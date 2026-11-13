13 novembre 2026
Espace lecteur
Français
▶ VidéosRSS
Actualité, Information, Analyses, découverte du Patrimoine et de la Culture Libanaise, tout cela est possible sur Libnanews, le Média Citoyen du Liban
Toutes nos rubriques

Actualité · Vidéos

Journal Libnanews | 13 novembre 2026, édition de 18 h

· 1 min de lecture · 19 vues
Se connecter pour enregistrer

Journal Libnanews | 13 novembre 2026, édition de 18 h

Les titres du journal Libnanews du 13 novembre 2026 : tirs signalés à Haddatha et Zawtar au Sud-Liban ; aide au logement annoncée pour les déplacés ; nouvelle audition dans l’enquête sur le port de Beyrouth ; inspections nucléaires en Iran.

Les annonces d’aide ne valent pas confirmation de versement. Une audition ne préjuge pas de la culpabilité. Le rapport confidentiel de novembre de l’AIEA n’a pas été consulté directement.

Photographies : François el Bacha / Libnanews (Sud, archive publiée en 2019 ; port, 13 août 2020), NNA (logement, diffusion du 13 novembre 2026), Mostafa Meraji (Qom, 2011, CC0). Les images d’archives sont identifiées dans la vidéo.

Voir la video originale sur YouTube

· · · · ·

Newsdesk Libnanews

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Tous ses articles →

Commentaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *