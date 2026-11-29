Les prix au comptant de la mémoire NAND ont reculé cet automne, alors que les contrats d’approvisionnement restent plus chers qu’au trimestre précédent. Pour qui veut remplacer le disque de son ordinateur, ces deux chiffres ne disent pas la même chose.

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Une baisse de la mémoire NAND au comptant n’arrive pas directement sur l’étiquette d’un SSD. En novembre, le cabinet TrendForce a relevé une correction de plus de 20 % sur ce marché, tout en prévoyant une hausse de 8 à 13 % des prix contractuels au quatrième trimestre par rapport au troisième. Les deux chiffres concernent des transactions entre professionnels, à des conditions et sur des horizons différents. Aucun ne mesure le prix en magasin d’un disque de 1 ou 2 téraoctets.

Trois prix pour trois transactions

Le prix au comptant est celui d’un achat immédiat. Il peut reculer rapidement lorsqu’un intermédiaire cherche à réduire ses stocks. Le contrat fixe, lui, les conditions d’achat de volumes convenus entre fournisseurs et fabricants pour une période donnée. TrendForce prévoyait encore en septembre une progression de 15 à 20 % des prix contractuels de la NAND au quatrième trimestre. Sa note du 19 novembre a revu cette fourchette à la baisse, sans prévoir de recul par rapport au troisième trimestre.

Le prix du SSD fini se forme plus loin dans la chaîne. La mémoire s’ajoute au contrôleur, au circuit imprimé, à l’assemblage et aux tests. Un disque externe intègre aussi un boîtier et une interface. Puis viennent le transport, la distribution et les taxes applicables. Un revendeur peut écouler un lot acheté avant la hausse, ou au contraire disposer encore de produits acquis lorsqu’elle battait son plein. Les prix des puces et du produit fini réagissent donc à des échéances différentes.

Ce que montre la hausse à la production

Aux États-Unis, l’indice du Bureau of Labor Statistics pour les équipements de stockage fabriqués sur place est passé de 47,608 en octobre 2024 à 51,925 en octobre 2025, puis à 94,043 en octobre 2026, sur une base 100 en décembre 2004. Le premier écart est de 9,1 %, le second de 81,1 %. L’accélération est nette dans cette série, mais son périmètre dépasse les SSD et exclut les pièces et accessoires. Il s’agit de prix à la production, pas d’un relevé des magasins américains, encore moins d’un tarif en France ou au Liban.

Équipements de stockage, prix à la production aux États-Unis, base décembre 2004 = 100. Graphique Libnanews, données du Bureau of Labor Statistics.

Pourquoi le scénario de 2027 a changé

À la fin de 2025, TrendForce mesurait des hausses mensuelles de 20 % à plus de 60 % suivant les catégories de plaquettes de mémoire NAND. Les commandes de SSD destinés aux serveurs contribuaient alors à la tension. Pour 2027, le cabinet décrit une situation différente : des prestataires chinois ont réduit leurs commandes de SSD d’entreprise dans des proportions qui, selon ses estimations, dépassent les achats supplémentaires prévus en Amérique du Nord. En parallèle, l’industrie devrait produire davantage de mémoire, notamment en augmentant le nombre de bits stockés par cellule ou le nombre de couches des puces.

Le cabinet prévoit désormais des prix contractuels stables ou en baisse jusqu’à 5 % au premier trimestre 2027, puis un recul plus généralisé à partir du deuxième. C’est un scénario de marché, pas un prix négocié ni une date de répercussion chez les revendeurs. Il dépend de la liquidation des stocks et des décisions d’achat des centres de données. Il peut aussi se traduire par des arbitrages de gamme : sur un ordinateur vendu au même prix, le fabricant peut proposer moins de stockage plutôt que relever le tarif affiché.

Comparer la même référence, pas deux promotions

Pour suivre le prix d’un remplacement, la comparaison la plus utile porte sur la référence exacte du SSD, sa capacité, sa garantie et son prix livré. Deux disques de même capacité peuvent avoir des performances différentes lors de longues écritures ou ne pas convenir au même emplacement. M.2 désigne un format, tandis que SATA et NVMe correspondent à des modes de communication distincts : la fiche de l’ordinateur permet de vérifier ce qu’accepte l’emplacement disponible. Pour un ordinateur encore utilisable, noter le prix livré de deux références compatibles et le vérifier à nouveau après les fêtes donne un meilleur repère que de transposer au rayon la baisse annoncée pour les contrats de puces.

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