Donald Trump dit ne pas se presser de prendre une décision sur l’Iran et renvoie la discussion à l’après-Nouvel An. Interrogé au retour de Chine, le président américain n’a annoncé ni date de frappe ni suspension des hostilités. Le Sénat a séparément rejeté une demande de retrait des forces américaines.

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Donald Trump a déclaré jeudi 19 novembre qu’il ne se pressait pas de trancher sur l’Iran et qu’il verrait après le début de l’année. Interrogé séparément sur l’hypothèse de nouvelles frappes, le président américain a également renvoyé la discussion à l’après-Nouvel An. Il n’a annoncé ni date d’opération, ni suspension formelle des hostilités.

Des propos tenus au retour de Chine

Dans un entretien téléphonique accordé à Axios pendant son retour de Chine, Donald Trump a indiqué qu’il ne se hâtait pas de prendre une décision sur l’Iran et qu’il verrait ce qui se passerait après le début de l’année. Il a tenu des propos similaires à Reuters à bord de son avion. Interrogé cette fois sur d’éventuelles nouvelles frappes, il a répondu qu’il en reparlerait après le Nouvel An.

Le repère donné par Donald Trump porte sur le moment où il dit vouloir examiner la suite ou en reparler. Il ne constitue pas une date fixée pour une opération, pas plus qu’un engagement à écarter le recours à la force d’ici là. Cette indication publique est nouvelle par rapport aux discussions internes rapportées auparavant.

Un vote distinct au Sénat

Le même jeudi, le Sénat américain a rejeté la résolution H.Con.Res.93, qui demandait le retrait des forces américaines des hostilités contre l’Iran. Le rejet n’a pas fixé de calendrier militaire. Le vote et les entretiens de Donald Trump relèvent donc de deux démarches distinctes : le Sénat s’est prononcé sur une demande de retrait, tandis que le président a évoqué publiquement le moment où il comptait reparler des suites du conflit.

La déclaration publiée par la Chine à l’issue de la rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine à Shenzhen ne contient pas d’engagement sur le conflit avec l’Iran. L’entretien du président américain ne constitue pas davantage une annonce conjointe des trois pays.

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