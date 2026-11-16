Frontex : une enquête conteste la surveillance aérienne

Liminal met en cause le rôle de la surveillance aérienne dans les interceptions en Méditerranée. Frontex décrit ses obligations de secours.

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Le laboratoire Liminal, rattaché à l’université de Bologne, met en cause le rôle de la surveillance aérienne de Frontex dans les interceptions de migrants en Méditerranée centrale. Son enquête « Aerial Bordering », rendue publique le 3 novembre 2026, relie des détections effectuées par les avions et drones de l’agence à des retours forcés vers la Libye et la Tunisie.

Ce que les chercheurs ont reconstitué

Il s’agit du résultat d’une analyse de Liminal, pas d’un bilan judiciaire. L’équipe utilise notamment des données du système de signalement des opérations de Frontex, obtenues par demandes d’accès aux documents, ainsi que des informations de l’opération maritime européenne Irini.

Les chercheurs rapprochent ces éléments de trajectoires aériennes et de témoignages ou relevés d’organisations de secours. Ils distinguent plusieurs degrés de preuve, selon que l’agence avait simplement connaissance d’un incident ou que ses appareils avaient directement repéré l’embarcation.

Liminal décrit une communication qui favoriserait l’intervention des autorités libyennes et tunisiennes au détriment des navires humanitaires. Les auteurs signalent des informations occultées et un suivi aérien incomplet. Dans certains dossiers, le lieu de débarquement est absent ; les auteurs utilisent alors les catégories d’incidents pour identifier les interceptions. Le relevé n’est donc pas exhaustif.

Frontex invoque les règles du secours maritime

Sur sa page institutionnelle consacrée au sauvetage, Frontex défend une autre lecture de ses missions. L’agence explique que ses avions et drones doivent repérer les embarcations en difficulté et prévenir le centre national responsable de la zone, ainsi que les centres voisins.

Elle affirme être tenue d’informer le centre libyen lorsqu’une détresse est constatée dans sa région de recherche et de sauvetage, tout en déclarant ne pas coopérer avec les autorités libyennes. Frontex dit transmettre la position, l’état de l’embarcation, le nombre estimé de personnes et les conditions météorologiques. En cas de danger imminent, un relais Mayday vise à alerter les navires proches.

Cette présentation générale du protocole n’est pas une réponse détaillée aux cas recensés par Liminal. Le désaccord porte notamment sur les destinataires des informations et sur ce qui arrive aux personnes après leur interception.

Une réforme européenne encore proposée

Le débat intervient alors que la Commission européenne a proposé, le 27 octobre, de renforcer Frontex. Son projet prévoit un corps permanent porté progressivement à 30 000 agents, un centre de coordination des retours et des moyens supplémentaires de réaction aux crises.

Ces orientations doivent encore faire l’objet d’un accord du Parlement européen et du Conseil. Elles ne constituent pas des compétences nouvelles déjà toutes entrées en vigueur. L’enquête de Liminal porte, elle, sur la responsabilité et les effets des opérations existantes.

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