En Espagne, le syndicat de conducteurs SEMAF a levé son appel à la grève du 23 novembre après un accord sur la sécurité ferroviaire. Le texte porte notamment sur les alertes météorologiques et le suivi des rames. La circulation de chaque train reste à vérifier auprès de la compagnie concernée.

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Le Syndicat espagnol des conducteurs de train (SEMAF) a annoncé vendredi 20 novembre la levée de sa grève prévue lundi 23. Il fait état d’un accord sur la sécurité ferroviaire, notamment sur la conduite à tenir en cas d’intempéries et sur le suivi de certaines rames. Le retrait de ce préavis ne garantit pas à lui seul la circulation de chaque train.

Un protocole signé pour les alertes météorologiques

Selon le syndicat, un protocole relatif aux phénomènes météorologiques dangereux a été signé le 19 novembre et intégré comme annexe contraignante pour le réseau ferroviaire. La gestion des intempéries était l’un des points encore en discussion. Le syndicat indique également que Renfe a signé un plan de correction pour plusieurs séries de trains. D’après son compte rendu, une rame dont l’incident reste ouvert ne doit pas être remise en service au seul motif que le délai de correction est échu, si aucune mesure provisoire ne maîtrise le risque.

SEMAF annonce aussi des réunions mensuelles de suivi et un dispositif tripartite en cours de formalisation avec l’Agence espagnole de sécurité ferroviaire et l’inspection du travail. Ces engagements laissent des mesures à mettre en œuvre : l’annulation du mouvement ne vaut pas constat de leur exécution.

Les règles sur les temps de conduite entreront en vigueur plus tard

Le dispositif négocié s’ajoute à un décret-loi distinct, publié le 11 novembre puis validé le 18 par la Députation permanente du Congrès. Le texte traite notamment du calcul des interruptions de conduite et intègre dans la législation ferroviaire des principes destinés à favoriser le signalement d’incidents. L’article sur les temps de conduite prévoit une entrée en vigueur six mois après la publication du décret, pour laisser aux entreprises le temps d’adapter leur organisation.

Pour les voyageurs du lundi 23, le changement vérifié est le retrait de l’appel à la grève du SEMAF. Les horaires et l’état d’un train précis restent à vérifier auprès de la compagnie qui l’exploite.

Photo de couverture : un AVE de Renfe en gare de Madrid-Atocha, le 30 décembre 2021. Archive, sans lien avec le mouvement de novembre 2026. MNXANL / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Image entière redimensionnée ; habillage Libnanews sous la même licence.

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