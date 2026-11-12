Gaza : une frappe meurtrière sur l’hôpital Nasser

Six morts et environ trente blessés, dont sept dans un état critique : le bilan de l’hôpital Nasser rapporté par Asharq reste provisoire.

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Une frappe israélienne a touché le complexe médical Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, au début de la journée du jeudi 12 novembre 2026. Six personnes ont été tuées et environ trente blessées, dont sept dans un état critique, selon un bilan de l’hôpital rapporté par Asharq. Ces chiffres restent provisoires.

Mise à jour du 12 novembre : ajout du bilan hospitalier rapporté par Asharq. Les premiers relevés, présentés ci-dessous, faisaient état de cinq morts et d’une vingtaine de blessés.

Ces chiffres restent provisoires. Le bilan de cinq morts figure dans une dépêche de Reuters datée du 11 novembre à 23 h 26 UTC, soit le 12 novembre à 1 h 26 à Gaza. Un chirurgien compte parmi les personnes tuées, selon ce récit. Cette différence de date tient au fuseau horaire : la frappe est rapportée dans les premières heures du jeudi, en heure locale.

Le bâtiment al-Yassine touché

Safa rapporte que le bombardement a atteint le bâtiment al-Yassine, à l’intérieur du complexe médical situé dans l’ouest de Khan Younès. L’agence cite Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, pour son bilan de six morts et de plus de vingt blessés. Il ne s’agit pas d’un second bilan à additionner à celui de Reuters, mais de relevés concernant la même frappe.

Selon le correspondant de la chaîne Al-Ghad, au moins un missile a atteint le deuxième étage, où se trouvent des services de chirurgie. La chaîne fait état de blessés parmi les patients, les personnels et les accompagnants, ainsi que d’un incendie ayant nécessité l’intervention des secours. L’étendue complète des dégâts et leurs conséquences sur le fonctionnement de l’établissement ne sont pas encore établies.

Des circonstances encore incomplètement documentées

Reuters indiquait ne pas avoir reçu de commentaire immédiat de l’armée israélienne. Les informations disponibles ne permettent donc pas d’établir quelle cible celle-ci aurait visée ni quelle justification elle pourrait avancer. Aucune hypothèse d’assassinat ciblé n’est retenue ici comme un fait.

Al-Araby rapporte également la frappe et souligne la place de Nasser parmi les principaux établissements hospitaliers de Gaza. L’atteinte à un bâtiment accueillant des services chirurgicaux pose ainsi, au-delà du bilan immédiat, la question de la continuité des soins. Il serait toutefois prématuré d’en déduire une fermeture de l’ensemble du complexe ou un nombre précis de patients privés de traitement.

Un système de santé déjà fragilisé

Cette frappe intervient alors que les violences se poursuivent malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025. Elle s’inscrit aussi dans une situation sanitaire marquée par des pénuries. Cité par Al-Ghad, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Khalil al-Daqran, affirme que 58 % des médicaments indispensables pour sauver des vies ne sont pas disponibles.

Ce constat sanitaire ne constitue pas un bilan propre à la frappe de Nasser. De même, les victimes d’autres bombardements rapportés pendant la journée du mercredi ne doivent pas être additionnées sans vérification aux morts annoncés dans l’hôpital. À ce stade, les points à préciser restent le bilan définitif, l’état des services touchés et une éventuelle réaction officielle israélienne.

Photographie d’illustration : Jabaliya, le 31 mai 2024. Cette image d’archive ne montre ni l’hôpital Nasser ni la frappe du 12 novembre 2026. © Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons. Image sans modification.

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