Tyr : un centre médias pour les jeunes du Sud-Liban

À Tyr, les jeunes formés à la vérification de l’information disposent d’un centre médias et d’un espace numérique. Installé à la Fondation Imam Sadr, le studio est conçu pour des entretiens, podcasts et vidéos courtes. Les témoignages recueillis durant la formation racontent des usages très concrets : vérifier une alerte sur TikTok, prendre la parole devant une caméra ou partager ses connaissances dans une association. Le programme associe création de contenus, cybersécurité et formation de nouveaux formateurs dans le Sud-Liban.

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À Tyr, un centre médias et une plateforme numérique prolongent désormais la formation de jeunes du Sud-Liban à la vérification de l’information. Inaugurés le 30 octobre à la Fondation Imam Sadr, ces deux outils doivent leur permettre de produire des contenus et de transmettre leurs compétences dans leurs communes. L’UNESCO et la FINUL ont présenté à cette occasion le bilan de deux années de travail : plus de 900 jeunes touchés dans plus de 115 villes et villages.

À Tyr, un centre médias conçu pour les jeunes

Le lieu installé à la Fondation Imam Sadr accueille la création de contenus, le récit audiovisuel et la production numérique. Le Digital Citizen Hub lui donne un prolongement en ligne, consacré aux réalisations des jeunes et à l’apprentissage. Étudiants, créateurs de contenus, journalistes et représentants associatifs ont participé aux différentes phases du programme.

Le projet a aussi préparé certains participants à former d’autres personnes. L’objectif est de faire circuler les compétences au-delà des ateliers, par des activités organisées dans les communautés locales.

Des podcasts aux vidéos courtes

Le cahier des charges publié par l’UNESCO le 8 septembre détaille les usages prévus pour le studio. Il comprend les entretiens vidéo, les podcasts, les publications destinées aux réseaux sociaux et les vidéos verticales courtes. La photographie, la prise de son et le montage audio et vidéo figurent également au programme.

L’équipement demandé devait permettre à des jeunes de travailler après une initiation. L’UNESCO recherchait une installation simple à utiliser, fiable et compatible avec les différents outils de production. Elle privilégiait un studio fonctionnel plutôt que du matériel sophistiqué destiné à la diffusion télévisée.

Cette conception associe deux apprentissages : vérifier ce que l’on reçoit et savoir fabriquer son propre contenu. Un entretien enregistré, un reportage court ou une capsule destinée aux réseaux sociaux deviennent ainsi des supports de formation.

Reconnaître une ancienne alerte sur TikTok

Les témoignages recueillis par l’UNESCO, publiés le 29 septembre, montrent comment ces compétences entrent dans la vie quotidienne. Zeinab, étudiante en journalisme et médias numériques, explique qu’elle vérifie les alertes vues par sa mère sur TikTok. Certaines se révèlent fausses ; d’autres sont anciennes, mais circulent comme des nouvelles.

Intissar insiste sur la vérification avant le partage et sur les risques de violence et de chantage en ligne. Elle a également appris à prendre la parole devant une caméra. Ali, engagé dans une association locale, dit transmettre les acquis de la formation autour de lui. Roaa évoque, de son côté, l’usage de preuves pour étayer une affirmation et les limites de l’intelligence artificielle dans la création numérique.

À cette étape du programme, l’UNESCO indiquait avoir retenu 83 participants, parmi un groupe de plus de 300 jeunes, pour des sessions avancées et une formation de formateurs. Le parcours associait vérification des faits, esprit critique, prise de parole, cybersécurité et création de contenus.

Un prolongement numérique bilingue

La préparation de la plateforme avait commencé avant l’ouverture du centre. Dans son appel à propositions du 30 juillet, l’UNESCO prévoyait un site en arabe et en anglais, un système de gestion des contenus et une articulation avec les réseaux sociaux.

Le dispositif demandé incluait des activités de formation pour les jeunes contributeurs. Il prévoyait aussi douze mois de maintenance après le lancement, avec correction des problèmes, mises à jour de sécurité et assistance. Le centre de Tyr et son espace numérique doivent ainsi prolonger le travail des participants après la clôture du projet de formation.

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