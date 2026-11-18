La baisse du fret pétrolier entre le golfe d’Oman et la Chine concerne le coût d’affrètement des navires, et non le prix du pétrole lui-même. Le relevé du Baltic Exchange permet de situer ce mouvement sur une route précise. Pour en comprendre la portée, il faut distinguer les points Worldscale d’un prix en dollars par tonne et éviter de comparer directement des itinéraires différents. Une détente maritime peut alléger la logistique sans garantir une baisse équivalente de la facture énergétique finale.

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Le fret pétrolier recule sur la liaison entre le golfe d’Oman et la Chine. Dans son relevé du 13 novembre 2026, le Baltic Exchange situe la référence TD34 à 310,71 points Worldscale. Ce mouvement concerne l’affrètement des très grands pétroliers, les VLCC. Il ne mesure ni le prix du baril ni celui des carburants à la pompe.

Un fret pétrolier qui reste propre à chaque route

Le même bulletin évalue la liaison TD3C, du Moyen-Orient vers la Chine pour une cargaison de 270 000 tonnes, à 1 014,38 points Worldscale. Les deux références portent sur des itinéraires distincts. Leur écart ne peut donc pas se lire comme si elles correspondaient au même voyage vendu par deux transporteurs.

Le Baltic Exchange fait également état d’un repli sur plusieurs liaisons du segment Suezmax, qui utilise des navires plus petits. La baisse ne se limite donc pas au seul axe Oman-Chine, mais son ampleur et son niveau de départ varient selon les marchés.

Worldscale : un pourcentage, pas un prix en dollars

Le système Worldscale repose sur un tarif de référence établi pour un voyage donné, en tenant compte notamment du navire, de sa vitesse, de sa consommation et des conditions du trajet. Le taux négocié est ensuite exprimé en pourcentage de cette base. WS 100 correspond à 100 % du tarif de référence ; WS 120, à 120 %.

Un niveau de WS 310,71 signifie ainsi 3,1071 fois la base correspondante. Il ne signifie pas 310,71 dollars par tonne. À titre purement pédagogique, avec une base fictive de 10 dollars la tonne, ce taux donnerait 31,071 dollars la tonne. Pour établir une facture réelle, il faut connaître la base applicable au voyage et les conditions du contrat.

Une baisse du transport n’est pas une baisse du pétrole

Pour un acheteur de brut, le coût maritime est une composante du prix rendu, distincte du prix de la cargaison. Une économie sur l’affrètement peut donc alléger la logistique sans que le pétrole acheté soit moins cher. Inversement, une hausse du baril peut absorber ce gain.

Le bon indicateur à suivre reste une même liaison, avec une définition constante et des dates comparables. Mélanger un indice de fret, un revenu journalier de navire et une cotation du brut donnerait une image trompeuse de la détente. Le recul observé entre Oman et la Chine renseigne d’abord sur le prix du transport maritime, pas sur l’ensemble de la facture énergétique.

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