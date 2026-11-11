Maladies au Liban : soigner pendant la Grande Guerre

Entre 1914 et 1918, la population de Beyrouth et du Mont-Liban affronte des épidémies et un accès aux soins fragilisé. Le typhus se diffuse, les hôpitaux manquent de moyens et des médecins formés à Beyrouth rejoignent les services de guerre. Dans les établissements comme dans les centres de secours, les infirmières et les bénévoles jouent un rôle essentiel. Ce volet de la série explore les parcours des soignants, les contraintes politiques des institutions et les difficultés très concrètes des familles confrontées à la maladie.

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Intérieur d’une tente hospitalière de la 3rd Australian Light Horse Brigade Field Ambulance à Tripoli, décembre 1918. Photographie de contexte prise après l’armistice, ne représentant pas les soins civils pendant toute la guerre. Australian War Memorial, B00803, domaine public.

Entre 1914 et 1918, les maladies au Liban imposent une autre épreuve aux habitants de Beyrouth et du Mont-Liban. Le typhus menace les familles, les déplacements favorisent les contagions et les services médicaux travaillent sous contrainte. Derrière la catastrophe alimentaire apparaissent des malades, des infirmières et des médecins dont l’histoire ne se réduit pas à celle de la faim.

La guerre atteint aussi ceux qui ne voient jamais le front. Elle transforme les conditions de logement, les déplacements et l’accès aux soins. Dans une ville hospitalière comme Beyrouth, elle mobilise une partie des personnels et fragilise les coopérations étrangères. Dans les villages, rejoindre une structure de secours devient parfois une épreuve physique.

Il faut toutefois respecter la géographie de l’époque. Beyrouth et le Mont-Liban appartiennent à des cadres administratifs ottomans distincts. Leurs habitants fréquentent des établissements liés à des institutions publiques, religieuses ou étrangères. Les médecins formés dans la ville servent aussi bien au voisinage qu’à travers l’Empire. Leurs parcours dépassent donc les frontières du Liban actuel.

Les maladies au Liban, une guerre dans les foyers

Le typhus prend une place majeure dans la crise sanitaire. Une poussée importante apparaît au printemps 1915, avant une diffusion accrue durant l’hiver 1916. Les rapports sanitaires du Mont-Liban décrivent une maladie largement répandue. La fièvre typhoïde, la variole et la dysenterie figurent également parmi les infections recensées.

Ces noms ne désignent pas une seule maladie. Le typhus épidémique se transmet par les poux du corps infectés. Leurs déjections contaminées peuvent pénétrer dans une peau lésée. Les vêtements et la literie permettent aux parasites de passer entre les personnes. La promiscuité et l’accès réduit à une hygiène régulière favorisent leur prolifération.

La maladie peut provoquer une fièvre brutale, des maux de tête, une éruption cutanée et des troubles de la conscience. Cette description médicale actuelle aide à comprendre la gravité de l’infection. Elle ne permet pas de diagnostiquer rétrospectivement chaque malade mentionné dans un journal de guerre. Les mots employés par les témoins ne correspondent pas toujours à une identification clinique certaine.

Pour une famille, le danger dépasse donc la seule perte d’un revenu. Il entre dans le linge, le couchage et les gestes du quotidien. Se protéger suppose des ressources très concrètes : pouvoir changer de vêtements, laver, disposer d’espace et recevoir de l’aide. La prévention dépend de conditions matérielles que la guerre rend difficiles à réunir.

Isoler les malades sans abandonner les plus pauvres

À Beyrouth, les autorités sanitaires diffusent des conseils dans la presse et cherchent à séparer les personnes infectées des autres habitants. La municipalité propose des examens et des soins gratuits à l’hôpital ottoman. Cette mesure vise notamment les ménages qui ne peuvent prendre en charge un malade chez eux.

Mais l’hospitalisation rencontre des limites. Les établissements disposent de capacités réduites, tandis que les réquisitions et les fermetures compliquent leur fonctionnement. Certaines familles redoutent aussi les contagions à l’hôpital. L’administration doit préciser le caractère volontaire de l’admission. L’existence d’un service ne signifie donc pas que tous peuvent, ou souhaitent, y accéder.

À Rayak, un médecin face au typhus

Le parcours d’Amin Abu Fadil donne un visage à cette mobilisation médicale. Diplômé en médecine du Syrian Protestant College en 1907, il raconte après la guerre son affectation à Rayak. Dans une lettre datée du 20 août 1919, il explique avoir pris en charge l’hôpital et la station.

Son récit décrit un travail qui occupe ses journées et une partie de ses nuits. Il réorganise l’établissement, observe la détresse des Arméniens présents sur place et signale un cas de typhus parmi eux. Il demande une quarantaine et de meilleures installations sanitaires pour limiter la propagation.

Ce témoignage ne permet pas de mesurer toute l’épidémie. Il montre, en revanche, le travail immédiat d’un praticien : accueillir, reconnaître un danger, aménager des locaux et réclamer des mesures de protection. Les personnes déplacées y apparaissent comme des malades à secourir. Leur présence ne doit pas devenir une explication simpliste de la contagion.

Rayak éclaire aussi les liens entre l’arrière et l’organisation militaire. Les diplômés de Beyrouth peuvent recevoir des affectations éloignées de leur clientèle habituelle. Leur formation devient une ressource pour l’armée ottomane. Le médecin lui-même ne maîtrise plus entièrement le lieu ni les conditions de son exercice.

Des soignantes de Beyrouth jusqu’aux hôpitaux de guerre

En janvier 1915, une équipe médicale quitte le Syrian Protestant College pour Auja al-Hafir, en Palestine. L’American Red Cross organise cette mission avec l’appui du collège. Le docteur Ward et George C. Doolittle la dirigent. Des étudiants en médecine et des infirmières de l’hôpital Johanniter y participent.

L’équipe prend en charge des soldats blessés après les opérations du canal de Suez. Elle revient à Beyrouth en avril. Le mois suivant, une autre mission part vers Constantinople. Elle comprend notamment Jane Van Zandt, responsable de la formation infirmière, et deux diplômées, Najla Saliba et Nezha Swayd.

Ces parcours rappellent que les soins reposent sur un personnel diversifié. Les chirurgiens ne travaillent pas seuls. Les infirmières formées à Beyrouth participent elles aussi à la réponse sanitaire, parfois loin de leur établissement. Leur présence dans les missions donne une place précise aux femmes dans cette histoire de la guerre.

Le soin, une ressource dans les rapports avec le pouvoir

Les médecins du Syrian Protestant College soignent des habitants, des blessés et des responsables ottomans. Ils interviennent dans leur hôpital comme dans des centres de secours. Une partie de leurs consultations et interventions se fait gratuitement. La réputation médicale du collège lui procure aussi des interlocuteurs parmi les autorités.

Cette reconnaissance ne supprime pas les contraintes politiques. En 1917, le collège subit une fermeture temporaire, sur ordre du gouverneur de Beyrouth, Azmi Bey. Les cours reprennent ensuite. Des membres du personnel américain quittent également la région avec leurs familles. La continuité de l’enseignement et des soins dépend ainsi de négociations autant que des compétences disponibles.

L’institution poursuit néanmoins sa réflexion sur la formation médicale. Elle prévoit notamment une sélection à l’entrée, une cinquième année d’études et un décanat propre au département de médecine. Préserver une école, dans ce contexte, signifie aussi préparer ceux qui devront exercer après la guerre.

En 1917, la politique brise une coopération hospitalière

L’hôpital Johanniter offre un autre exemple des conséquences du conflit. Inauguré en 1867, cet établissement allemand collabore depuis 1871 avec les professeurs de médecine du Syrian Protestant College. Des diaconesses de Kaiserswerth et du personnel local participent aux soins. L’organisation associe ainsi plusieurs provenances et plusieurs fonctions.

L’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne, en 1917, remet en cause cette coopération. Howard Bliss, président du collège, souhaite la maintenir. Les dirigeants de l’ordre de Saint-Jean choisissent pourtant une administration exclusivement allemande. Une lettre du 25 septembre 1917 confirme cette décision.

La rupture ne découle donc pas d’un désaccord sur un diagnostic ou une opération. Elle résulte de l’appartenance des partenaires à des puissances désormais ennemies. Pour comprendre la fragilité des services de santé, il faut aussi suivre ces décisions administratives. Elles modifient des relations professionnelles construites longtemps avant le conflit.

À Broummana, un petit hôpital près des secours

Dans le Mont-Liban, les dispositifs médicaux prennent parfois une forme plus modeste. À Broummana, Arthur Dray associe un petit hôpital improvisé à une structure de secours alimentaires. Les bénéficiaires ont besoin d’une prise en charge qui dépasse la distribution d’un repas.

Un récit conservé dans les archives du collège rapporte le parcours d’une femme venue de Choueir avec sa famille. Après avoir rejoint Broummana et reçu de l’aide, elle propose ses services dans cette annexe hospitalière. L’histoire documente un passage du secours reçu au travail de soin. Elle rappelle également le rôle de personnes qui ne figurent pas parmi les médecins diplômés.

Les centres de la montagne restent confrontés au manque de moyens et aux décisions difficiles d’admission. Dans les récits de leurs responsables, accompagner les personnes très affaiblies occupe une place distincte de la guérison. Auprès des lits comme dans les abris, il faut encore assurer une présence, laver, surveiller et soulager.

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