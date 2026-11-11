Kaylia Nemour : raconter une vie au-delà des médailles

La présence de Kaylia Nemour au Salon international du livre d’Alger remet en lumière L’Ombre de l’or, publié chez Alisio le 4 décembre 2025 avec la collaboration de Frédéric Brindelle. Il ne s’agit pas d’une nouvelle parution. Ce récit invite à regarder les autobiographies sportives comme des témoignages sur la formation, les choix et les épreuves d’une carrière. Les précédents de Rafael Nadal et Maria Sharapova montrent aussi la place de l’entourage et du travail d’écriture dans ces parcours racontés.

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Avec L’Ombre de l’or, Kaylia Nemour prolonge son parcours de championne par un récit à la première personne. Présenté au Salon international du livre d’Alger en novembre 2026, l’ouvrage est paru chez Alisio le 4 décembre 2025. Ce retour devant les lecteurs invite à regarder les autobiographies sportives autrement que comme des prolongements du palmarès : elles racontent aussi la formation, les blessures et les choix qui précèdent les médailles.

La gymnaste, championne olympique aux barres asymétriques à Paris en 2024 sous les couleurs de l’Algérie, a écrit ce livre avec la collaboration de Frédéric Brindelle. Sa présence au salon ne correspond donc pas à la sortie d’un nouveau volume.

Kaylia Nemour, de la médaille au récit de soi

Dans la présentation de l’ouvrage, l’éditeur met en avant les sacrifices, les blessures, le choix de représenter l’Algérie et la recherche d’émancipation de la sportive. Le sommaire de l’extrait proposé au public annonce notamment des chapitres consacrés à la famille, à l’Algérie, à la maladie et à la rupture.

Le passage au livre change l’échelle du récit. Une finale donne à voir quelques minutes de performance. Une autobiographie peut replacer ce moment dans les années d’entraînement, les relations familiales et les décisions personnelles. Elle reste cependant le point de vue de son autrice, et non une enquête contradictoire sur tous les acteurs de son parcours.

Rafa et Unstoppable, deux précédents bien datés

Cette démarche a des précédents dans le tennis. Rafa, de Rafael Nadal avec John Carlin, a été publié en anglais le 23 août 2011. La présentation de son éditeur le situe dans le registre du récit personnel et de la construction du champion. La collaboration avec un journaliste y est explicitement annoncée, comme celle de Brindelle dans le livre de Nemour.

L’autobiographie sportive est ainsi souvent une œuvre accompagnée. La signature de l’athlète donne accès à ses souvenirs et à son interprétation ; le travail d’écriture organise cette matière pour un lecteur qui ne connaît pas nécessairement les détails d’une discipline. Mentionner cette collaboration aide à comprendre comment le témoignage devient un livre.

Unstoppable: My Life So Far, de Maria Sharapova, date de septembre 2017. Son éditeur présente un parcours allant de l’enfance et du départ vers les États-Unis à la célébrité, aux blessures et aux épreuves ayant menacé la carrière. La relation avec son père occupe une place dans cette présentation, au-delà de la succession des victoires.

Ces ouvrages ne sont pas des nouveautés de l’automne 2026. Ils montrent plutôt la diversité des portes d’entrée dans une vie sportive : l’apprentissage d’un métier, les proches qui l’accompagnent, les moments de rupture et la manière dont un champion souhaite être compris.

Une championne devant ses lecteurs

La rencontre de Nemour avec les lecteurs à Alger donne une nouvelle actualité à ce livre de 2025. Dans un entretien télévisé rapporté à l’occasion du salon, elle affirme que représenter l’Algérie constitue pour elle un honneur et un privilège. Elle présente ce choix, qui occupe aussi une place dans son récit, comme une décision majeure de sa vie et de sa carrière.

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