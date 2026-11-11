Travailler au Liban : le coût de l’accès à l’emploi

Le revenu annoncé ne mesure pas ce qu’un emploi ajoute au budget du ménage. Notre analyse distingue salaire, indemnité de transport, garde et temps de trajet. Les données de la CAS, de l’OIT et de la Banque mondiale éclairent les obstacles, tandis que deux graphiques séparent observations historiques et simulations. Le décret d’octobre 2026 apporte une réponse partielle. Les calculs montrent pourquoi un salaire inférieur peut parfois laisser davantage d’argent après frais, sans prétendre établir un coût moyen national actuel.

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Garde des enfants, déplacements et horaires déterminent ce qu’un emploi rapporte réellement au ménage. Au Liban, la nouvelle indemnité de transport répond à une partie de cette facture. Mais les enquêtes disponibles montrent une contrainte plus large : disposer d’un poste ne suffit pas lorsqu’il faut payer pour s’y rendre, organiser une garde et couvrir les heures où les services ferment. Les données permettent d’en expliquer les mécanismes, sans inventer un coût moyen national pour novembre 2026.

Le point de départ doit être le revenu effectivement reçu, après retenues, indemnités comprises. Il faut ensuite retirer les dépenses supplémentaires nécessaires pour travailler. Le solde ainsi obtenu ne constitue pas un reste à vivre : logement, alimentation, santé et autres besoins restent à payer. Il mesure seulement ce que l’activité ajoute au budget après ses coûts d’accès.

Une contrainte observée, pas seulement un calcul théorique

L’Organisation internationale du travail a interrogé 2 485 travailleurs du secteur privé en mai 2026. Son rapport, publié le 7 juillet, relève que, parmi les personnes sorties de la population active, 27,3 % des femmes citent les responsabilités familiales comme obstacle, contre 1,6 % des hommes. Des femmes mentionnent également l’impossibilité de financer le transport et d’autres frais liés au travail.

Cette enquête porte sur des personnes qui travaillaient avant mars 2026. Elle n’est pas entièrement représentative du marché du travail libanais. Elle ne permet donc ni de calculer une proportion nationale de femmes empêchées de travailler par le prix des trajets, ni d’isoler un effet causal du coût de la garde. Elle établit en revanche que ces obstacles apparaissent dans les réponses recueillies pendant la crise.

Une analyse de l’Administration centrale de la statistique publiée le 4 octobre 2026 apporte un recul complémentaire. Dans les enquêtes de 2018-2019 et de 2022, 32 % des femmes souhaitant travailler mais ne cherchant pas d’emploi invoquent les responsabilités familiales ou domestiques, contre 2 % des hommes. La date de publication ne transforme pas ces observations anciennes en mesure de 2026. Les populations interrogées diffèrent également de celles de l’OIT : les pourcentages ne doivent pas être placés dans une même série chronologique.

Le salaire minimum ne se confond pas avec l’argent disponible

Le communiqué de la CNSS du 1er août 2025 confirme un minimum de 28 millions de livres par mois et de 1,3 million par jour, en application du décret 699 du 18 juillet 2025. Ce sont deux références réglementaires : multiplier arbitrairement le minimum journalier par 22 ne reconstitue pas le minimum mensuel. Le minimum mensuel ne constitue pas davantage un revenu net garanti après toutes les retenues.

Pour analyser une offre d’emploi, trois montants doivent être séparés : le salaire contractuel, les indemnités dues et le versement effectivement encaissé. Une indemnité déjà comprise dans la somme annoncée ne doit pas être ajoutée une seconde fois. Inversement, comparer un salaire de base à des frais de transport sans vérifier l’indemnité sous-estime les ressources du salarié concerné.

La même prudence s’impose pour un indépendant ou un travailleur à la journée. Le chiffre d’affaires n’est pas le revenu disponible. Les jours sans activité, les dépenses professionnelles et les retards de paiement modifient le résultat. Le calcul doit partir des conditions réelles du travail, et non supposer que tous les actifs reçoivent la même protection salariale.

Transport : ce que change le décret d’octobre

Le décret 4021 du 14 octobre 2026, publié au Journal officiel du 22 octobre, fixe l’indemnité à l’équivalent de cinq litres d’essence par jour de présence effective. Elle est encadrée par un plancher de 500 000 livres et un plafond de 800 000. Le texte concerne les salariés soumis au Code du travail, y compris dans les établissements publics concernés. Son article final prévoit l’application dès publication.

Pour 22 jours de présence, ces bornes correspondent à 11 millions et 17,6 millions de livres. Elles ne constituent pas une fourchette de tarifs de transport. Le calcul légal repose sur le prix moyen officiel de l’essence selon le mécanisme prévu avec le ministère de l’Énergie, et non sur le dernier prix à la pompe choisi arbitrairement. Le montant effectivement versé doit être contrôlé sur la paie.

L’indexation amortit un risque précis : une hausse du carburant peut faire évoluer l’indemnité entre ses bornes. Elle ne rembourse pas automatiquement le trajet de chaque salarié. La distance, les correspondances, le stationnement et l’usure d’un véhicule ne sont pas identiques d’un domicile à l’autre. Au-delà du plafond, le mécanisme cesse d’accompagner une nouvelle hausse de l’indicateur.

Pour une voiture, compter uniquement l’essence minore le coût complet. Il faut ajouter l’entretien, les pneumatiques, l’assurance et la dépréciation liée à l’usage, en distinguant les dépenses déjà supportées des dépenses provoquées par l’emploi. Pour un transport collectif, le prix d’un trajet direct ne couvre pas nécessairement la correspondance ou le dernier segment jusqu’au lieu de travail.

Garde : des écarts documentés, mais des prix à dater

Le tableau 8 de l’étude de la Banque mondiale sur la garde au Liban fournit un repère historique précis. En janvier-février 2023, les frais mensuels moyens atteignaient 94 dollars dans les 192 structures privées enquêtées, 20 dollars dans les 15 semi-privées et 2 dollars dans les 21 publiques. La médiane privée était de 70 dollars. Les montants actuels ne peuvent pas être déduits de ces chiffres.

Janvier-février 2023 : frais moyens des structures enquêtées. Données Banque mondiale, tableau 8 ; graphique © Libnanews. Ces montants ne décrivent pas les tarifs de novembre 2026.

Le rapport relevait aussi une incompatibilité entre certains horaires de garde et les besoins du secteur privé, confirmée dans le suivi de 2023. Une place disponible ne règle donc pas nécessairement la journée entière. Ces observations historiques éclairent le mécanisme, sans établir l’offre actuellement ouverte dans chaque quartier.

Un tarif public inférieur ne signifie pas qu’une famille peut obtenir une place à ce prix. L’âge de l’enfant, la localisation, les critères d’admission et les horaires conditionnent l’accès. Comparer les seuls prix, sans vérifier ces quatre éléments, revient à comparer des solutions qui ne sont pas forcément substituables.

La facture pertinente est celle qui s’ajoute du fait de l’activité. Si la garde était déjà financée avant la prise de poste, il serait excessif d’en soustraire à nouveau la totalité pour mesurer le gain de cet emploi. À l’inverse, les heures supplémentaires, l’inscription ou une solution de secours peuvent créer une dépense absente du tarif mensuel affiché.

Trois budgets pour comprendre le seuil d’accès

Une simulation explicite permet de tester ces effets sans présenter des hypothèses comme des prix constatés. Retenons 500 dollars nets encaissés chaque mois, toutes indemnités comprises, et 22 allers-retours coûtant chacun 5 dollars. Le déplacement absorbe 110 dollars. Les montants suivants sont des hypothèses de calcul établies le 11 novembre 2026, pas des observations de foyers libanais.

Sans garde payante supplémentaire, il reste 390 dollars après les trajets. Avec 150 dollars de garde additionnelle, ce montant tombe à 240 dollars. Avec 250 dollars, il atteint 140 dollars. Les coûts d’accès représentent ainsi respectivement 22 %, 52 % et 72 % du revenu encaissé. Aucun de ces pourcentages ne mesure une moyenne nationale.

Simulation, et non relevé de prix : 500 dollars nets reçus, indemnités incluses ; 22 allers-retours à 5 dollars. Hors toutes les autres dépenses du ménage. Calculs et graphique © Libnanews, 11 novembre 2026.

Dans le scénario central, réduire le trajet quotidien de 5 à 3 dollars économise 44 dollars par mois. Le solde passe de 240 à 284 dollars, soit une amélioration de 18,3 %, sans hausse de salaire. Réduire la garde de 150 à 100 dollars le porte à 290 dollars. Les deux mesures combinées l’élèvent à 334 dollars, soit 39,2 % de plus que le scénario initial.

Ce résultat décrit le budget du ménage, pas une économie gratuite pour la collectivité. Une subvention transfère une dépense à son financeur. Une meilleure organisation peut, elle, réduire un détour, une attente ou une heure de garde. Pour choisir une politique, il faut comparer son coût au nombre d’emplois effectivement rendus accessibles et durables.

Les horaires peuvent annuler l’avantage d’un salaire supérieur

Le temps constitue une seconde contrainte, distincte de la facture. Avec huit heures de travail et deux heures de déplacement sur 22 jours, l’emploi mobilise 220 heures par mois, contre 176 heures travaillées. Dans notre scénario central, les 240 dollars restant après transport et garde représentent environ 1,09 dollar par heure mobilisée. Ce ratio analytique n’est ni un salaire horaire légal ni une mesure de productivité.

Une comparaison entre deux offres peut dès lors changer le classement. Supposons une première offre laissant 240 dollars après frais, pour 220 heures mobilisées. Une seconde verse 450 dollars nets, mais ne nécessite que 66 dollars de trajets et 100 dollars de garde : elle laisse 284 dollars. À conditions de protection et de stabilité identiques, son versement mensuel inférieur produit un gain budgétaire supérieur de 44 dollars.

La disponibilité horaire peut même constituer un obstacle avant tout calcul de rentabilité. Si une garde ferme à 15 heures et que le parent termine à 17 heures, auquel s’ajoute le retour, il manque une solution. Une baisse du tarif de cette garde ne couvre pas les heures absentes. Il faut un relais, une extension d’ouverture ou un aménagement du travail.

Des horaires annoncés suffisamment tôt permettent d’organiser les trajets et le partage familial. Des changements tardifs peuvent au contraire imposer une solution plus coûteuse ou une absence. L’enjeu dépasse donc le nombre d’heures prévu au contrat : leur prévisibilité et leur articulation avec les services comptent aussi.

La garde familiale déplace le coût sans toujours le supprimer

Une aide d’un proche peut ramener à zéro la dépense monétaire supplémentaire du parent. Elle mobilise néanmoins le temps de ce proche. Si celui-ci réduit sa propre activité, le ménage élargi peut perdre un autre revenu. Si aucune activité rémunérée n’est abandonnée, il subsiste une contrainte de disponibilité qu’on ne peut transformer en dollars sans convention explicite.

Il serait donc trompeur d’attribuer automatiquement tous les frais de garde au seul revenu de la mère. L’organisation relève du budget familial et peut permettre l’activité de deux parents. Les constats statistiques sur les femmes montrent une répartition inégale des contraintes ; ils ne justifient pas de la traiter comme une règle naturelle de comptabilité.

À l’inverse, ramener la décision au solde du premier mois serait incomplet. Un emploi peut ouvrir des droits sociaux, préserver des compétences et améliorer les revenus futurs. Ces bénéfices ne paient toutefois pas l’avance immédiatement nécessaire pour un abonnement, une inscription ou les premiers trajets. Un budget mensuel positif peut rester inaccessible faute de trésorerie au départ.

Ce qu’il faut mesurer pour améliorer réellement l’accès

Le diagnostic appelle trois contrôles complémentaires. Le premier porte sur les versements : salaire net, indemnité, régularité et délai. Le deuxième porte sur les dépenses supplémentaires effectivement nécessaires, avec devis de garde et itinéraires réalisables. Le troisième porte sur la journée entière : départ, correspondances, travail, retour et relais familial.

Une politique de transport doit ainsi être évaluée sur le trajet complet et ses horaires. Une aide à la garde doit vérifier l’existence de places adaptées. Une mesure d’emploi doit suivre les personnes qui conservent effectivement leur activité, plutôt que compter seulement les inscriptions ou les aides accordées. Sans ces rapprochements, des dispositifs utiles peuvent manquer la contrainte décisive.

Les données examinées établissent l’existence de barrières financières et familiales, ainsi qu’une réponse réglementaire récente sur le transport. Elles ne fournissent pas une facture nationale actualisée de l’accès au travail. La conclusion défendable est plus précise : le salaire annoncé doit être confronté aux coûts supplémentaires et au temps mobilisé. C’est à cette condition que l’on peut distinguer une offre disponible d’un emploi réellement accessible.

Photographie de couverture : circulation à Nahr el-Kalb, mars 2021. Archives Libnanews, tous droits réservés. Photo réelle d’illustration, sans lien avec les conditions de circulation de novembre 2026.

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