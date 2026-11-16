Erreurs et omissions : comprendre les 2,4 milliards

Les « erreurs et omissions » de la balance des paiements libanaise atteignent +2,4 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, contre −0,5 milliard un an auparavant. Ce changement de signe signale un écart important dans l’enregistrement des transactions extérieures. Il ne permet pas d’identifier les personnes, les pays ou les circuits à l’origine de cet écart. La revue macroéconomique de la Banque du Liban consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, présente ces montants dans sa rubrique des transactions non classées. L’écart entre les deux périodes atteint environ 2,9 milliards de dollars. Cette variation concerne un poste statistique net, pas un fonds nouvellement découvert ni une réserve de devises à distribuer.

15

Lire l'article Stop

Les « erreurs et omissions » de la balance des paiements libanaise atteignent +2,4 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, contre −0,5 milliard un an auparavant. Ce changement de signe signale un écart important dans l’enregistrement des transactions extérieures. Il ne permet pas d’identifier les personnes, les pays ou les circuits à l’origine de cet écart.

La revue macroéconomique de la Banque du Liban consacrée à décembre 2025, diffusée en avril 2026, présente ces montants dans sa rubrique des transactions non classées. L’écart entre les deux périodes atteint environ 2,9 milliards de dollars. Cette variation concerne un poste statistique net, pas un fonds nouvellement découvert ni une réserve de devises à distribuer.

Erreurs et omissions statistiques : un écart calculé, pas un compte bancaire

La balance des paiements rapproche les transactions entre résidents et non-résidents. Une opération économique doit avoir une contrepartie comptable : le paiement d’une importation, par exemple, correspond à une variation financière. En pratique, les informations proviennent de déclarations et de relevés différents, qui ne s’ajustent pas parfaitement.

Le poste des erreurs et omissions statistiques nettes constate l’écart restant. Il n’est pas obtenu en additionnant des virements dont les auteurs auraient été identifiés mais cachés au public. Il résulte du rapprochement des autres composantes. Sa présence rend visible une limite des données au lieu de la dissimuler dans un autre poste.

Le manuel statistique du FMI souligne qu’un montant positif peut notamment refléter des recettes sous-enregistrées ou des paiements surestimés. Des écarts dans les opérations sur actifs et passifs financiers peuvent aussi contribuer au résultat. Plusieurs causes peuvent donc produire le même signe.

Les 2,4 milliards ne mesurent pas toute l’économie informelle

La BDL évoque les transferts informels comme une origine possible d’entrées non enregistrées. Cette piste n’est pas une ventilation chiffrée du poste. Le rapport ne fournit pas une liste d’opérations permettant d’attribuer l’intégralité des 2,4 milliards aux ménages expatriés, à un secteur ou à une organisation.

Il serait également erroné de présenter ce montant comme une mesure du blanchiment ou de la contrebande. Une transaction mal enregistrée peut être licite. À l’inverse, une opération illicite peut apparaître dans des statistiques sous une catégorie qui ne révèle pas sa nature. Une anomalie comptable et une qualification pénale ne reposent pas sur les mêmes preuves.

Un exemple fictif montre une autre limite. Supposons que des recettes soient omises pour 500 millions et que des paiements soient omis pour 300 millions. Les deux erreurs peuvent se compenser partiellement. Le solde ne ferait apparaître que 200 millions, alors que les omissions brutes atteindraient 800 millions. Ces nombres illustrent le mécanisme ; ils ne décrivent pas le Liban.

Le calendrier des déclarations peut déplacer le résultat

Le FMI distingue les écarts persistants des mouvements irréguliers. Un signe durable peut aider à repérer un biais de couverture. Une forte variation peut aussi signaler un problème de calendrier. Ce sont des indications pour rechercher l’origine de l’écart, pas des diagnostics automatiques.

Imaginons, à titre pédagogique, une marchandise enregistrée à la fin d’une période et sa contrepartie financière déclarée dans la suivante. La comparaison du premier relevé peut faire apparaître un déséquilibre, puis celle du suivant un mouvement inverse. Sans rapprochement des dates, on pourrait prendre ce décalage pour deux changements économiques successifs.

La comparaison publiée par la BDL porte sur janvier-septembre 2024 et janvier-septembre 2025. Elle conserve donc la même durée. En revanche, elle ne décrit pas les flux de l’ensemble de 2025, encore moins ceux de novembre 2026. Le rapport précise que les statistiques extérieures restent révisables.

Un solde élevé demande un rapprochement détaillé

Les 2,4 milliards ne doivent pas être ajoutés mécaniquement aux transferts reçus ou aux réserves. Le poste intervient déjà dans la réconciliation des comptes. Le présenter comme une ressource indépendante reviendrait à donner une identité économique précise à un résidu dont l’origine reste à établir.

Pour interpréter son évolution, il faut comparer les déclarations de paiements avec les données commerciales et financières correspondantes. La recherche doit distinguer les opérations absentes, les montants mal évalués et les différences de période. Une révision d’une composante peut réduire le résidu sans qu’un dollar supplémentaire entre alors dans le pays.

L’information à attendre n’est donc pas seulement le prochain total. Une explication des révisions et des composantes rapprochées permettrait de savoir si l’écart vient de transactions nouvellement identifiées ou d’un changement de mesure. En l’état, les données établissent l’ampleur d’une discordance statistique, pas l’identité de ses responsables ni la destination des fonds.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews