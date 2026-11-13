La présidentielle française de 2027 se précise après l’entrée de Teddy Riner, les discussions sur une primaire et le débat sur les services publics. Ce dossier hebdomadaire compare les propositions, les stratégies partisanes et trois enquêtes récentes, en distinguant annonces, réactions citoyennes, potentiel électoral et intentions de vote pour 2027.

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La campagne présidentielle française de 2027 a changé de rythme entre le 7 et le 13 novembre. L’entrée de Teddy Riner dans la compétition, les précisions sur une primaire de la droite et du centre et la confrontation des projets de services publics ont ajouté des choix concrets aux discussions d’alliance. Les enquêtes publiées cette semaine éclairent ces recompositions, mais elles ne mesurent ni toutes les mêmes candidatures ni le même objet.

Le grand oral du 12 novembre a rendu particulièrement visibles les divergences sur les effectifs publics. À gauche, les créations de postes et les rémunérations occupent une place centrale. À droite et au centre, plusieurs candidats défendent des réductions, selon des mécanismes différents. Cette opposition ne résume cependant pas tous les programmes : l’école, l’Europe, la fiscalité et les institutions séparent aussi des candidats d’un même camp.

Ce dossier porte sur les développements vérifiés de la semaine du 7 au 13 novembre 2026. Les propositions antérieures rappelées pour comprendre les débats sont datées comme telles. Une candidature déclarée, une hypothèse testée dans un sondage et une participation juridiquement validée au scrutin restent trois statuts différents.

Services publics : huit candidats, des trajectoires opposées

Le 12 novembre, Fabien Roussel, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Éric Zemmour et Édouard Philippe ont été interrogés successivement sur les services publics. Il ne s’agissait pas d’un débat contradictoire réunissant les huit autour d’une même table. Marine Le Pen et David Lisnard avaient décliné l’invitation.

Roussel a défendu 500 000 recrutements sur cinq ans. Tondelier a évoqué 250 000 à 350 000 postes. Retailleau a proposé 400 000 non-remplacements, dont 300 000 qu’il associe aux gains attendus de l’intelligence artificielle. Zemmour a avancé 800 000 suppressions en cinq ans, en épargnant notamment enseignants, policiers, militaires et soignants.

Glucksmann a réaffirmé la revalorisation des enseignants, de 10 % à 25 % selon les situations. Philippe a défendu l’autonomie des établissements scolaires. Retailleau a proposé un examen d’entrée en sixième. Ces engagements concernent donc autant l’organisation des missions que le nombre d’agents. Aucun gain de productivité annoncé ne constitue, à ce stade, une économie budgétaire réalisée.

Attal privilégie les départs volontaires

Le 12 novembre, Gabriel Attal a précisé que son objectif de 100 000 départs dans la fonction publique passerait par le volontariat et une indemnité, plutôt que par une suppression immédiate et uniforme des postes. Il présente ce mécanisme comme un accompagnement des agents souhaitant changer de parcours professionnel.

La différence est importante pour apprécier la proposition : un départ volontaire suppose des candidats au dispositif et un financement initial. Le nombre affiché n’indique donc pas, à lui seul, le montant des économies nettes. L’indemnisation, les éventuels remplacements et la répartition des départs entre métiers conditionneraient le résultat. La discussion sur les effectifs ne dispense pas d’examiner le maintien des compétences dans chaque service.

La question des salaires dépasse les campagnes

Dans son compte rendu d’une rencontre avec David Amiel le 10 novembre, la CGT Fonction publique réclame une hausse immédiate d’au moins 10 % du point d’indice, son indexation sur l’inflation et une refonte des grilles. Elle demande aussi la suppression du jour de carence et le rétablissement intégral de la rémunération en congé maladie ordinaire.

Le syndicat juge la réponse gouvernementale insuffisante et appelle à la mobilisation le 17 novembre. Il s’agit de revendications syndicales, pas d’un accord conclu avec le gouvernement. Leur proximité avec certains engagements de campagne ne vaut pas soutien automatique à un candidat. Elles expliquent néanmoins pourquoi le débat sur les services publics porte simultanément sur le recrutement, le traitement des agents et l’attractivité des métiers.

Au centre et à droite, une primaire encore à construire

Bruno Retailleau a proposé les dates du 31 janvier et du 7 février 2027 pour une primaire, dans un courrier du 10 novembre adressé à Gabriel Attal, Édouard Philippe et David Lisnard. Une rencontre entre équipes est annoncée pour le 17 novembre. Ce calendrier constitue une proposition de négociation, non une procédure définitivement adoptée par toutes les formations concernées.

Le refus de Philippe de se soumettre à cette primaire demeure un obstacle politique majeur. Son entourage maintient une stratégie de candidature autonome. L’existence d’échanges entre équipes ne signifie donc ni retrait de candidat ni accord sur une offre unique.

Le périmètre de la compétition serait aussi décisif que ses dates : qui pourrait voter, qui pourrait concourir, quelles garanties seraient exigées et quel engagement lierait les perdants ? Sans réponses communes, la primaire reste un projet. Les scores de candidats séparés ne peuvent pas être additionnés pour annoncer d’avance celui d’un éventuel vainqueur.

Gardes républicains à l’Élysée, le 4 septembre 2025. Photographie d’archive : Dati Bendo / Union européenne, service audiovisuel de la Commission européenne, CC BY 4.0.

Riner entre en campagne, sans programme complet comparable

Teddy Riner a annoncé sa candidature le 9 novembre. Cette entrée est un fait politique nouveau, distinct de l’écho que lui donnent les réseaux ou les enquêtes d’opinion. Il se présente hors de l’opposition traditionnelle entre gauche et droite. Dans sa déclaration diffusée ce jour-là, il affirme : « Je le ferai avec vous et pour vous. »

Ses premières orientations évoquent notamment l’activité économique et les retraites. Sur ces dernières, il met en avant la solidarité et la pénibilité, sans exclure une place pour la capitalisation. Ces indications ne constituent pas encore un dispositif entièrement détaillé : règles de cotisation, transition entre systèmes et financement ne peuvent pas être déduits d’une formule générale.

Un déplacement à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis était annoncé pour le 13 novembre. Cette annonce n’est pas présentée ici comme la preuve d’une visite effectivement réalisée. Sa présence au salon du Made in France, le 14 novembre à 14 heures, heure de Paris, figure également dans le calendrier annoncé. Un agenda de campagne et son exécution doivent rester distingués.

Des réactions citoyennes, sans les transformer en sondage

Dans un reportage radiophonique diffusé le 9 novembre depuis la Guadeloupe, au moment de la Route du Rhum, Jean-Gabriel accueille favorablement cette candidature : « Moi je suis pour le changement. » Ce témoignage traduit l’attente d’un interlocuteur interrogé sur place, non une mesure de l’opinion guadeloupéenne ou française.

Une synthèse qualitative publiée avec l’enquête Odoxa relaie aussi ce commentaire critique : « Un grand sportif ne fait pas un grand président ». Il provient d’une sélection de réactions en ligne par Backbone, dont l’auteur individuel n’est pas identifié dans la synthèse. Il illustre un argument, pas sa fréquence dans la population. Ces deux réactions font apparaître des attentes différentes, renouvellement politique d’un côté, expérience requise de l’autre, sans permettre de les hiérarchiser statistiquement.

LFI précise le contenu de son offre

La nouvelle édition de L’Avenir en commun, sortie le 6 novembre puis portée dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, sert de référence programmatique. LFI annonce 1 069 mesures, dont 238 nouvelles et 118 modifiées. Ces nombres décrivent l’architecture revendiquée du programme ; ils ne renseignent pas à eux seuls sur son coût ou sa faisabilité.

Le chapitre consacré aux revenus propose un SMIC à 1 700 euros nets, l’indexation des salaires sur les prix et une augmentation de 10 % du point d’indice. La réforme fiscale comporte quatorze tranches d’impôt sur le revenu, un impôt sur la fortune assorti d’une dimension climatique et une garantie d’imposition de 2 % pour les patrimoines de plus de 100 millions d’euros.

Le texte prévoit également la suppression du prélèvement forfaitaire sur les revenus du capital et un plafonnement de l’héritage à 12 millions d’euros. Il articule ainsi une hausse des revenus du travail et une redistribution du patrimoine. Il s’agit d’un programme de transformation fiscale, non de mesures entrées en vigueur.

Sur l’écologie, le programme veut inscrire une règle limitant les prélèvements sur la nature à sa capacité de régénération. Il prévoit une planification, une comptabilité carbone des entreprises et une attention particulière à l’autonomie énergétique et alimentaire des outre-mer. La question de l’application se pose à plusieurs niveaux : objectifs nationaux, investissements, obligations imposées aux entreprises et moyens des administrations chargées du contrôle.

Ukraine : une mise au point du candidat insoumis

Le 9 novembre, LFI a publié une clarification après la polémique suscitée par les propos de Mélenchon au Bourget. Le mouvement affirme que toute éventuelle cession territoriale devrait être soumise au vote des populations concernées. Il défend une paix négociée associant les Européens et rappelle ses réserves sur l’envoi de troupes et de missiles de longue portée.

Cette déclaration fixe la position revendiquée par LFI. Elle ne constitue ni un accord de paix ni une acceptation de cette approche par l’Ukraine. Les conditions d’une consultation en territoire occupé et les garanties de sécurité ne sont pas réglées par le seul énoncé d’un principe de vote. La controverse porte donc sur les moyens de parvenir à la paix, autant que sur l’objectif affiché.

Glucksmann, Tondelier et Roussel : trois trajectoires distinctes

Le projet éducatif de Raphaël Glucksmann ne date pas du grand oral. Dès août, il avait présenté un plan sur cinq ans associant rémunération des enseignants, diminution des effectifs par classe dans le primaire et rénovation des bâtiments. Sa proposition de mieux rémunérer le travail en taxant les plus gros héritages appartient également à cette offre antérieure, rappelée ici pour situer les interventions de novembre.

Il défend aussi un service civique obligatoire de dix mois et une convention citoyenne sur l’immigration, suivie d’un débat parlementaire. Ces mécanismes diffèrent à la fois des restrictions migratoires mises en avant à droite et des réformes institutionnelles portées par LFI. Un thème commun, comme la hausse des salaires, ne signifie pas identité des moyens.

Marine Tondelier a, pour sa part, affirmé le 9 novembre : « Je ne me désisterai pas ». Elle a simultanément laissé ouverte la participation écologiste à une coalition. Le maintien d’une candidature et la disponibilité pour un accord collectif ne décrivent donc pas nécessairement deux annonces contradictoires : tout dépendrait du cadre et du contenu de cet accord.

Dans un texte signé le même jour, elle défend « une fédération d’États, décentralisée et écologique ». Elle propose de mobiliser la commande publique en faveur de la production européenne, avec des seuils variant selon les secteurs, et de financer la transition par des emprunts européens. Sa vision comprend aussi une réorientation de la politique agricole et de l’action de la Banque centrale européenne. Il s’agit d’un projet de transformation européenne, dont une présidence française ne pourrait décider seule.

Le PCF a réaffirmé sa ligne le 7 novembre. Son Conseil national rappelle que Fabien Roussel a été choisi le 6 septembre par 72 % des adhérents consultés. Il considère qu’un membre soutenant une autre candidature se place en dehors des choix du parti et ne peut parler en son nom. Cette déclaration souligne la persistance d’une offre communiste autonome ; elle ne permet pas d’inventer une liste d’exclusions individuelles.

Le RN prépare son financement, Reconquête expose ses priorités

Le 10 novembre, le trésorier du RN, Kévin Pfeffer, a annoncé un préaccord avec deux banques européennes non françaises pour un emprunt de 10,6 millions d’euros destiné à la campagne de Marine Le Pen. Il attend une réponse définitive avant la fin du mois et n’a pas nommé les établissements. Ce préaccord ne signifie pas que les fonds ont été versés.

Éric Zemmour confirme sa candidature sur son site de campagne et annonce un meeting de lancement le 21 novembre à Toulon. Ses priorités associent arrêt de l’immigration légale et illégale, réservation de prestations non contributives aux Français et suppression de l’aide médicale d’État. Ce sont des propositions de Reconquête, pas des dispositions du droit en vigueur.

Sur la sécurité, il propose notamment 100 000 places de prison supplémentaires en vingt-quatre mois. Sur les revenus, il promet une suppression de la CSG et une baisse de 40 centimes des taxes sur les carburants. Les gains qu’il associe à ces changements sont des objectifs de campagne : leur financement et leurs effets ne peuvent pas être considérés comme acquis.

Cluster17 : quatre offres électorales, pas quatre prévisions

L’enquête Cluster17 commandée par Politico, référencée le 11 novembre, a été réalisée en ligne les 9 et 10 novembre auprès de 1 242 adultes, dont 1 164 inscrits. Quotas sociodémographiques et redressements politiques sont appliqués. Les effectifs utiles pondérés des quatre scénarios sont 899, 888, 883 et 899.

Dans les trois premières hypothèses, Philippe, Attal ou Christine Lagarde occupent alternativement la place centrale. Marine Le Pen recueille respectivement 30,5 %, 31 % et 30,5 % ; Mélenchon 20 %, 20,5 % et 20,5 %. Philippe obtient 13,5 %, Attal 11 % et Lagarde 14 %. David Lisnard est à 10 % dans les trois cas. Tester Lagarde ne vaut pas annonce de candidature.

Avec dix-huit noms simultanément, Le Pen atteint 27 %, Mélenchon 19 %, Philippe, Lagarde, Glucksmann et Lisnard 8 % chacun ; Riner et Attal 2 % chacun. La notice indique environ ±3 points autour de 30 % et ±3,3 autour de 50 %. Les différences entre scénarios ne sont pas des évolutions chronologiques.

Toluna : une enquête réalisée avant la candidature Riner

L’enquête Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL, publiée le 9 novembre, a été menée en ligne du 3 au 5 novembre : 2 436 adultes, dont 2 101 inscrits, avec quotas et redressements sociodémographiques et électoraux. Le terrain précède l’annonce de Riner.

Dans le scénario comprenant Philippe, Villepin et Lisnard, Le Pen atteint 34 %, Mélenchon 19 %, Philippe 12 %, Glucksmann 11 % et Lisnard 9 %. La base est de 1 370 inscrits certains de voter et exprimant un choix. Les quatre autres hypothèses ont des bases de 1 336 à 1 367 ; Le Pen y recueille 35 % ou 36 %.

Les trois duels testés donnent Le Pen à 68 % face à Mélenchon, 60 % face à Glucksmann et 58 % face à Philippe, sur des bases respectives de 1 171, 1 237 et 1 211 répondants. Abstention, blanc et nul sont exclus. Les marges annoncées atteignent ±2,9 points au premier tour et ±3,1 au second. Ces simulations ne préjugent ni des finalistes ni du résultat.

Odoxa : 21 % de potentiel ne signifie pas 21 % des voix

Odoxa a publié le 12 novembre une enquête pour Backbone et Le Figaro auprès de 1 005 adultes. Selon la notice déposée, le terrain s’est déroulé les 9 et 10 novembre, avec quotas et redressements sur les votes de 2022. Le mode de recueil n’est pas précisé dans la notice consultée. Les marges annoncées vont de ±1,4 à ±3,1 points.

Riner recueille 21 % de potentiel, dont 4 % de réponses « certainement » et 17 % « probablement ». Cette question permet d’envisager plusieurs personnalités : elle n’oblige pas à choisir un seul bulletin. Les 4 % ne constituent donc pas davantage une intention de vote concurrentielle.

Une autre question, ouverte, sur la personnalité souhaitée à la présidence donne notamment Le Pen à 16 %, Mélenchon à 10 % et Riner à 4 %. Selon la synthèse, 46 % ne citent aucun nom. Souhait spontané, potentiel et intention de vote doivent rester séparés, même lorsqu’un chiffre identique apparaît dans deux réponses.

Ce que les écarts permettent réellement de dire

La première erreur serait de transformer les 34 % de Le Pen chez Toluna et les 30,5 % chez Cluster17 en baisse mesurée sur quelques jours. Les instituts, les dates, les listes proposées et les traitements de la participation diffèrent. Pour étudier une évolution, il faut privilégier une série construite dans des conditions comparables et tenir compte de son incertitude.

Enfin, une marge indicative ne couvre pas tous les biais d’enquête. Le recrutement des répondants, la formulation et le souvenir des votes antérieurs comptent aussi. Les petits écarts ne permettent pas de classer avec certitude des candidats proches, encore moins de prédire les reports après un retrait.

Les prochaines échéances annoncées

Les équipes favorables à une discussion sur la primaire doivent se retrouver le 17 novembre, alors qu’une mobilisation dans la fonction publique est également annoncée ce jour-là. Les règles d’une éventuelle sélection commune et les réponses aux revendications salariales formeront donc deux rendez-vous distincts, l’un électoral, l’autre social.

Le déplacement annoncé de Riner au salon du Made in France le 14 novembre et le meeting de Zemmour le 21 novembre devront, eux, être appréciés à partir de leur déroulement effectif et des propositions formulées.

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