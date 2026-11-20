Le 20 novembre 2003, la Chambre des représentants adopte la version finale du projet de loi américain liant des sanctions au retrait syrien du Liban. George W. Bush signe le texte en décembre. Le retrait militaire intervient en 2005 après une résolution des Nations unies et des mobilisations au Liban.

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Le 20 novembre 2003, la Chambre des représentants des États-Unis adopte par 408 voix contre 8 la version du projet de loi qui fait du retrait syrien du Liban l’une des conditions posées à Damas pour éviter des sanctions américaines. George W. Bush ne signe le texte que le 12 décembre. Les troupes syriennes, elles, ne quittent le Liban qu’en 2005, après une résolution du Conseil de sécurité et des mobilisations libanaises.

Un second vote à la Chambre

La Chambre avait déjà adopté une première version du texte, numéroté H.R. 1828, le 15 octobre 2003. Le Sénat le modifie puis l’approuve le 11 novembre par 89 voix contre 4. Le 20 novembre, les représentants sont donc appelés à se prononcer non sur un nouveau projet, mais sur les amendements apportés par l’autre chambre. Le scrutin nominal numéro 654 règle cette dernière étape au Congrès avant la transmission du texte à la présidence.

L’un des amendements donne à la Maison Blanche une marge de manœuvre. Le texte prévoit des restrictions sur certaines exportations et le choix d’au moins deux mesures supplémentaires sur une liste qui comprend notamment des restrictions d’investissement ou une réduction des contacts diplomatiques. Il prévoit aussi que le président peut écarter tout ou partie des sanctions visées s’il juge cette dérogation nécessaire à la sécurité nationale américaine et en rend compte aux commissions du Congrès. La version signée en décembre ne se limite pas au Liban : le retrait figure parmi plusieurs conditions que l’exécutif doit examiner ensemble.

Des positions libanaises opposées

La présence syrienne suscite alors des prises de position libanaises opposées. Le 17 septembre 2003, l’ancien chef du gouvernement Michel Aoun, alors en exil, intervient à Washington lors d’une table ronde organisée par une sous-commission de la Chambre. Le rapport de la commission confirme sa participation. Il y défend l’adoption du texte américain au nom de la souveraineté libanaise, sans parler au nom du gouvernement en exercice.

Près d’un an plus tard, le représentant officiel du Liban défend devant le Conseil de sécurité une position différente. Le 2 septembre 2004, il invoque l’accord de Taëf et les accords bilatéraux avec Damas pour expliquer la présence des troupes syriennes. Il conteste aussi l’intervention du Conseil dans l’élection présidentielle libanaise. La résolution 1559, adoptée ce jour-là, appelle au retrait de toutes les forces étrangères encore présentes au Liban, sans nommer la Syrie dans cette disposition.

Avril 2005 : le retrait sur le terrain

Après l’assassinat de l’ancien premier ministre Rafic Hariri le 14 février 2005, des manifestations se succèdent à Beyrouth. Le 8 mars, un rassemblement organisé principalement par le Hezbollah soutient la présence syrienne. Le 14 mars, les opposants manifestent à leur tour et réclament le retrait. Le 26 avril, Damas informe les Nations unies qu’il a achevé son retrait militaire. La mission de vérification de l’ONU conclut en mai au retrait des troupes et du matériel, tout en signalant le cas d’un secteur frontalier non délimité et l’impossibilité de confirmer le départ de tous les services de renseignement.

Le 20 novembre 2003 marque donc une décision du Congrès américain, non un départ de troupes. Le vote de Washington, l’appel du Conseil de sécurité et la mobilisation au Liban appartiennent à la même période, mais aucun ne suffit à lui seul à expliquer le retrait de 2005.

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