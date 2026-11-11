Enfants qui mendient : la protection avant la stigmatisation

La présence d’enfants dans la rue appelle une protection durable, au-delà de leur éloignement. Suivi social, sécurité, scolarité et enquête sur les abus répondent à des besoins distincts. Ce décryptage explique pourquoi la détresse familiale ne prouve pas une exploitation et pourquoi aucune nationalité ne permet de présumer un réseau.

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Un enfant aperçu entre les voitures est d’abord un enfant exposé à un danger. La présence d’un adulte à proximité, sa nationalité ou les sommes qu’il demande ne suffisent pas à établir un réseau d’exploitation. Le dossier d’An-Nahar du 11 novembre remet en lumière la mendicité infantile et les limites des réponses centrées sur la seule occupation de l’espace public.

La difficulté consiste à tenir ensemble deux exigences : intervenir lorsqu’un mineur risque d’être blessé ou exploité, et comprendre ce qui le ramène dans la rue. Une opération qui déplace les enfants d’un carrefour à un autre peut modifier le paysage sans améliorer leur sécurité.

Une situation à évaluer, pas une culpabilité à présumer

La loi libanaise 422 de 2002 concerne les mineurs en conflit avec la loi et ceux exposés au danger. Les ressources de l’UNICEF sur la protection rappellent l’importance du signalement et d’une réponse adaptée aux enfants. L’évaluation doit distinguer besoins immédiats, environnement familial et indices éventuels de contrainte.

Un récit de rue ne fournit pas à lui seul tous ces éléments. Un enfant peut dépendre d’un adulte, avoir quitté l’école ou contribuer au revenu familial. Ces situations appellent une évaluation professionnelle. Elles ne permettent pas de désigner publiquement un responsable sans vérification ni d’appliquer la même solution à toutes les familles.

L’UNICEF décrit une réponse associant services sociaux, protection juridique, soutien psychosocial et aide aux familles. Son approche vise aussi à prévenir les séparations familiales inutiles. La protection ne se résume donc pas à retirer momentanément l’enfant du lieu où il a été aperçu.

Le suivi compte autant que l’intervention

Un parcours de prise en charge doit pouvoir répondre à des questions concrètes : où l’enfant passera-t-il la nuit, qui assurera sa sécurité, quels soins sont nécessaires, et comment reprendre une scolarité ? La transmission à un service compétent ne clôt pas ces questions. Il faut pouvoir vérifier que le service a reçu l’alerte et que le suivi se poursuit.

Le répertoire d’assistance du HCR au Liban mentionne des services de protection, des travailleurs sociaux et des possibilités de soutien psychosocial, avec des prestataires intervenant notamment auprès des enfants des rues ou au travail. Leur présence dans un annuaire ne garantit toutefois pas une place immédiate ni une prise en charge identique dans toutes les régions.

Pour les autorités locales, l’enjeu opérationnel est donc la coordination. L’action municipale peut signaler un risque et faciliter une intervention. Les enquêtes sur une exploitation et les décisions de protection relèvent d’autres compétences. Confondre ces étapes ferait peser sur une patrouille une mission qu’elle ne peut assurer seule.

Soutenir les familles sans effacer les abus

Les difficultés économiques peuvent pousser une famille à réduire ses dépenses de santé ou de scolarité. L’UNICEF décrit ces mécanismes parmi les risques qui fragilisent les enfants au Liban. Mais une explication sociale ne dispense pas d’enquêter lorsque des violences ou une contrainte sont soupçonnées.

La distinction change les réponses possibles. Une aide alimentaire, une solution scolaire ou un accompagnement du parent peuvent traiter une partie des besoins. Un adulte qui exerce une violence appelle une protection spécifique de l’enfant et une enquête. Aucune de ces situations ne peut être déduite d’une origine nationale.

Ne pas transformer le signalement en exposition publique

Filmer un mineur identifiable et diffuser sa localisation peut aggraver sa vulnérabilité. Le signalement utile transmet des faits précis aux services compétents, sans publier le visage, le nom ou le récit intime de l’enfant. Une image émouvante ne remplace ni une évaluation sociale ni une preuve judiciaire.

Le résultat d’une politique devrait se mesurer à la sécurité durable, au retour à l’école et à la continuité de la prise en charge. Le nombre de personnes éloignées d’une rue ne suffit pas à établir que l’exploitation a reculé ou que les familles disposent d’une autre solution.

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