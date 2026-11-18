La coalition menée par l’Arabie saoudite affirme avoir détruit 60 cibles militaires houthies dans quatre provinces du Yémen. Ses communications du 18 novembre citent des tunnels de stockage de missiles et des ateliers de drones. Les dégâts ne sont pas confirmés indépendamment et aucun bilan humain ne figure dans ces textes. Cette annonce intervient après une revendication houthie contre deux stations de l’oléoduc saoudien Est-Ouest, dont les dommages restent également non confirmés. Les conséquences opérationnelles des frappes restent à établir.

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La coalition menée par l’Arabie saoudite affirme avoir détruit 60 cibles militaires houthies au Yémen. Dans deux communications publiées le 18 novembre 2026, son porte-parole décrit une opération contre les capacités balistiques, les drones et la menace maritime du mouvement. Les destructions annoncées ne sont pas confirmées indépendamment.

La coalition cite quatre provinces du Yémen

Le compte officiel du porte-parole, Turki al-Maliki, situe les cibles dans les provinces de Sanaa, Hodeïda, Amran et Saada. Il ne publie pas, dans les textes consultés, de répartition du total entre ces quatre territoires.

Une seconde communication précise les installations que la coalition affirme avoir détruites : des tunnels abritant des stocks de missiles balistiques en montagne, ainsi que des ateliers d’assemblage et de stockage de drones. Ces catégories décrivent le bilan revendiqué par les forces engagées dans l’opération, pas un inventaire vérifié sur le terrain.

L’objectif annoncé est d’affaiblir les capacités balistiques et les drones des Houthis, tout en neutralisant leur menace maritime. Cette formulation expose une intention militaire. Elle n’établit pas que les voies de navigation sont désormais sécurisées ou que le mouvement a perdu toute capacité d’attaque.

Une nouvelle annonce après les revendications contre l’oléoduc

Cette communication intervient après celle des Houthis, mardi 17 novembre, concernant les stations de pompage 8 et 9 de l’oléoduc saoudien Est-Ouest. Leur porte-parole militaire Yahya Saree avait affirmé avoir employé cinq drones et provoqué des incendies. Libnanews avait rapporté cette revendication sans présenter les dommages comme établis.

La coalition avait annoncé séparément l’interception d’un drone dans la région de Riyad. Les éléments disponibles ne permettent pas d’associer précisément cet appareil aux cinq drones revendiqués. Ils ne permettent pas non plus de conclure à une interruption du transport pétrolier.

Les deux communications consultées sur les 60 cibles ne fournissent aucun bilan humain. L’absence de chiffre ne signifie pas qu’il n’y a eu aucune victime. L’étendue réelle des destructions et leurs conséquences pour les habitants restent à établir.

Références

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