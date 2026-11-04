Taëz : le CICR livre quatre camions d’aide médicale

Quatre camions du CICR ont livré du matériel médical à Taëz le 4 novembre, notamment des fournitures chirurgicales pour les blessés. Selon son porte-parole régional, il s’agit de sa première livraison aux hôpitaux de la ville depuis le 23 septembre. Cette opération soulage des établissements confrontés aux pénuries, mais ne signifie ni la fin du siège ni la réouverture permanente des routes. L’organisation appelle les parties à garantir la continuité des secours et la protection des patients et des soignants.

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Le Comité international de la Croix-Rouge a livré quatre camions d’aide médicale à Taëz, mercredi 4 novembre 2026. Cette opération marque sa première livraison aux hôpitaux de la ville depuis le 23 septembre, selon son porte-parole régional. Les fournitures comprennent du matériel chirurgical pour les blessés des combats. Leur arrivée apporte un soutien aux soignants, sans annoncer une réouverture générale des routes ni la fin du siège.

Le CICR confirme l’acheminement dans un communiqué publié mercredi. Son porte-parole pour le Moyen-Orient, Hachem Osseiran, précise la date du précédent convoi médical dans des déclarations à une agence de presse. Cette précédente livraison avait précédé l’intensification des combats autour de Taëz. L’organisation souligne toutefois que cette livraison ne couvre pas l’ensemble des besoins de la population.

Une aide médicale à Taëz après six semaines d’interruption

La précision apportée par le porte-parole concerne les livraisons du CICR aux hôpitaux de Taëz même. Elle ne signifie pas que toute assistance aurait cessé dans le gouvernorat. L’organisation indique avoir soutenu, ces dernières semaines, plusieurs établissements proches des lignes de front. Elle cite notamment les hôpitaux d’Al-Rahidah, de Hayfan et le centre de santé de Demnat Khadir.

Le reportage vidéo publié par le CICR présente les étapes de l’opération du jour. Sa description suit le départ de l’entrepôt de Sanaa, puis l’arrivée à l’hôpital Al-Thawra. Elle mentionne le déchargement des colis et le contrôle des fournitures. Ce document concerne un convoi médical. Il ne renseigne pas sur une reprise durable du trafic commercial ou des déplacements ordinaires.

Le communiqué ne donne ni le tonnage du chargement ni le nombre de patients qu’il permettra de traiter. Il ne présente pas davantage de calendrier pour les prochaines livraisons. À ce stade, le résultat confirmé porte donc sur ces quatre camions et sur leur contenu médical annoncé.

Des hôpitaux déjà fragilisés par les pénuries

Le convoi arrive dans une ville largement isolée depuis un mois. L’escalade oppose les forces du gouvernement reconnu internationalement, soutenu par l’Arabie saoudite, aux Houthis, alliés de l’Iran. Le blocage de voies essentielles, notamment vers Aden, a réduit l’approvisionnement en produits indispensables et compliqué les déplacements des civils.

Les établissements doivent accueillir des blessés tout en maintenant les soins courants. Dans son enquête publiée le 29 octobre, Human Rights Watch décrit des pénuries d’anesthésiques, d’oxygène et de médicaments. Des médecins interrogés évoquent aussi des patients chroniques qui ne peuvent plus rejoindre leur lieu de traitement. L’absence de carburant empêche certains déplacements, même lorsque le trajet ne traverse pas une route fermée.

L’organisation de défense des droits humains fonde ses constats sur quinze entretiens. Elle attribue principalement l’aggravation de la crise aux restrictions imposées par les Houthis. Un porte-parole du mouvement lui a répondu le 21 octobre que les forces gouvernementales bloquaient les routes. Human Rights Watch conteste cette version au regard des témoignages et des informations onusiennes qu’elle a réunis.

Le passage d’un convoi ne rétablit pas l’approvisionnement

Lundi 2 novembre, le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, avait demandé l’ouverture des routes. Il signalait une production d’eau réduite de moitié et des prix alimentaires en hausse d’au moins 50 %. Les hôpitaux manquaient également de carburant et de médicaments, selon son alerte.

Ces besoins dépassent le contenu médical annoncé mercredi. Aucun élément publié par le CICR ne permet de conclure à leur résorption. L’organisation n’annonce ni accord de cessez-le-feu, ni levée du siège, ni ouverture permanente d’un corridor.

Pour Christine Cipolla, cheffe de sa délégation au Yémen, l’accès rapide aux soins est déterminant pour les blessés graves. Elle demande aux parties de faciliter un accès humanitaire sûr et durable. Son appel concerne les personnes qui ont besoin d’aide, quel que soit le côté de la ligne de front où elles se trouvent.

La prochaine étape reste la possibilité de renouveler ces acheminements. Le CICR appelle aussi à protéger les établissements, les blessés et les malades, et à laisser travailler le personnel médical.

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