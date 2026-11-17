Un marin indien reste porté disparu après l’attaque du gazier Tara Gas dans le détroit d’Ormuz. Le ministère indien des Affaires étrangères indique le 17 novembre que 21 ressortissants ont été évacués à Khasab et que deux blessés ont été hospitalisés. Oman annonce 24 personnes évacuées au total. Le navire, sous pavillon panaméen, comptait 25 membres d’équipage, dont 24 Indiens. Ce bilan actualisé remplace les premières annonces affirmant que tous les marins étaient sains et saufs. Les recherches se poursuivent.

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Un marin indien reste porté disparu et deux autres ont été hospitalisés après l’attaque du gazier Tara Gas dans le détroit d’Ormuz, selon le bilan communiqué mardi 17 novembre 2026 par le ministère indien des Affaires étrangères. Oman annonce avoir évacué 24 membres de l’équipage du navire sous pavillon panaméen.

Les recherches se poursuivent depuis Oman

Le bilan indien distingue 21 ressortissants évacués à terre à Khasab, deux blessés admis à l’hôpital et un disparu, sur les 24 Indiens présents à bord. L’ambassade d’Inde à Oman suit les opérations de recherche et de secours avec les autorités omanaises.

Le Centre de sécurité maritime omanais a annoncé l’évacuation de 24 personnes du Tara Gas après un incendie à environ deux milles nautiques des côtes du gouvernorat de Musandam. Le navire transportait un équipage de 25 personnes, dont 24 ressortissants indiens. Le total des personnes évacuées annoncé par Oman ne doit donc pas être confondu avec le seul décompte des marins indiens.

Un premier bilan rassurant dépassé

Le ministre indien des Transports maritimes, Sarbananda Sonowal, avait d’abord annoncé que tous les membres d’équipage étaient sains et saufs. Il a ensuite signalé une nouvelle attaque ayant contraint l’équipage à abandonner le bâtiment, avec 24 personnes retrouvées et un marin indien manquant. Cette actualisation remplace son premier bilan.

Le ministère indien situe l’attaque qu’il condamne au lundi 16 novembre. De son côté, l’alerte initiale britannique UKMTO 208-26 signalait, ce jour-là à 19 heures UTC, une attaque à sept milles nautiques au nord de Khasab : le navire était immobilisé et sa salle des machines en feu. La position signalée pour l’attaque initiale et celle donnée pour l’évacuation sont distinctes.

New Delhi appelle à mettre fin aux attaques contre les navires commerciaux et les infrastructures civiles et à rétablir la liberté de navigation. Les éléments recoupés ne permettent pas d’attribuer l’attaque du Tara Gas à un auteur identifié.

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