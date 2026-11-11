Football libanais : où en sont les stades soutenus par la FIFA ?

Huit stades libanais ont bénéficié du soutien de la FIFA, mais leurs situations diffèrent. Trois chantiers restent signalés en novembre. Le mini-terrain inauguré à Chanay et le futur complexe fédéral relèvent d’autres projets. Les annonces officielles permettent de distinguer rénovations, travaux et études, sans présenter tous les équipements comme livrés.

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Les huit stades soutenus par la FIFA au Liban ne constituent pas un programme de huit constructions nouvelles. Les documents de l’instance distinguent des rénovations engagées sur plusieurs années, trois chantiers encore signalés en novembre, un mini-terrain inauguré à Chanay et un futur complexe fédéral.

Huit équipements identifiés, des situations différentes

Dans son bilan du 8 septembre 2026, la FIFA cite huit équipements bénéficiaires de son soutien. Hachem Haidar, président de la Fédération libanaise de football, y énumère Jounieh, Safa, Al-Ahed, Bir Hassan et Salam Zgharta. Il mentionne ensuite le stade municipal de Tyr, celui de Majdel Baana et le stade Gamal Abdel Nasser. Cette liste donne des noms précis aux infrastructures concernées. Elle ne permet pas, à elle seule, de connaître leur disponibilité quotidienne ni le détail de chaque réception de travaux.

Une précision plus récente impose justement de rester prudent. Dans son communiqué du 9 novembre, la FIFA indique que les trois derniers stades sont encore en travaux. L’état présenté en novembre doit donc primer pour ces équipements. Le bilan de septembre décrivait un soutien à la rénovation et à la modernisation ; il ne faut pas transformer cette formulation en certification que tous les sites accueillent déjà des compétitions dans leurs installations rénovées.

Une rénovation peut servir plusieurs compétitions

Ce soutien s’inscrit dans une durée plus longue que la visite de cette semaine. En septembre 2023, la FIFA faisait déjà état de quatre stades rénovés grâce au programme Forward. Trois se trouvaient dans Beyrouth ou à proximité, le quatrième à Zgharta. L’instance expliquait que ces équipements servaient aux championnats et coupes nationaux, mais également au football féminin et aux compétitions de jeunes.

Cette diversité d’usages compte autant que le nombre de terrains. Un équipement mobilisé par plusieurs catégories doit pouvoir accueillir des entraînements et des rencontres dans des conditions régulières. Les annonces consultées ne fournissent cependant pas de calendrier complet d’exploitation, de coût détaillé par stade ou de bilan indépendant de leur entretien. Ces données restent nécessaires pour mesurer les effets du financement au-delà de l’inauguration ou de la remise à niveau annoncée.

Chanay et le futur complexe : deux autres projets

Le mini-terrain FIFA Arena inauguré le 9 novembre à Chanay relève d’une autre initiative, tournée vers la pratique de proximité et les enfants. D’autres installations sont annoncées à Niha et à Halba. Il ne faut donc pas l’ajouter sans explication au bilan des huit stades rénovés.

Le complexe réunissant stade, centre d’entraînement et siège fédéral appartient encore à une troisième catégorie. Hachem Haidar le présente comme arrivant au terme de sa phase d’étude. Aucun calendrier ferme de livraison ni montant détaillé n’est donné dans cette annonce. Le projet de nouveau stade figurait déjà dans les discussions de février 2026 entre Gianni Infantino, Joseph Aoun et Nawaf Salam. La continuité politique du dossier est documentée ; l’achèvement de l’équipement ne l’est pas.

Pour suivre ces investissements, trois étapes doivent rester distinctes : un soutien annoncé, un chantier en cours et une installation effectivement disponible. Les sources officielles permettent de situer plusieurs projets dans cette progression, sans autoriser à présenter tous les terrains comme livrés.

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