationnelle, au-delà de la seule transition de gouvernance. Pour les indices américains du 13 novembre, les valeurs de clôture restent à établir après la fin de la séance.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews