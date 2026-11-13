Touch renforce sa 4G, sans promettre la 5G partout

Touch annonce des capacités supplémentaires sur plus de 3 300 secteurs 4G et prépare un pilote 5G de 75 sites. Ce que ces chiffres disent, et ne disent pas, du service disponible.

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Touch annonce une augmentation de capacité de son réseau 4G dans plus de 3 300 secteurs, dont plus de 70 % seraient déjà en service. Dans son communiqué du 12 novembre 2026, l’opérateur distingue ces travaux de la préparation d’un pilote 5G sur 75 sites. Deux chiffres qui décrivent des opérations différentes, et non une couverture nationale en cinquième génération.

La priorité est de désengorger la 4G

Du Akkar au Sud, Touch remplace des équipements vieillissants et renforce la capacité disponible aux heures de pointe. L’entreprise prévoit un doublement des vitesses dans les sites congestionnés et une multiplication par quatre à cinq dans ceux passant de la 3G à la 4G. Ce sont des gains attendus par l’opérateur, pas les résultats d’une campagne indépendante de mesures.

Les 70 % concernent les secteurs du programme, pas la population libanaise. Touch promet aussi une connexion plus stable et une meilleure réception à l’intérieur des bâtiments dans les zones traitées. Le communiqué ne fournit toutefois ni carte détaillée des secteurs achevés ni débits mesurés par commune.

Un calendrier 5G annoncé avant novembre

Le chantier ne commence pas avec ce communiqué. Fin juillet, le président du conseil d’administration de Touch, Karim Salam, avait annoncé l’arrivée d’un premier lot d’équipements et décrit un déploiement en plusieurs étapes. Les solutions retenues provenaient de Huawei et de Nokia.

Le calendrier présenté alors prévoyait quinze sites à Beyrouth avant la fin août, puis soixante autres entre septembre et novembre. Beyrouth, sa périphérie et les abords de l’aéroport figuraient dans ce programme, ainsi que Batroun, Jbeil, Jounieh, Tripoli et Zahlé. Ces échéances étaient des objectifs annoncés : elles ne constituent pas, à elles seules, la preuve que tous ces sites fonctionnent aujourd’hui.

Le point du 12 novembre parle encore d’un lancement expérimental sur 75 sites, en coordination avec l’Autorité de régulation des télécommunications. Le matériel installé est conçu pour servir les deux générations. Cette compatibilité ne signifie pas que la 5G est déjà activée partout où la 4G a été renforcée.

Des fréquences à organiser, au-delà des antennes

La régulation constitue un autre volet du chantier. Dans son document de consultation sur la réorganisation du spectre, la TRA distingue le déploiement technique, l’attribution des fréquences et les obligations de couverture. Elle envisage notamment la transition des opérateurs existants vers des fréquences 5G sous sa supervision.

Ce texte, consacré principalement à l’accès fixe sans fil, présente des options et des mécanismes indicatifs. La TRA précise qu’ils ne valent pas décisions réglementaires définitives. Il ne peut donc pas servir de preuve d’une autorisation commerciale générale délivrée à Touch.

Pour les abonnés, la distinction utile reste celle entre une amélioration locale de la capacité 4G et l’accès effectif à un nouveau service 5G. L’annonce de novembre documente l’avancement revendiqué des travaux. Elle ne garantit ni un débit identique à toutes les adresses ni une disponibilité immédiate de la cinquième génération sur l’ensemble du territoire.

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