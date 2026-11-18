Troisième épisode de notre série sur l’IA et les métiers. Des études de terrain et le cas Klarna montrent comment l’automatisation transforme le service client : réponse initiale, diagnostic, contrôle et reprise des dossiers complexes. Les gains de vitesse ne bénéficient pas également à tous les conseillers et ne suffisent pas à prévoir l’emploi.

21

Lire l'article Stop

Troisième épisode de notre série « L’IA transforme les métiers ». Dans le service client, les assistants rédigent des réponses, suggèrent un diagnostic ou prennent directement en charge une conversation. Les expériences menées auprès de conseillers montrent des gains de vitesse, mais aussi des effets inégaux selon l’expérience et la manière d’organiser le travail. La question centrale devient celle du passage entre la machine et le salarié : qui comprend le dossier, qui décide et qui reprend la conversation lorsqu’elle se complique ?

Après les développeurs informatiques et la correction scolaire, le service client offre un terrain où l’automatisation se mesure au contact direct du public. Un client ne demande généralement pas une réponse bien écrite pour elle-même. Il veut récupérer un accès, comprendre une facture ou obtenir le règlement d’un problème. La fluidité de la conversation et la résolution du dossier doivent donc être examinées séparément.

Un assistant derrière le conseiller

L’étude d’Erik Brynjolfsson, Danielle Li et Lindsey Raymond, publiée en 2025 dans le Quarterly Journal of Economics, porte sur 5 172 agents du support d’une entreprise de logiciels professionnels. Les chercheurs suivent l’introduction progressive d’un assistant qui suggère des réponses pendant les échanges écrits. Le salarié peut les modifier ou les ignorer.

Le nombre de problèmes résolus par heure augmente de 15 % en moyenne. Les conseillers les moins expérimentés ou initialement les moins performants progressent davantage. Les meilleurs agents enregistrent peu de gains de productivité, avec une légère dégradation de certains indicateurs de qualité. L’outil semble notamment diffuser des pratiques jusque-là maîtrisées par les collègues les plus efficaces.

Ce résultat décrit une assistance au travail, pas le remplacement de tous les agents par un chatbot. Il concerne une entreprise et une génération d’outils. Il ne fournit ni un rendement garanti pour chaque centre de contacts ni une mesure des emplois supprimés. La moyenne masque surtout des différences importantes à l’intérieur d’une même profession.

Chez Alibaba, répondre plus vite ne règle pas tout

Une recherche menée avec Alibaba, dans sa version révisée en juillet 2026, étudie le service après-vente du commerce en ligne. L’accès à l’assistant est attribué aléatoirement à des agents. Le système propose un diagnostic et une solution uniquement au début de l’échange. Le conseiller reste libre de reprendre ou d’écarter cette proposition.

En moyenne, l’assistance améliore la rapidité et les évaluations laissées par les clients. Elle n’a cependant pas d’effet significatif sur les nouvelles sollicitations du client, utilisées comme mesure objective de qualité. Chez les agents initialement les plus performants, plusieurs résultats se dégradent. Les auteurs associent cette évolution à des interruptions dans la continuité du traitement.

Ce document de recherche, diffusé sur arXiv, ne permet pas de conclure qu’un assistant convient uniformément à tous. Il distingue aussi deux résultats souvent réunis dans les présentations commerciales : un client peut apprécier l’échange sans que son problème soit durablement réglé. Le choix du moment où la suggestion apparaît fait partie de l’organisation à évaluer.

Klarna associe automatisation et accès humain

Le rapport annuel 2025 de Klarna, déposé en 2026, décrit une autre organisation. L’entreprise indique que son assistant a pris en charge 80 % des conversations écrites du service client durant l’année 2025. Elle attribue à ce dispositif environ 59 millions de dollars d’économies sur l’année.

Ces données viennent des journaux et évaluations internes du groupe. Elles ne constituent pas une comparaison indépendante entre dossiers identiques distribués au hasard. La proportion de conversations traitées ne représente pas non plus une proportion équivalente de salariés remplaçables : les demandes n’exigent pas toutes le même temps ni les mêmes compétences.

Klarna précise conserver la possibilité de parler à un représentant humain pour tous ses clients. Le modèle décrit combine donc une automatisation étendue et une voie de recours humaine. Pour le conseiller, la question pratique porte sur ce qu’il reçoit au moment du transfert : une demande intacte, un résumé fiable ou un dossier déjà compliqué par plusieurs réponses insatisfaisantes.

Le transfert devient une tâche à part entière

Prenons un cas de travail hypothétique : un client conteste une facturation après avoir déjà obtenu une promesse de remboursement. Un assistant peut retrouver une procédure générale et proposer une formulation. Le conseiller doit encore établir ce qui a réellement été promis, vérifier si l’opération a été exécutée et déterminer quelle autorité peut corriger le dossier.

Dans cette situation, la première réponse rapide ne suffit pas à mesurer le service rendu. Si le client doit répéter son histoire à chaque transfert, le temps gagné au premier contact peut être perdu ensuite. Une organisation cohérente doit transmettre les éléments utiles, distinguer une proposition d’une action accomplie et rendre visible ce qui reste à décider.

Le contrôle ne devrait donc pas se limiter au nombre de conversations closes. Il peut aussi porter sur les dossiers rouverts, les erreurs rectifiées, le délai jusqu’au règlement effectif et la qualité du passage à un collègue. Ces indicateurs permettent de tester une hypothèse de productivité plutôt que de confondre une réponse générée avec un problème résolu.

Des emplois sous pression, mais des recrutements persistants

Aux États-Unis, les projections du Bureau of Labor Statistics actualisées le 29 octobre 2026 anticipent un recul de 5 % de l’emploi des représentants du service client entre 2025 et 2035. L’administration prévoit néanmoins environ 289 500 ouvertures de postes par an en moyenne, liées aux départs et aux changements de profession.

Le BLS rattache la baisse attendue à l’automatisation croissante des tâches, notamment par les services en libre accès et les applications. Il souligne aussi le maintien de centres humains pour des demandes complexes. Cette projection américaine englobe plusieurs technologies et secteurs. Elle ne chiffre pas un effet isolé de l’IA générative et ne décrit pas le marché libanais.

La coexistence d’un effectif global en recul et de recrutements nombreux est importante pour les candidats. Elle signifie qu’une profession peut rester accessible tout en changeant de taille et d’exigences. Le contenu des postes proposés compte autant que leur nombre : traitement courant, reprise des réclamations, accompagnement technique ou supervision.

Au Liban, mesurer les usages avant de copier les résultats

Dans sa synthèse publiée en juin 2026, l’Organisation internationale du travail décrit des gains de productivité inégaux et des déplacements massifs d’emplois encore limités dans les données disponibles. Elle relève notamment les risques pour les possibilités d’entrée des jeunes et pour la qualité du travail. Un gain de temps déclaré ne se traduit pas automatiquement par une hausse mesurée de la production ou des revenus.

Pour une entreprise opérant au Liban, les études étrangères peuvent servir à construire un essai, pas à annoncer d’avance ses résultats. Il faudrait notamment comparer des demandes dans les langues réellement utilisées, vérifier les réponses sur les procédures locales et conserver un groupe de comparaison suffisamment proche. Une assistance efficace sur une question standard en anglais peut donner un résultat différent sur une réclamation mêlant arabe et français.

Le rôle du conseiller se joue alors dans la compréhension du cas, le repérage des exceptions et la capacité à faire aboutir une démarche. Former uniquement à accepter les suggestions serait insuffisant. Il faut aussi apprendre à identifier une réponse plausible mais inadaptée, à documenter une correction et à reprendre le dialogue sans faire recommencer le client. C’est à cet endroit précis que se décidera la qualité du service automatisé : au moment où la réponse standard cesse de suffire.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews