Les universités américaines enregistrent moins de nouvelles inscriptions internationales. Le bilan annuel et les premiers résultats de la rentrée suivante dessinent une fragilisation du recrutement, particulièrement dans les études de master. Ils ne portent toutefois ni sur la même année ni sur exactement les mêmes établissements. Distinguer ces périmètres permet de comprendre la tendance sans transformer une enquête de rentrée en recensement national définitif, ni additionner des pourcentages qui décrivent des populations et des périodes différentes.

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Les étudiants étrangers sont moins nombreux dans les universités américaines, avec un recul particulièrement marqué des nouvelles inscriptions. Les données publiées le 16 novembre par l’Institute of International Education (IIE) décrivent deux étapes : le bilan de 2025-2026 et les premières tendances de la rentrée suivante.

Étudiants étrangers : les masters les plus touchés

Open Doors 2026 recense 1 146 163 étudiants internationaux pour l’année universitaire 2025-2026, soit une baisse de 3 %. Les nouveaux inscrits diminuent de 18 %, à 228 123. Les effectifs de master reculent de 22 %, alors que les doctorants progressent de 3 %. Le premier cycle reste presque stable, à −0,3 %.

Ces mouvements ne se résument donc pas à une baisse uniforme. La difficulté à renouveler les promotions apparaît plus prononcée que le recul de l’ensemble des effectifs.

La rentrée 2026 confirme la pression

L’enquête d’automne menée auprès de 809 établissements fait ressortir une baisse de 9 % des effectifs internationaux, en incluant les participants à l’Optional Practical Training (OPT), dispositif de formation pratique. Les nouvelles inscriptions diminuent de 15 %.

Parmi les établissements signalant un recul, 88 % citent les démarches de visa, 70 % les restrictions de voyage, 60 % le choix d’autres pays et 45 % les coûts. Ce sont les explications avancées par les établissements concernés, pas les proportions d’étudiants empêchés d’entrer aux États-Unis.

Deux années, deux périmètres

Le bilan Open Doors porte sur 2025-2026 ; l’enquête d’automne concerne déjà 2026-2027. Ses 809 répondants ne représentent qu’une partie des quelque 3 000 établissements interrogés pour Open Doors. Les deux taux de baisse ne s’additionnent pas et le second n’est pas encore un décompte national complet.

L’OPT illustre ce décalage : ses effectifs progressaient de 14 % dans le bilan annuel, à 335 785 participants, mais reculent de 6 % dans l’échantillon de la nouvelle rentrée. Le calendrier et la population observée changent. Le tableau complet de 2026-2027 sera établi dans Open Doors 2027.

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