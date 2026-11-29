Le Majles a voté le 29 novembre de nouveaux critères pour le poste de ministre du Renseignement, sans titulaire permanent depuis mars. Le texte prévoit aussi un représentant du Guide suprême au sein du ministère.

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Le Parlement iranien a adopté dimanche 29 novembre une réforme qui permettrait de nommer à la tête du ministère du Renseignement une personnalité extérieure au clergé. Le dernier titulaire, Esmaïl Khatib, a été tué en mars dans une frappe israélienne. Le texte doit encore passer devant le Conseil des gardiens avant qu’une nomination puisse intervenir sur cette nouvelle base.

Un master comme alternative à la qualification religieuse

Depuis 1983, le poste est réservé à une personne ayant atteint le niveau de l’ijtihad, qui suppose de pouvoir interpréter de façon autonome la jurisprudence islamique. La disposition votée dimanche ouvre une seconde voie : un diplôme de master pourra satisfaire à la condition d’études. L’ijtihad demeure une qualification recevable. Dans les deux cas, le candidat devra avoir une expertise et une expérience dans le renseignement, ainsi qu’au moins dix ans dans des fonctions d’encadrement intermédiaire ou supérieur.

L’amendement ne désigne aucun successeur. Le président du Majles, Mohammad Bagher Ghalibaf, a demandé au gouvernement de présenter rapidement un candidat une fois l’examen du Conseil des gardiens achevé. La présentation d’un nom et le vote de confiance du Parlement restent des étapes distinctes du vote du 29 novembre.

Un représentant du Guide suprême au sein du ministère

Le texte crée parallèlement une fonction de représentant du Guide suprême au ministère. Nommé par le Guide, celui-ci vérifierait la conformité des règles internes et des missions à la loi religieuse. Ses attributions seraient fixées par le Guide. Le Parlement a également voté la transformation de la direction chargée de la protection interne en un organisme autonome dans le périmètre du ministère. Son responsable serait proposé par le représentant du Guide en coordination avec le ministre, puis soumis à l’approbation du Guide.

Ici se joue la différence entre les deux volets du texte : le Parlement élargit le choix du prochain ministre, mais donne au Guide une présence institutionnelle nouvelle au sein du service. Ghalibaf a attribué l’initiative de la réforme à Mojtaba Khamenei et souligné la participation du gouvernement et du ministère à sa préparation. Il a également indiqué que le texte ne réglait pas, à lui seul, les difficultés structurelles du ministère.

Un ministère sans titulaire permanent depuis mars

Esmaïl Khatib, lui-même membre du clergé, dirigeait le ministère depuis 2021. Le 18 mars, le président iranien Massoud Pezeshkian a confirmé sa mort après l’annonce de la frappe par Israël. Le ministère fonctionne depuis sans nouveau titulaire permanent. Le prochain acte attendu est l’avis du Conseil des gardiens ; le gouvernement devra ensuite présenter le nom de la personne appelée à prendre la succession de Khatib.

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