Furies, de Rami Kodeih, ouvrira le Cinemamed à Bruxelles le 26 novembre 2026, à 20 h au cinéma Palace. Projeté en arabe avec sous-titres français, ce récit de braquage sur fond de crise bancaire accompagne un focus libanais. La séance spéciale coûte 12 euros, sans accès avec les pass habituels.

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Furies, le premier long métrage de Rami Kodeih, ouvrira le Cinemamed à Bruxelles le jeudi 26 novembre 2026. La projection commencera à 20 h au cinéma Palace, boulevard Anspach. Cette soirée lancera une édition qui réserve une place particulière au Liban, avec le programme « News from Lebanon ».

Le rendez-vous intéresse notamment le public libanais de Belgique : le film sera présenté en arabe, avec des sous-titres français. Le festival annonce une avant-première, précédée de la cérémonie d’ouverture. L’invitation adressée à la presse le 13 novembre prévoit également la présence de cinéastes. La programmation publique confirme le lieu et l’horaire de la séance.

Furies au Cinemamed : deux sœurs face au blocage bancaire

Le récit se déroule à Beyrouth pendant l’effondrement économique. Une jeune femme ne peut pas retirer les économies nécessaires à l’opération de sa sœur, atteinte d’un cancer. Les deux femmes cherchent alors à reprendre leur argent par un braquage. Un chauffeur de camion et un ancien milicien les accompagnent.

Il s’agit d’une fiction, non d’un documentaire sur une prise d’otages particulière. La crise bancaire fournit le cadre du scénario. Le film associe cette situation sociale à un récit d’action centré sur les liens entre les deux sœurs.

Rym Mroue et Maria Nakouzi figurent au casting, aux côtés de Hasan Akil et d’Issam Bou Khaled. Rami Kodeih signe la réalisation et le montage. Il partage l’écriture du scénario avec Nora Mariana Salim. Tony Kopec assure la photographie et Arthur Joly la musique. RT Features et Nausika Films portent la production ; Vedette Film apparaît comme interlocuteur de distribution pour cette présentation.

Le long métrage, dont le titre original est Ghadab, dure 133 minutes. Sa circulation internationale a déjà commencé : il a été présenté dans la section Venice Spotlight de la Mostra. L’étape bruxelloise constitue donc une nouvelle présentation au public, et non une première mondiale.

Un focus libanais au-delà de la soirée d’ouverture

La 26e édition du Cinemamed se déroulera du 26 novembre au 4 décembre 2026. Le festival annonce une programmation commune avec le BAFF, Brussels Art Film Festival, sous l’intitulé « News from Lebanon ». Ce focus réunit plusieurs formes de cinéma, du documentaire au court métrage et à la fiction.

La sélection comprend notamment The Cats, the Sea and Everything in Between, de Karel Malkoun, dans la compétition RêVolution. Yesterday the Eye Didn’t Sleep (Une disparition), de Rakan Mayasi, figure dans la compétition officielle. Seuls les rebelles, de Danielle Arbid, est annoncé dans Panorama.

Le programme inclut aussi le documentaire L’heure de la libération a sonné, de Heiny Srour, et le court métrage Faux Bijoux, de Jessy Moussallem. Cette sélection ne se limite donc pas au film d’ouverture. Les horaires et les salles doivent être vérifiés pour chaque œuvre : la séance du 26 novembre au Palace ne vaut pas réservation pour les autres projections.

Les informations pratiques pour la séance du 26 novembre

Lieu : cinéma Palace, boulevard Anspach 85, 1000 Bruxelles.

cinéma Palace, boulevard Anspach 85, 1000 Bruxelles. Date et heure : jeudi 26 novembre 2026 à 20 h, heure locale de Bruxelles.

jeudi 26 novembre 2026 à 20 h, heure locale de Bruxelles. Film : Furies, de Rami Kodeih, 2 h 13, version originale arabe sous-titrée en français.

Furies, de Rami Kodeih, 2 h 13, version originale arabe sous-titrée en français. Tarif annoncé : 12 euros pour la soirée d’ouverture.

12 euros pour la soirée d’ouverture. Billetterie : au guichet du Palace ou sur sa billetterie en ligne.

Les pass Cineville, Cinemamed et Palace, ainsi que le dispositif Article 27, ne sont pas acceptés pour cette séance spéciale. Le festival prévoit un verre à l’Atrium du Palace après la projection. Les places restent soumises aux disponibilités de la billetterie.

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