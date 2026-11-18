Bahreïn affirme avoir repoussé plusieurs attaques aériennes iraniennes mercredi 18 novembre 2026. Le communiqué du commandement général, effectivement consulté, ne précise ni le nombre ou le type des appareils, ni les objectifs visés, ni les éventuels dégâts ou victimes. Cette annonce doit être distinguée de l’épisode du 17 novembre contre un radar à Cheikh Issa, revendiqué par l’Iran. Le bilan américain communiqué mardi ne peut pas être appliqué aux nouvelles attaques annoncées mercredi. Leur portée exacte reste à établir.

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La Force de défense de Bahreïn affirme avoir repoussé plusieurs attaques aériennes iraniennes mercredi 18 novembre 2026. Son commandement général l’annonce dans un communiqué diffusé sur son compte officiel. Ce nouvel épisode est distinct de celui du mardi 17 novembre, qui avait fait l’objet d’une revendication iranienne visant Cheikh Issa.

Un communiqué daté du 18 novembre à Bahreïn

Le document accuse l’Iran de poursuivre ses attaques contre le royaume. Il indique que les systèmes de défense aérienne ont fait face à plusieurs attaques mercredi. Le message a été publié à 01 h 28 UTC, soit 04 h 28 à Bahreïn et 03 h 28 à Beyrouth.

Le commandement ne précise ni le nombre d’appareils ou de projectiles, ni leur type, ni les sites visés. Il ne fournit pas non plus de bilan humain ou matériel. L’attribution à l’Iran et le résultat de la riposte restent des déclarations de l’armée bahreïnienne, sans confirmation indépendante présentée ici.

Ne pas transposer le bilan américain de mardi

La veille, les Gardiens de la révolution iraniens avaient revendiqué une attaque de drones contre un radar américain sur la base Cheikh Issa. Bahreïn avait annoncé des interceptions. Le commandement américain CENTCOM avait également affirmé que les drones avaient été interceptés, sans dommage aux équipements américains ni blessure parmi les personnels américains.

Libnanews avait rapporté ces déclarations dans son suivi du 17 novembre. Ce bilan américain concernait cet épisode précis. Il ne permet pas d’établir les conséquences des attaques annoncées mercredi, ni de supposer qu’elles visaient la même base.

Le communiqué du 18 novembre laisse donc ouverts le détail des moyens employés, les objectifs visés et les éventuelles conséquences au sol. Son silence sur les victimes ne constitue pas un bilan de zéro victime.

Références

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