Le prix Mahmoud Kahil rejoint CairoComix

Le prix Mahmoud Kahil, administré par un centre de l’Université américaine de Beyrouth, figure au programme de CairoComix du 13 au 15 novembre 2026. Le festival accueille le public gratuitement au centre Mahmoud Mokhtar, au Caire. Exposition des œuvres participantes, ateliers quotidiens, rencontres, signatures et marché des éditeurs composent cette onzième édition. La célébration du prix avait été reportée à cause de la guerre. Les visiteurs trouveront aussi un espace consacré aux créateurs indépendants, à proximité du métro Opera.

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Le prix Mahmoud Kahil, administré à Beyrouth par l’Université américaine de Beyrouth (AUB), rejoint cette année CairoComix. Le festival accueille sa onzième édition du 13 au 15 novembre 2026 au centre culturel Mahmoud Mokhtar, dans le quartier de Gezira, au Caire. Une exposition des œuvres participantes et une cérémonie du prix figurent au programme.

Pour les lecteurs installés en Égypte, l’accès au festival est gratuit. La station de métro Opera dessert le lieu. Durant trois jours, le rendez-vous réunit auteurs, éditeurs et amateurs de bande dessinée arabe et internationale.

Le prix Mahmoud Kahil au Caire

Le centre Rada et Mutaz Sawaf d’études sur la bande dessinée arabe de l’AUB organise ce prix annuel. Il distingue plusieurs formes de création : bande dessinée, dessin de presse, illustration et illustration de livres pour enfants. Son périmètre dépasse ainsi le seul album de bande dessinée.

L’AUB avait annoncé dès le 18 août que les lauréats de la onzième édition seraient célébrés à CairoComix en novembre. L’université précisait que ce rendez-vous, habituellement prévu en avril, avait été reporté à cause de la guerre. La présence du prix au Caire s’inscrit donc dans un calendrier réorganisé, et non dans la création d’une nouvelle distinction.

Des ateliers, des éditeurs et des auteurs indépendants

Le programme annoncé comprend trois ateliers quotidiens, des rencontres et des signatures. Le Comic Souk rassemble les éditeurs, tandis qu’un espace dédié, l’Indie Square, accueille la création indépendante. L’exposition principale présente les travaux des participants au prix Mahmoud Kahil.

Créé en 2015, CairoComix consacre son rendez-vous annuel aux différentes pratiques de la bande dessinée en Égypte et dans la région. L’organisation The 9th Art porte cette édition. Le marché du festival réunit également des librairies et des créateurs qui publient hors des circuits éditoriaux traditionnels.

Le centre de l’AUB figure parmi les soutiens annoncés, aux côtés de Tosh Fesh, de Pro Helvetia, de l’Institut français au Caire et de l’ambassade d’Allemagne en Égypte. Le centre Mahmoud Mokhtar et le secteur des arts plastiques du ministère égyptien de la Culture sont partenaires.

Un travail éditorial également distingué

Le prix s’accompagne d’une production éditoriale. En août, l’AUB annonçait quatre récompenses internationales pour le livre et les affiches de sa dixième édition. Tarek Atrissi en avait conçu le graphisme ; Lina Ghaibeh avait assuré l’écriture et l’édition. Ces distinctions concernaient notamment le dessin typographique, le lettrage et la conception du livre.

Au Caire, le public pourra cette fois découvrir les œuvres associées à l’édition suivante. Le festival se poursuit jusqu’au dimanche 15 novembre au centre Mahmoud Mokhtar, avec une entrée libre.

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