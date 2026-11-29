De Beyrouth à la baie de San Francisco, la peintre et écrivaine libanaise a fait du mont Tamalpais un sujet de tableaux, de carnets et d’un livre paru en 1986. Ce paysage permet de suivre le passage des mots à la couleur dans son œuvre.

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Dans une huile conservée au Musée d’art contemporain de Los Angeles, le mont Tamalpais tient en quelques masses de vert, de bleu et de blanc. Au premier regard, il est difficile de séparer le ciel du sommet. Etel Adnan connaissait pourtant le relief par cœur. Elle le voyait dans le comté de Marin, au nord de San Francisco, et en a fait le sujet de peintures, d’un essai et d’un livre d’artiste. Pour l’écrivaine née à Beyrouth, ce paysage de Californie est devenu un lieu familier au terme d’années passées entre plusieurs pays et plusieurs langues.

De Ras Beyrouth à la baie de San Francisco

Etel Adnan est née à Beyrouth le 24 février 1925. Elle a grandi à Ras Beyrouth, près de l’Université américaine, étudié la philosophie à la Sorbonne et poursuivi ses études aux États-Unis à partir de 1955, à Harvard puis à Berkeley. C’est au Dominican College de San Rafael, en Californie, qu’elle a enseigné la philosophie de 1958 à 1972. C’est aussi dans la baie de San Francisco qu’elle a commencé à peindre, régulièrement, au début des années 1960.

À Mill Valley, elle fréquente alors les ateliers d’Ann O’Hanlon. Le Musée d’art moderne de San Francisco y situe ses échanges avec des poètes, des musiciens et des auteurs de théâtre. Dans un entretien accordé bien plus tard, Adnan a rattaché ses débuts en peinture à la guerre d’Algérie. Elle a expliqué à quel point il lui était devenu difficile d’écrire en français à cette époque et a raconté qu’elle signait ses tableaux en arabe. Le choix d’une langue de signature devenait ainsi un geste à part entière, alors que sa poésie prenait aussi forme en anglais.

Marin City et Sausalito vus depuis le mont Tamalpais, en avril 2018. Pi.1415926535 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, photo redimensionnée.

Un sommet que la lumière redessine

Le mont Tamalpais n’apparaît pas de la même manière d’une toile à l’autre. Dans une peinture sans titre datée d’environ 1985, conservée à Los Angeles, des traces épaisses de peinture font presque disparaître la limite entre l’air et la terre. Dans un autre tableau, daté d’environ 1995–2000 et présenté par le Guggenheim Bilbao, le musée identifie le relief observé depuis la fenêtre de sa maison de Sausalito. Le point de vue reste reconnaissable pour qui connaît le lieu, mais Adnan ne se donne pas pour tâche de restituer tous les détails du panorama.

En 1986, elle publie en anglais Journey to Mount Tamalpais chez The Post-Apollo Press, la maison fondée par sa compagne, la sculptrice et éditrice Simone Fattal. Adnan y mêle des notations sur la montagne, des souvenirs et des réflexions sur le travail de l’artiste. Le livre reparaît en 2021 chez Litmus Press avec neuf nouveaux dessins à l’encre et une postface d’Omar Berrada. Les deux dates montrent le temps qu’elle a passé à reprendre ce sujet : elle continuait à dessiner le Tamalpais plus de trente ans après lui avoir consacré un livre.

Du livre relié au livre que l’on déplie

En 2008, le sujet prend une autre forme dans Voyage au Mont Tamalpaïs, un leporello conservé à l’Institut du monde arabe. Un leporello s’ouvre en accordéon : le lecteur peut avancer d’un pli à l’autre ou déployer la feuille pour voir l’ensemble. L’objet de 2008 ne se confond donc pas avec l’essai publié en 1986. Le premier se déplie sous les yeux, là où le second prend le temps des pages et de la lecture.

Adnan avait déjà utilisé cette forme pour travailler avec des textes d’autres écrivains. Dans le leporello consacré en 1970 à Badr Chaker al-Sayyab, elle associe ainsi l’écriture arabe du poète irakien à son propre geste de dessin. Plus tard, le Tamalpais trouve place dans le même format. Le pli lui permet de faire coexister deux dimensions de son travail qui étaient souvent présentées séparément, celle de l’écrivaine et celle de la peintre.

Beyrouth reste dans l’œuvre

Après son retour au Liban au début des années 1970, Adnan a travaillé dans la presse culturelle. La guerre civile a marqué ses années beyrouthines et nourri Sitt Marie Rose, roman écrit en français sur l’enlèvement et la mise à mort d’une femme qui travaillait auprès de Palestiniens. Ce livre et l’essai sur le Tamalpais n’ont ni le même sujet ni la même langue. Les lire côte à côte évite de réduire Adnan à une romancière de la guerre ou à une peintre de paysages : elle revenait à des lieux précis, mais changeait de forme selon ce qu’elle voulait saisir.

L’Institut du monde arabe a présenté une rétrospective de son œuvre en 2016. En mai 2017, le président de l’Université américaine de Beyrouth lui a remis la médaille de l’établissement chez elle, à Paris. Adnan a alors rappelé qu’elle avait vécu une partie de sa vie adulte à Ras Beyrouth et qu’elle avait rêvé d’enseigner dans cette université. Elle est morte à Paris le 14 novembre 2021, à 96 ans. Le leporello de 2008 appartient aujourd’hui à une collection parisienne ; l’essai est de nouveau disponible en édition anglaise, avec les dessins qu’elle lui a ajoutés la dernière année de sa vie.

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