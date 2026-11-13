19

Lire l'article Stop

Journal Libnanews | 13 novembre 2026, édition de 18 h



Les titres du journal Libnanews du 13 novembre 2026 : tirs signalés à Haddatha et Zawtar au Sud-Liban ; aide au logement annoncée pour les déplacés ; nouvelle audition dans l’enquête sur le port de Beyrouth ; inspections nucléaires en Iran.



Les annonces d’aide ne valent pas confirmation de versement. Une audition ne préjuge pas de la culpabilité. Le rapport confidentiel de novembre de l’AIEA n’a pas été consulté directement.



Photographies : François el Bacha / Libnanews (Sud, archive publiée en 2019 ; port, 13 août 2020), NNA (logement, diffusion du 13 novembre 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). Les images d’archives sont identifiées dans la vidéo.

Voir la video originale sur YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews