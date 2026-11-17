Un responsable militaire américain confirme qu’une frappe a visé, mardi 17 novembre 2026, un site de lancement de missiles des Gardiens de la révolution sur l’île iranienne de Qeshm. S’exprimant sous couvert d’anonymat, il présente l’opération comme une réponse à des attaques contre le personnel et les moyens américains. Plus tôt, un responsable de la province d’Hormozgan avait attribué plusieurs attaques à Washington et assuré que les infrastructures civiles n’avaient pas été endommagées. Aucun bilan humain vérifié n’est disponible dans les déclarations consultées.

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Un responsable militaire américain a confirmé qu’une frappe avait visé, mardi 17 novembre 2026, un site de lancement de missiles des Gardiens de la révolution sur l’île iranienne de Qeshm. Cette déclaration complète les premières accusations formulées par les autorités locales iraniennes.

Mise à jour du 17 novembre au soir : ajout de la déclaration du responsable américain et actualisation du titre et de l’illustration. La première version ne disposait pas de cette confirmation.

Une frappe présentée comme une réponse aux attaques iraniennes

S’exprimant sous couvert d’anonymat, le responsable militaire affirme que des avions de combat américains ont employé des munitions de précision contre un site de lancement de missiles appartenant aux Gardiens de la révolution. Il présente cette frappe comme une opération de légitime défense en réponse à des attaques iraniennes visant le personnel et les moyens américains.

Cette qualification est celle du responsable américain. Sa déclaration ne constitue pas une vérification indépendante des circonstances ou des effets de la frappe.

Les autorités iraniennes n’annoncent pas de dégâts aux infrastructures civiles

Plus tôt dans la journée, Ahmad Nafisi, vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sécuritaires et sociales d’Hormozgan, avait attribué à l’armée américaine des attaques contre plusieurs points du secteur de Qeshm. Il avait déclaré qu’elles n’avaient causé aucun dommage aux zones résidentielles et commerciales ni aux infrastructures vitales et de service.

Le responsable avait ajouté que la situation était sous contrôle et que les services de secours, les services publics et les autorités exécutives de l’île étaient en état d’alerte maximale.

Le bilan humain reste non précisé

Les déclarations consultées ne donnent pas de bilan humain vérifié et ne permettent pas d’établir l’ampleur d’éventuels dégâts militaires. L’absence de dommages annoncée par le responsable iranien concerne les catégories de bâtiments et d’infrastructures civiles qu’il cite.

Qeshm se trouve dans le détroit d’Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d’Oman.

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