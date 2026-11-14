Liban : deux trajectoires opposées dans les services

Information et communication libanaises ont progressé de 20,1 % en volume en 2024, alors que les services aux entreprises ont reculé de 22,8 %. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) montrent ainsi deux trajectoires opposées au sein d’une économie en contraction de 5,2 %. Le contraste ne suffit pourtant pas à conclure à une reprise générale du numérique ou à un effondrement uniforme de toutes les professions de conseil. Les catégories sont larges. « Information et communication » correspond à la branche J. Les services aux entreprises regroupent les branches M et N, qui couvrent des activités professionnelles, scientifiques et techniques ainsi que des services administratifs et de soutien. Le tableau ne fournit pas de résultat séparé pour chaque métier ou entreprise.

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Information et communication libanaises ont progressé de 20,1 % en volume en 2024, alors que les services aux entreprises ont reculé de 22,8 %. Les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS) montrent ainsi deux trajectoires opposées au sein d’une économie en contraction de 5,2 %. Le contraste ne suffit pourtant pas à conclure à une reprise générale du numérique ou à un effondrement uniforme de toutes les professions de conseil.

Les catégories sont larges. « Information et communication » correspond à la branche J. Les services aux entreprises regroupent les branches M et N, qui couvrent des activités professionnelles, scientifiques et techniques ainsi que des services administratifs et de soutien. Le tableau ne fournit pas de résultat séparé pour chaque métier ou entreprise.

Information et communication libanaises : le retour au niveau de 2019

La valeur ajoutée de l’information et de la communication atteint 57 461 milliards de livres courantes en 2024, contre 37 092 milliards en 2023. Cela représente une hausse nominale de 54,9 %. Une partie vient des prix : le déflateur augmente d’environ 29 %. Après correction, la progression de l’activité ressort à 20,1 %.

Le calcul utilise les 44 535 milliards de livres de valeur ajoutée de 2024 évalués aux prix de 2023. Il évite de comparer directement des montants courants soumis à des prix différents. Le taux de 20 % publié sous forme arrondie ne doit donc pas être lu comme une simple hausse de tarifs téléphoniques.

La trajectoire depuis 2019 reste irrégulière. Aux prix de référence de 2019, la valeur ajoutée passe de 1 628 milliards cette année-là à 762 milliards en 2020, puis à 688 milliards en 2021. Elle remonte ensuite à 1 179 milliards en 2022, à 1 407 milliards en 2023 et à 1 689 milliards en 2024. Le dernier niveau dépasse d’environ 3,7 % celui de 2019.

Les services aux entreprises reculent malgré la hausse nominale

Les services aux entreprises présentent un résultat inverse. Leur valeur ajoutée courante progresse de 267 941 milliards de livres en 2023 à 275 449 milliards en 2024. La hausse nominale atteint 2,8 %. Pourtant, le montant de 2024 aux prix de 2023 n’est que de 206 724 milliards. La baisse en volume ressort à 22,8 %.

Le déflateur de cette branche augmente d’environ 33 %. Cette évolution explique qu’une activité nettement réduite puisse produire une valeur courante légèrement supérieure. Se fier au seul montant nominal aurait donc inversé le diagnostic sur la production.

Branche, année 2024 Valeur ajoutée courante Variation des prix, arrondie Variation en volume recalculée Information et communication 57 461 milliards de LL +29 % +20,1 % Services aux entreprises 275 449 milliards de LL +33 % −22,8 %

La branche des services aux entreprises demeure beaucoup plus importante en valeur courante. Elle représente 10,8 % de la valeur ajoutée totale aux prix de base en 2024. L’information et la communication en représentent 2,3 %. Les dénominateurs sont ici identiques : il s’agit de la valeur ajoutée totale, et non du PIB aux prix du marché, qui comprend aussi les impôts nets sur les produits.

Le poids des branches change le résultat national

Le tableau des contributions illustre cette différence de taille. L’information et la communication apportent environ 0,3 point à la croissance du PIB en 2024. Les services aux entreprises lui retirent environ 2,7 points. La forte hausse de la première branche ne compense donc qu’une petite partie du recul de la seconde.

Cette décomposition explique pourquoi une récession peut coexister avec des activités en expansion. Les taux sectoriels ne se moyennent pas directement. Leur poids dans l’économie compte autant que leur variation. Une branche limitée qui augmente de 20 % peut avoir moins d’effet sur le total qu’une branche importante qui baisse d’un taux comparable.

Les services aux entreprises n’avaient pas retrouvé leur niveau antérieur à la crise. Leur valeur ajoutée aux prix de référence atteint 3 532 milliards de livres en 2024, contre 5 474 milliards en 2019. Cela correspond à environ 64,5 % du niveau de départ. Le recul de 2024 intervient après une hausse de 2 % en 2023, dans la série arrondie de la CAS.

Ni décompte d’emplois ni bilan des seules télécommunications

La valeur ajoutée mesure la richesse créée après déduction des consommations intermédiaires. Elle ne représente pas le chiffre d’affaires brut des entreprises. Une variation peut donc dépendre à la fois de la production vendue et des biens ou services utilisés pour la réaliser.

Elle ne mesure pas non plus directement l’emploi. Une hausse de 20,1 % en volume ne signifie pas une augmentation équivalente du nombre de salariés. Pour établir l’évolution des effectifs, il faudrait une enquête sur le travail ou des données administratives comparables. Les comptes de production ne fournissent pas cette information.

Réduire la branche J aux opérateurs téléphoniques serait tout aussi trompeur. Elle comprend différentes activités d’information et de communication. Le tableau agrégé ne permet pas de distribuer le résultat entre télécommunications, informatique, médias ou autres services concernés. Il ne permet pas davantage d’attribuer la progression à un investissement particulier annoncé après 2024.

Deux marchés qui ne se confondent pas avec les exportations

Les services aux entreprises peuvent être vendus à des clients libanais ou étrangers. Leur recul n’est donc pas synonyme d’une baisse identique des exportations de services. Inversement, les services exportés regroupent d’autres activités, notamment les voyages et le transport. Les deux séries ont des périmètres différents.

Le dossier CAS fournit une mesure annuelle de 2024, révisée avec les années antérieures. Il ne propose pas de prévision sectorielle pour 2026. Le contraste entre ces branches appelle désormais des données plus fines sur leurs clients, leurs sous-activités et leurs effectifs, afin de comprendre ce qui se cache derrière les deux moyennes nationales.

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