Inflation au Liban : trois mesures à distinguer

L’inflation au Liban se lit à travers plusieurs mesures, qui ne répondent pas à la même question. Le glissement annuel compare deux mois espacés d’un an. La moyenne annuelle compare les niveaux moyens de deux années. Le cumul dépend des dates choisies. À partir des données de la CAS, ce décryptage explique les différences, les erreurs de calcul à éviter et la raison pour laquelle une inflation plus faible ne ramène pas les prix à leur niveau antérieur.

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L’inflation au Liban ne se résume pas à un pourcentage. Une variation sur douze mois, une moyenne annuelle et une hausse cumulée répondent à trois questions différentes. Les confondre change le diagnostic sur les prix et sur le pouvoir d’achat. Les chiffres de l’Administration centrale de la statistique permettent de comprendre ces écarts, à condition de conserver leurs dates.

En septembre 2026, l’indice des prix à la consommation augmente de 17,53 % sur un an et de 1,35 % sur un mois. Ces deux résultats figurent sur le tableau de bord de l’Administration centrale de la statistique, la CAS. Le premier compare septembre 2026 à septembre 2025. Le second compare septembre à août 2026. Aucun des deux ne donne, à lui seul, l’inflation moyenne de toute l’année 2026.

Cette distinction devient essentielle lorsqu’un chiffre mensuel voisine avec une prévision économique annuelle. Une prévision en moyenne annuelle porte sur douze mois, dont certains ne sont pas encore observés. Un glissement annuel décrit deux dates déjà connues. Leur proximité numérique ne signifie donc pas qu’ils mesurent la même chose.

Inflation au Liban : toujours demander « par rapport à quand ? »

Le glissement annuel rapporte l’indice du mois au même mois de l’année précédente. Il répond à une question précise : combien les prix du panier statistique ont-ils augmenté en douze mois ? La CAS présente cette mesure comme le taux officiel d’inflation dans sa note « Inflation in figures ».

Le tableau de décembre 2025 en fournit un exemple complet. L’indice général y atteint 7 924,3, contre 7 061,1 en décembre 2024. Le rapport entre ces deux niveaux, diminué de un, donne environ 12,2 %. Ce résultat décrit décembre contre décembre. Il ne faut pas le rebaptiser « hausse moyenne des prix en 2025 ».

La comparaison mensuelle utilise la même logique, mais avec le mois précédent. Les 1,35 % de septembre 2026 décrivent ainsi le mouvement le plus récent de la série. Ils ne constituent ni une prévision pour octobre ni un rythme garanti pendant douze mois. Multiplier ce taux par douze produirait une extrapolation, pas une observation.

Mesure Périodes comparées Exemple observé Variation mensuelle Un mois et le précédent Septembre 2026 : +1,35 % Glissement annuel Un mois et le même mois un an plus tôt Septembre 2026 : +17,53 % Décembre sur décembre Fin d’une année et fin de la précédente Décembre 2025 : +12,2 % Hausse cumulée Deux dates explicitement choisies Décembre 2018 à octobre 2021 : +562 %

Le dernier exemple est historique. Il provient d’un document de la CAS arrêté à octobre 2021. Il ne décrit pas les prix de novembre 2026.

La moyenne annuelle retient les douze mois

Pour calculer l’inflation en moyenne annuelle, il faut d’abord établir la moyenne des douze indices mensuels d’une année. On compare ensuite cette moyenne à celle des douze mois de l’année précédente. Le résultat tient compte du parcours des prix pendant toute l’année.

Cette méthode explique pourquoi la moyenne annuelle et le glissement de décembre peuvent diverger sans contradiction. Si une hausse importante intervient tôt dans l’année, elle pèse sur de nombreux mois de la moyenne. Si elle arrive en décembre, son effet sur la moyenne de l’année est beaucoup plus limité. Le glissement de décembre, lui, l’enregistre immédiatement.

Il faut aussi éviter un raccourci : faire la moyenne des douze taux annuels mensuels n’est pas, en général, le même calcul. Leurs bases de comparaison varient d’un mois à l’autre. La mesure annuelle moyenne se construit à partir des niveaux d’indice, puis de leur rapport.

Dans une économie qui a traversé de fortes variations de prix, cette différence n’a rien d’accessoire. Une année peut commencer avec des prix déjà beaucoup plus élevés que la moyenne de l’année précédente. Même si les hausses mensuelles ralentissent ensuite, la moyenne annuelle conserve une partie de cet héritage.

Le cumul garde la trace des hausses anciennes

Le cumul répond à une autre question : de combien le niveau des prix a-t-il changé depuis une date de départ ? La CAS illustre ce calcul avec une hausse de 562 % entre décembre 2018 et octobre 2021. Une hausse de 562 % signifie que le niveau final vaut 6,62 fois le niveau initial. Elle ne signifie pas qu’il vaut 5,62 fois ce niveau.

Changer le point de départ change le résultat. Le même document indique 519 % entre décembre 2019 et octobre 2021. Ces chiffres ne s’opposent pas : ils ne couvrent pas la même durée. Il serait trompeur de les juxtaposer sans préciser leurs bornes.

Les taux successifs se composent. Ils ne s’additionnent pas simplement, car chaque variation porte sur un niveau déjà modifié. Pour calculer un cumul fiable, le lecteur doit utiliser des indices comparables aux deux dates. Une suite de pourcentages arrondis peut introduire des écarts supplémentaires.

Le cumul décrit un panier statistique. Il ne signifie pas que chaque aliment, chaque loyer et chaque service a connu la même hausse. L’alimentation et les boissons non alcoolisées affichaient, dans l’exemple historique de la CAS, une hausse de 2 067 % entre décembre 2018 et octobre 2021. L’écart avec l’indice général montre l’importance du poste étudié.

Une inflation plus faible laisse les prix plus hauts

La désinflation désigne un ralentissement de la hausse des prix. Tant que le taux reste positif, le niveau général continue d’augmenter. Une baisse de l’inflation ne ramène donc pas automatiquement les prix à leur niveau antérieur. Pour constater un recul du niveau général, il faut une variation négative sur la période retenue.

Le pouvoir d’achat dépend, lui, de la comparaison entre les revenus et les prix. Un taux d’inflation ne suffit pas à déterminer ce qu’un salarié peut acheter. Il faut connaître l’évolution de sa rémunération, sa monnaie de paiement et la composition de ses dépenses. Un ménage très exposé au logement ne subit pas exactement la même variation qu’un autre.

Pour le prochain relevé libanais, quatre informations permettront une lecture correcte : le mois observé, la variation mensuelle, le glissement annuel et les postes concernés. La moyenne annuelle de 2026 exigera, elle, les indices de janvier à décembre. En attendant ces douze observations, une projection annuelle doit rester clairement présentée comme telle.

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