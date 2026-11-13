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L’essentiel du 13 novembre 2026, l’après-midi | Sud-Liban, polio, Gaza



Le point de l’après-midi du 13 novembre : Sud-Liban, prévention de la polio, Aman 2.0, hôpital Nasser et rappel Yoplait en France. Faits arrêtés à 15 h 49, heure de Beyrouth. Photo d’archives © François el Bacha / Libnanews. Narration de synthèse Vivienne.



https://libnanews.com/lessentiel-en-5-minutes-13-novembre-lapres-midi/

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