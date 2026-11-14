Et si l’on commençait déjà à préparer Noël avec une touche de vintage ?

Le Vintage Collective Market se tiendra du 19 au 22 novembre 2026 à l’ALBA, à Dekwaneh, de 12h à 21h. Entrée gratuite et ouverte à tous pour découvrir mode, objets singuliers et trouvailles rétro, à quelques semaines de Noël, dans le cadre de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts de Balamand, Beyrouth.

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Il y a des événements qui donnent simplement envie de sortir, et d’autres qui éveillent immédiatement la curiosité. Le Vintage Collective Market , qui se tiendra du 19 au 22 novembre 2026 à l’ALBA, fait partie de ceux qui promettent une belle parenthèse au cœur de Beyrouth.

Pendant quatre jours, on pourra se promener, chiner, découvrir et surtout se laisser surprendre par l’univers du vintage. Mode, objets singuliers, esprit rétro et créativité seront au cœur de cette rencontre qui tombe à point nommé pour commencer à penser aux cadeaux de Noël.

Car avouons-le, il y a quelque chose de particulièrement agréable à offrir un cadeau que l’on n’a pas trouvé partout. Une pièce originale, un accessoire qui a du caractère, un objet insolite ou simplement ce petit trésor qui semble avoir été choisi spécialement pour la personne à qui on le destine. Le vintage, c’est aussi cela : le plaisir de faire plaisir autrement !

Et puis, au-delà du shopping, c’est une belle occasion de s’offrir une sortie entre amis, en famille ou simplement de prendre du temps pour soi, dans un cadre artistique qui se prête parfaitement à la découverte et à la créativité.

À quelques semaines de Noël, le Vintage Collective Market pourrait bien être l’une de ces jolies parenthèses que l’on aime retrouver à Beyrouth : une ambiance conviviale, des découvertes inattendues et, qui sait, quelques coups de cœur à glisser sous le sapin !

Alors, avant de vous lancer dans la course aux cadeaux de Noël, prenez le temps d’aller y faire un tour. Vous pourriez bien y trouver exactement ce que vous ne cherchiez pas !

À noter dans votre agenda

Vintage Collective Market

Du 19 au 22 novembre 2026

De 12h à 21h

Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA), Université de Balamand

Dekwaneh, Sin el Fil – Beyrouth

Entrée gratuite – Ouvert à tous

Et si, cette année, on laissait un peu de côté les achats classiques pour privilégier les objets qui ont une âme, les pièces uniques et les petites trouvailles qui racontent une histoire ?

La chasse aux trésors est lancée…elle n’attend que vous pour dénicher votre prochain coup de cœur !

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