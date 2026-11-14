Gleizes : la mobilisation continue après 500 jours

La mobilisation pour Christophe Gleizes se poursuit après les 500 jours de prison commémorés le 11 novembre. À Lille, proches et défenseurs de la presse se sont réunis vendredi. Paris confirme une visite consulaire et maintient ses démarches, tandis que la famille demande une grâce présidentielle pour le journaliste détenu.

38

Lire l'article Stop

La mobilisation pour Christophe Gleizes s’est poursuivie vendredi 13 novembre 2026 à Lille, deux jours après le cap des 500 jours d’emprisonnement du journaliste sportif français en Algérie. L’École supérieure de journalisme a organisé un rassemblement et une rencontre avec des membres de son entourage et Reporters sans frontières. Ses proches demandent toujours une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Le dossier reste également suivi par la diplomatie française. Le 11 novembre, le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a indiqué qu’une visite consulaire avait eu lieu la semaine précédente. Il a réaffirmé l’engagement de Paris pour obtenir la libération du journaliste, sans annoncer d’échéance.

Une mobilisation renouvelée à Lille

À l’ESJ Lille, la journée du 13 novembre a comporté le déploiement d’une banderole dans la cour de l’établissement. Une rencontre s’est ensuite tenue dans le Grand Amphi avec Antoine Bernard, directeur du plaidoyer et de l’assistance de Reporters sans frontières, Pierre de la Saussay, ami d’enfance de Christophe Gleizes, et Juliette Faure, membre de sa famille et professeure de science politique.

L’école a présenté cette initiative comme un soutien au journaliste et à la liberté d’informer. Elle prolonge une campagne qui associe l’entourage de Gleizes, les organisations professionnelles et le monde du football.

La grâce présidentielle au cœur de la demande

Christophe Gleizes, 37 ans, avait été interpellé en Algérie en mai 2024 alors qu’il effectuait un reportage. Condamné à sept ans de prison par le tribunal de Tizi-Ouzou, notamment pour « apologie du terrorisme », il est emprisonné depuis le 29 juin 2025. Les 500 jours commémorés le 11 novembre correspondent à cette incarcération, postérieure à son interpellation.

Sa mère, Sylvie Godard, et son beau-père, Francis Godard, ont fait de la grâce présidentielle leur demande centrale. Dans un communiqué commun du 16 octobre, le Syndicat national des journalistes, Reporters sans frontières et les fédérations internationale et européenne des journalistes indiquaient que les recours judiciaires étaient épuisés. Ces organisations contestent les accusations et réclament sa libération.

Paris invoque une mobilisation diplomatique continue

Benjamin Haddad a qualifié la détention d’arbitraire et d’injustifiée. Interrogé le 11 novembre sur l’état des échanges avec Alger, il n’a pas détaillé les discussions. Il a toutefois évoqué la mobilisation du président de la République, du ministre des Affaires étrangères et des partenaires européens.

La visite consulaire annoncée devait notamment permettre de s’assurer de l’état de santé du détenu. Le ministre a également insisté sur l’utilité des soutiens publics en France et à l’étranger. Il n’a annoncé ni accord de libération ni décision de grâce.

Pour marquer les 500 jours, Reporters sans frontières avait organisé une campagne autour d’un match solidaire à Paris le 11 novembre, avec le soutien de la municipalité et la participation annoncée d’anciens internationaux, de journalistes et de personnalités culturelles. La mobilisation de Lille donne une nouvelle étape à cette campagne, dont l’objectif reste le retour de Christophe Gleizes auprès de ses proches.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews