Ormuz : l’ONU alerte sur les risques maritimes

Khaled Khiari a alerté le Conseil de sécurité le 13 novembre sur les risques persistants pour la navigation à Ormuz et autour de Bab el-Mandeb. Le rétablissement d’une partie des exportations énergétiques par d’autres routes ne signifie pas une normalisation du transport maritime. Le registre de l’OMI documente des dommages et des pertes humaines, sans attribuer tous les incidents à un même responsable. Londres demande la réouverture d’Ormuz et soutient les médiateurs, notamment le Qatar. Aucun nouvel accord n’est annoncé.

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L’ONU a appelé, vendredi 13 novembre 2026, à rétablir une navigation sûre dans le détroit d’Ormuz et autour de Bab el-Mandeb. Devant le Conseil de sécurité, Khaled Khiari a averti que le redressement des exportations énergétiques ne signifiait pas un retour à la normale. Des navires et leurs équipages restent bloqués dans le Golfe, tandis que les restrictions maritimes continuent de peser sur le commerce.

Ormuz : les routes alternatives ne suppriment pas le risque

Le sous-secrétaire général des Nations unies a souligné la différence entre les volumes d’énergie exportés et les conditions de navigation. Des itinéraires de substitution ont contribué au rétablissement des exportations régionales. Ils ne rendent pas pour autant les routes commerciales prévisibles ou sûres.

Selon Khaled Khiari, les perturbations renchérissent l’énergie, le transport et l’assurance. Elles menacent aussi la sécurité alimentaire, notamment parce que les acheminements d’engrais restent fortement contraints. Son intervention ne chiffre pas un surcoût uniforme pour tous les pays ou toutes les marchandises.

L’ONU demande le rétablissement du passage des navires, dans le respect du droit international. Elle appelle également à coopérer avec l’Organisation maritime internationale, l’OMI, pour améliorer la sécurité de la navigation. Ces demandes ne constituent ni l’annonce d’une réouverture effective ni celle d’un nouveau dispositif déjà opérationnel.

Des dommages documentés, des responsabilités à distinguer

Le registre public de l’OMI consacré à Ormuz et au Moyen-Orient, consulté le 14 novembre, fait état de 25 décès confirmés parmi les marins. Ce bilan régional ne concerne pas la seule journée du 13 novembre. Les entrées détaillées distinguent les dégâts, les blessés, les disparus et les pollutions, plutôt que de regrouper ces situations sous une même formule.

Le Tarif figure ainsi à la date du 7 novembre dans le détroit d’Ormuz, avec des dommages et sans pollution signalée. Le Velos Sapphire apparaît au 4 novembre, à 50 milles nautiques au nord de Madinat ash Shamal, au Qatar. Sa ligne mentionne des dommages, l’absence de pollution et la mort d’un marin.

Ces exemples documentent des incidents antérieurs à l’intervention de Khiari. Ils ne permettent pas de présenter de nouvelles attaques comme survenues samedi 14 novembre. Le tableau ne suffit pas non plus à attribuer chaque incident à un même responsable.

Londres soutient la médiation qatarie

Dans sa déclaration du 13 novembre au Conseil de sécurité, l’ambassadrice britannique Sarah MacIntosh a demandé la réouverture d’Ormuz. Elle a condamné les attaques qu’elle attribue à l’Iran et affirmé le soutien de Londres aux pays du Golfe. Cette accusation britannique doit être distinguée du recensement technique de l’OMI.

La représentante britannique a aussi salué les efforts des médiateurs, notamment du Qatar, pour éviter une nouvelle escalade. Khaled Khiari a, de son côté, encouragé l’Iran et les États-Unis à saisir les possibilités diplomatiques. Les interventions examinées n’annoncent pas d’accord mettant fin aux restrictions de navigation.

Photographie d’illustration : pétrolier, archives Libnanews publiées en juin 2019. Date et lieu de prise de vue non établis. Aucun lien entre le navire représenté et les incidents évoqués n’est établi. Habillage éditorial Libnanews.

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