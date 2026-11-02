Hezbollah : l’aide aux déplacés commence à Nabatieh

Le Hezbollah annonce le début des versements de son aide au logement dans la région de Nabatieh. Le programme, présenté le 13 octobre, prévoit un plafond de 14 000 dollars sur un an, réparti en quatre tranches. Il vise les déplacés sans autre logement, dont les habitations sont détruites, inhabitables ou situées dans des zones occupées. Le mouvement ne précise ni le nombre de bénéficiaires ni la provenance des fonds, alors que ses circuits financiers subissent des restrictions.

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Le Hezbollah a annoncé ce lundi 2 novembre le début du versement d’une aide financière aux déplacés dans la région de Nabatieh, au Liban-Sud. Le mouvement indique avoir engagé le paiement d’une première tranche destinée aux ménages privés de leur logement par la guerre avec Israël. Il présente cette distribution comme un geste de fidélité envers les propriétaires de maisons détruites.

Ce premier versement concrétise le dispositif annoncé le 13 octobre. L’aide au logement peut atteindre 14 000 dollars sur un an. Le Hezbollah a prévu quatre versements répartis sur douze mois, sans préciser le montant de la première tranche distribuée à Nabatieh.

Aide aux déplacés : les conditions annoncées

Le programme vise les personnes dont le logement a été entièrement détruit ou rendu inhabitable. Il concerne aussi les habitants des zones du Sud occupées par Israël. Dans les deux cas, les bénéficiaires doivent ne disposer d’aucun autre lieu où vivre.

Le plafond annuel ne correspond donc pas à une somme versée immédiatement à chaque foyer. Le montant effectivement attribué et le nombre de ménages concernés par cette première distribution n’ont pas été détaillés dans l’annonce. Le Hezbollah n’a pas non plus indiqué l’origine des fonds mobilisés.

Des versements sous pression financière

Cette aide aux déplacés intervient alors que l’Iran, principal soutien du Hezbollah, reste soumis aux sanctions économiques américaines. Les autorités libanaises renforcent également les contrôles sur les circuits par lesquels le mouvement obtient de l’argent et des armes, dans le cadre de leur politique déclarée de désarmement.

L’annonce du programme, en octobre, était la première de ce type depuis l’entrée du Hezbollah dans la guerre en soutien à l’Iran, le 2 mars. Les États-Unis et Israël avaient attaqué l’Iran le 28 février. L’aide annoncée porte sur les besoins de logement des déplacés, et non sur un programme chiffré de reconstruction des habitations détruites.

Selon des chiffres provisoires des autorités libanaises, plus de 290 000 logements ont été endommagés ou détruits depuis 2023. Ce bilan couvre plusieurs séquences de guerre, et pas seulement la plus récente.

Les violences dans le Sud ont diminué depuis juin, après un mémorandum entre Washington et Téhéran et un accord-cadre entre le Liban et Israël. Ce dernier prévoit notamment le désarmement du Hezbollah.

Un précédent dispositif avait été annoncé en décembre 2024, après la guerre menée contre Israël en soutien au Hamas à Gaza. Le Hezbollah avait alors fait état de 77 millions de dollars d’aide aux déplacés, présentés comme un don du peuple iranien et du mouvement. Pour les versements engagés à Nabatieh, ni l’enveloppe totale ni le calendrier détaillé des prochaines tranches n’ont été précisés.

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