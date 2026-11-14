Le point du samedi 14 novembre à 8 heures, heure de Beyrouth : le FMI termine sa mission sans accord bancaire et l’armée libanaise prépare un recrutement. Le CENTCOM dément la destruction d’un radar à Bahreïn revendiquée par l’Iran. Aux États-Unis, la FAA autorise de nouveau les départs, sans retour général à la normale. À Paris, 21 stations de métro doivent fermer pour les manifestations. Les faits acquis sont distingués des déclarations des parties et des échéances encore attendues.

https://libnanews.com/wp-content/uploads/2026/11/Libnanews-essentiel-14-novembre-2026-08h-1.mp4 L’essentiel en 5 minutes : 14 novembre, 8 h

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Au Liban, le FMI clôt sa mission sans accord bancaire et l’armée prépare un recrutement de spécialistes. Dans le Golfe, Washington conteste la destruction d’un radar revendiquée par Téhéran. Aux États-Unis, les départs aériens sont de nouveau autorisés, sans retour général à la normale. À Paris, des fermetures de stations accompagneront les manifestations de samedi.

L’essentiel en 5 minutes, édition du samedi 14 novembre 2026 à 8 heures, heure de Beyrouth. Ce point distingue les décisions acquises, les déclarations des parties et les échéances encore attendues. Les événements américains de vendredi soir correspondent à la nuit de vendredi à samedi au Liban.

L’essentiel en 5 minutes : au Liban, les dépôts attendent toujours un accord

La mission du Fonds monétaire international s’est achevée vendredi 13 novembre. L’équipe d’Ernesto Ramirez Rigo, présente à Beyrouth depuis le 10 novembre, constate des progrès dans la clarification des positions. Elle demande toutefois des travaux supplémentaires avant un accord sur une stratégie durable de restructuration bancaire.

Trois exigences ressortent de sa déclaration. La loi de résolution bancaire doit s’appliquer dans tous les cas. Les remboursements doivent respecter les liquidités disponibles, la solvabilité de la Banque du Liban et la soutenabilité de la dette publique. Enfin, la répartition des pertes doit respecter la hiérarchie des créances pour protéger les déposants.

Le projet de loi sur la stabilisation financière et la récupération des dépôts demeure devant le Parlement. La mission ne fixe ni échéancier individuel de remboursement, ni montant de financement, ni date de décaissement. Pour les épargnants, les progrès techniques ne constituent donc pas une restitution immédiatement disponible. Les discussions doivent se poursuivre dans les prochaines semaines.

Sud-Liban : préparer l’après-FINUL, sans dispositif arrêté

Joseph Aoun a reçu vendredi Imran Riza, coordonnateur humanitaire des Nations unies au Liban. Selon la présidence, l’entretien a porté sur la situation dans le Sud et les consultations destinées à éviter un vide après la fin du mandat opérationnel de la FINUL.

Aucun accord sur la composition ou le calendrier d’un dispositif de remplacement n’a été annoncé à l’issue de cette rencontre. Cette démarche diplomatique ne constitue pas non plus une annonce de cessation des incidents sur le terrain. Les signalements de frappes et de tirs rapportés vendredi dans plusieurs localités restent distincts des discussions sur la présence internationale.

Recrutement : l’armée ouvre les candidatures lundi

L’armée libanaise recevra les candidatures de spécialistes du 16 novembre au 18 décembre 2026 inclus. Son annonce du 13 novembre concerne des militaires et des civils. Le dépôt doit se faire personnellement à la caserne de Karantina, auprès de la musique de l’armée.

Les horaires sont fixés du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 14 heures, au Liban. Pour les femmes, le communiqué réserve les candidatures aux diplômes de santé, d’orientation, d’informatique ou d’électronique, branche télécommunications. Les conditions dépendent du grade et de la spécialité.

Le commandement invite les intéressés à consulter les pièces requises auprès des casernes et sur son site officiel. Le dépôt d’un dossier ne vaut pas admission. Aucun nombre de postes ni date d’examen ne figure dans le communiqué principal.

Bahreïn : le CENTCOM oppose un démenti à l’Iran

Le commandement central américain a démenti vendredi la destruction d’un radar d’alerte avancée à Bahreïn revendiquée par les Gardiens de la révolution iraniens. Il affirme que deux drones d’attaque dirigés vers le royaume ont été abattus par les forces américaines, sans blessés ni dégâts.

Il s’agit de la version américaine, et non d’une confirmation indépendante des interceptions. L’heure exacte et les moyens employés ne sont pas précisés. Téhéran avait présenté l’opération revendiquée comme une riposte à une attaque contre un pylône de télécommunications à Sirik, dans le sud de l’Iran.

Les deux déclarations s’opposent donc sur le résultat de l’épisode. Ni la destruction annoncée par l’Iran ni l’ensemble du déroulement décrit par Washington ne doivent être présentés comme établis par une enquête indépendante. Aucun accord de désescalade ne découle de ce démenti.

États-Unis : les départs reprennent, les perturbations persistent

La FAA a levé vendredi soir, heure américaine, la suspension nationale des départs imposée après une panne de communications du contrôle aérien. Les avions sont autorisés à repartir, mais les compagnies doivent encore réorganiser les vols annulés ou déroutés et leurs correspondances.

Le secrétaire aux Transports Sean Duffy a attribué la panne à la surcharge de commutateurs et de routeurs anciens. Il a prévenu que le retour à pleine capacité prendrait du temps. Son explication reste celle des autorités à ce stade, pas une conclusion indépendante de l’enquête.

Markwayne Mullin, secrétaire à la Sécurité intérieure, a d’abord exclu une cyberattaque avant de nuancer : aucun élément ne l’indique actuellement, mais les vérifications continuent. Présenter cette hypothèse comme définitivement écartée serait donc prématuré.

Dans son bulletin de 2 h 24 UTC samedi, la FAA mentionne encore des suspensions ciblées demandées par des compagnies. Leurs heures d’expiration annoncées ne prouvent pas une reprise effective. L’agence prévoit un nouveau point sur le réseau à 11 heures UTC, soit 13 heures à Beyrouth. Les voyageurs doivent vérifier chaque segment auprès de leur transporteur avant de rejoindre l’aéroport.

Paris : 21 stations fermeront, sans horaire de réouverture

La RATP annonce la fermeture de Châtelet et des Halles samedi dès 10 heures, heure de Paris. Dix-neuf autres stations suivront à 11 heures, dont Bastille, Concorde, Invalides et Charles de Gaulle–Étoile. Ces horaires correspondent à 11 heures puis midi à Beyrouth.

Les mesures sont prises à la demande de la préfecture de police pour les manifestations. Les trains passeront sans arrêt dans les stations fermées et les correspondances n’y seront pas assurées. Deux tronçons seront également interrompus : Kléber–Charles de Gaulle–Étoile et Hôtel de Ville–Châtelet.

Une station fermée ne signifie pas l’arrêt de toute une ligne. Les voyageurs doivent donc vérifier leur itinéraire précis, y compris le trajet de retour. La réouverture dépendra d’une autorisation de la préfecture ; aucun horaire général n’est annoncé dans le bulletin consulté samedi matin.

Couverture : photographies d’archives de la Banque du Liban, publiées en mai 2019, © François el Bacha / Libnanews, et de la tour de JFK, avril 2012, © Ad Meskens / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Montage Libnanews ; ces images ne montrent pas les événements de novembre 2026.

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