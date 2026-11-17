Le maire de Zekrit décrit une épargne entamée et une commune toujours locataire. Le siège municipal reste un objectif, sans financement détaillé annoncé.

23

Lire l'article Stop

À Zekrit, dans le Metn, le projet d’un bâtiment municipal reste suspendu à la capacité financière de la commune. Son président, Adib Morcos, affirme que la crise a entamé l’épargne constituée pour cet investissement et d’autres travaux. La municipalité continue donc de louer ses locaux, tout en cherchant à financer ses services quotidiens.

Dans un entretien publié le 17 novembre par Al Joumhouria, le maire expose un programme où la voirie, l’éclairage, les déchets et les moyens de l’administration passent par un même préalable : reconstituer les recettes et maîtriser les dépenses. Le projet immobilier demeure un objectif de mandat, pas un chantier dont le financement est annoncé.

Un siège municipal encore à financer

Selon Adib Morcos, la commune avait accumulé des réserves pendant plusieurs années, notamment pour se doter d’un siège permanent. La crise financière a réduit cette capacité. Il souhaite créer les conditions d’un démarrage du projet pendant les quatre à cinq années restantes du mandat, sans annoncer de date ferme.

La différence entre un objectif et un programme financé est déterminante. Aucun budget du bâtiment, montant d’épargne perdu, marché de travaux ou plan de financement n’est présenté dans l’entretien. Ces éléments ne permettent donc ni de chiffrer la perte supportée par Zekrit ni d’annoncer la construction prochaine de la mairie.

Pour le maire, disposer d’un bâtiment propre améliorerait la stabilité de l’institution et les conditions d’accueil des habitants. Mais l’investissement initial doit trouver sa place parmi d’autres besoins, alors que le loyer du siège actuel reste une charge de fonctionnement.

La route de Nahr el-Kalb parmi les priorités

Le responsable municipal accorde une importance particulière à la liaison Zekrit–Nahr el-Kalb. Il souhaite améliorer son revêtement, créer des passages sûrs et renforcer l’éclairage. Il présente cet axe comme un lien important entre le Metn et le Kesrouan, dont la circulation exige de meilleures conditions de sécurité.

Il ne fournit toutefois ni calendrier détaillé ni enveloppe pour ces aménagements. Là encore, il s’agit de priorités municipales exprimées, et non d’une annonce de travaux déjà attribués.

Les dépenses quotidiennes pèsent sur l’investissement

L’éclairage public illustre les contraintes décrites par le maire. La faiblesse de l’alimentation électrique impose, selon lui, le recours à des générateurs privés pour éclairer les rues, avec des charges supplémentaires. La propreté et les déchets demandent, eux aussi, un effort continu.

Adib Morcos cite également les besoins en véhicules et en matériel pour les interventions sur les routes, ainsi que le renforcement de la police municipale et des effectifs administratifs. Cette liste ne constitue pas un plan de recrutement adopté. Elle décrit les moyens qu’il juge nécessaires à l’amélioration du service.

Recettes et urbanisme, deux leviers annoncés

La municipalité entend améliorer le recouvrement et contrôler les coûts. Le maire affirme que cette démarche avait déjà renforcé ses ressources, sans publier dans cet entretien de série budgétaire permettant de mesurer l’évolution.

Sur le plan urbain, il défend une application plus stricte des règles de construction, notamment des retraits et du stationnement, afin de préserver le caractère de la localité. Le dossier de Zekrit met ainsi en regard deux horizons : assurer les services immédiatement nécessaires et retrouver une capacité d’investissement. Le bâtiment municipal reste le symbole concret de ce second objectif, encore conditionné à des ressources qui ne sont pas détaillées.

Illustration : billets de livres libanaises, photographie d’archives publiée en mai 2020. Elle ne représente pas les fonds de la municipalité. © François el Bacha / Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews