Le 21 novembre, la Présentation de Marie relie Saydet el-Natour, à Anfeh, aux traditions orientales. Archives locales, symboles et différences de calendrier éclairent cette fête.

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Le 21 novembre, la Présentation de Marie au Temple relie un récit ancien aux prières des Églises d’Orient. À Anfeh, les archives du monastère de Saydet el-Natour permettent de suivre une tradition concrète : les vêpres de la veille, la liturgie de la fête et la transmission d’un même langage spirituel.

Sur le littoral de la Koura, Saydet el-Natour est connu pour son paysage de pierre et de salines. Son calendrier religieux raconte une autre dimension du lieu. La fête de l’Entrée de la Mère de Dieu au Temple, célébrée le 21 novembre dans l’Église orthodoxe d’Antioche, y rassemble une mémoire liturgique documentée. En 2026, cette date tombe un samedi. Elle permet de comprendre une fête mariale moins visible que l’Assomption, sans la réduire à une coutume identique dans toutes les communautés du Liban.

Le 21 novembre, avec des calendriers à distinguer

Dans les publications de l’archidiocèse orthodoxe de Zahlé et de Baalbek, le 21 novembre porte le nom de fête de l’Entrée de la très sainte Mère de Dieu au Temple. Le calendrier prévoit aussi une clôture de la fête le 25 novembre. Cette durée montre que la célébration ne se limite pas à une date isolée : elle possède un avant et un après dans la prière de l’Église.

Le calendrier marial du sanctuaire Notre-Dame du Liban, à Harissa, inscrit lui aussi la Présentation de la Vierge Marie au 21 novembre. La tradition melkite lui donne également cette date, sous le nom d’Entrée de la Mère de Dieu. Une date commune n’efface toutefois pas les différences de rang liturgique, de textes et d’usages entre rites.

Il faut surtout éviter de déplacer automatiquement la fête au 4 décembre pour tous les orthodoxes. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient a documenté une célébration le 4 décembre 2022 au patriarcat de Jérusalem, correspondant au 21 novembre de son calendrier liturgique. Cet exemple explique certaines dates rencontrées en ligne ; il ne remplace pas les indications des diocèses antiochiens du Liban.

Un récit transmis par la tradition chrétienne

La fête évoque Marie enfant, conduite par ses parents Joachim et Anne au Temple de Jérusalem pour être consacrée à Dieu. Le métropolite Basilios, dans une présentation publiée par l’archidiocèse antiochien d’Australie, rappelle que cet épisode n’est pas raconté par les Évangiles canoniques. Il est notamment transmis par le Protévangile de Jacques, texte apocryphe du IIe siècle.

Cette distinction est essentielle : le récit religieux, sa réception dans les Églises et une reconstitution historique de l’enfance de Marie ne relèvent pas du même registre. Les détails de son âge, de son accueil par le prêtre ou de son séjour dans le sanctuaire doivent être présentés comme des éléments de la tradition, non comme des faits établis par un témoignage contemporain.

La notice historique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception, aux États-Unis, rattache l’origine de la célébration à la dédicace d’une basilique mariale de Jérusalem en 543 et rappelle son développement dans le monde byzantin. L’histoire de la fête est donc aussi celle d’un culte, de lieux et de textes progressivement transmis.

Marie comme « temple vivant »

Dans cette lecture chrétienne, le déplacement de l’enfant vers le Temple annonce l’Incarnation : Marie est appelée à porter le Christ. La catéchèse melkite consacrée à la fête explique ainsi l’image de Marie comme demeure de Dieu. Le bâtiment et la personne se répondent dans le langage des hymnes.

L’icône reprend ces symboles. Joachim et Anne accompagnent leur fille ; de jeunes filles portent des lumières ; un prêtre l’accueille près des marches. Certaines représentations montrent aussi Marie nourrie par un ange. Ces images constituent une interprétation théologique du récit. Les cierges et les marches peints ne suffisent pas, à eux seuls, à prouver l’existence d’une procession d’enfants identique dans chaque village libanais.

Du côté catholique, le service d’information du Saint-Siège souligne le don de soi et l’écoute de la parole de Dieu. L’accent porte sur la disponibilité de Marie, davantage que sur la possibilité de reconstruire matériellement la scène ancienne. Cette proximité spirituelle laisse subsister des manières différentes de célébrer.

À Anfeh, des vêpres attestées d’une année à l’autre

Pour retrouver les pratiques locales, les archives paroissiales sont plus précises qu’une description générale du « folklore libanais ». Le bulletin diocésain du 14 novembre 2010, publié par l’archidiocèse de Tripoli et de la Koura, annonçait les vêpres du 20 novembre à 17 heures dans l’église de l’Entrée de la Vierge, au monastère de Natour. L’annonce plaçait la célébration sous la bénédiction du métropolite Éphrem Kyriakos.

Le même rendez-vous apparaît dans le bulletin du 19 novembre 2017, toujours la veille de la fête et au même lieu. Ces documents attestent une continuité locale sur plusieurs années. Ils donnent à voir une pratique simple : se réunir dès le soir précédent pour entrer liturgiquement dans la célébration.

Les archives des homélies diocésaines de 2024 mentionnent encore une prédication d’Éphrem Kyriakos à Saydet el-Natour pour la fête du 21 novembre. Ce jalon récent complète les anciens bulletins. Il ne permet pas, en revanche, de déduire les horaires de 2026 : ceux-ci relèvent d’une annonce propre au monastère ou au diocèse.

Des chants qui ouvrent déjà vers Noël

La fête survient dans le jeûne de la Nativité, que le patriarcat orthodoxe d’Antioche situe du 15 novembre au 24 décembre. Elle apporte à cette préparation une tonalité mariale. Le métropolite Basilios souligne qu’à partir de cette célébration, les chants appelés katavasies de la Nativité annoncent déjà Noël. L’attente se transmet donc aussi par la musique et par la répétition annuelle des offices.

À Zahlé, le bulletin diocésain du 21 novembre 2021 publiait le tropaire et le kondakion de la fête en arabe. Son enseignement reliait la consécration de Marie à la responsabilité des parents et des parrains dans la formation chrétienne des enfants. La mémoire célébrée à l’église trouve ainsi un prolongement dans la transmission familiale, sans exiger d’inventer un repas, un costume ou un rite domestique propre à tout le pays.

À Saydet el-Natour, les rendez-vous conservés dans les archives donnent chair à cette transmission. Le patrimoine de la fête réside dans un lieu habité par la prière, dans les textes que l’on chante et dans la manière dont une communauté en reprend le sens. Le 21 novembre ouvre ainsi une fenêtre sur la diversité chrétienne du Liban, à partir de gestes précisément situés.

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