Yassine Jaber a annoncé un contrat avec Alvarez pour contrôler les bénéficiaires du soutien gouvernemental, selon le bureau du député Tony Frangié. La rencontre du 16 novembre a porté sur la mise en œuvre du texte de 2021 et la protection des déposants. Le dispositif évoqué associe les Finances, la Justice et la Banque du Liban. Il ne présente encore ni conclusions sur les bénéficiaires ni date de remise du rapport. Les responsabilités éventuelles restent à établir.

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L’audit des aides publiques revient dans les discussions sur la réforme financière. Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a annoncé un contrat avec Alvarez lors d’une rencontre avec le député Tony Frangié, le 16 novembre. Selon le communiqué du bureau du député, cette démarche doit mettre en œuvre la loi de 2021 sur le contrôle des bénéficiaires du soutien gouvernemental.

L’audit des aides publiques, un chantier identifié

L’entretien a réuni Yassine Jaber, Tony Frangié et le conseiller de ce dernier, l’avocat Antoine Fenianos. Les participants ont abordé le projet de loi sur la régularisation financière et la protection des déposants. Ils ont également discuté de la mise en œuvre des mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption.

Le communiqué attribue au ministre l’annonce d’un contrat conclu par les Finances, en coopération avec la Banque du Liban, avec la société Alvarez. Il rattache cette intervention à un mécanisme commun aux ministères des Finances et de la Justice.

Le texte de référence concerne les bénéficiaires du soutien gouvernemental. Il avait été adopté en 2021 à la suite d’une proposition de Tony Frangié. Le député demande désormais son application dans le cadre de la remise en ordre du secteur financier.

Un contrôle annoncé, pas des conclusions

L’annonce porte sur l’organisation de l’audit. Elle ne présente pas de conclusions sur les bénéficiaires examinés et ne désigne aucun responsable d’irrégularités. Le lancement d’un contrôle ne préjuge ni de ses résultats ni des suites judiciaires éventuelles.

La distinction importe également pour les déposants. L’examen de l’utilisation des aides publiques et le traitement de leurs créances répondent à des questions différentes, même si les responsables les placent dans le même débat sur la confiance financière.

Tony Frangié estime que la protection des déposants doit s’accompagner d’une identification des responsabilités. Il présente la mise en œuvre de la loi comme une étape permettant d’établir les faits. Cette position exprime l’objectif politique du contrôle, non le résultat de travaux déjà achevés.

Deux ministères associés à la mise en œuvre

Le dispositif évoqué par Yassine Jaber associe les Finances et la Justice, avec la coopération de la banque centrale pour le contrat annoncé. Il doit donner une traduction opérationnelle au texte de 2021.

À ce stade, le communiqué ne fixe pas de date de remise du rapport. Le périmètre détaillé de la mission et le calendrier de ses travaux détermineront la prochaine étape de cet audit.

Le ministère des Finances, photographie d’archives, date de prise de vue non établie. Cette image ne représente pas la rencontre du 16 novembre. © Libnanews.

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