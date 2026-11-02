L’opposition israélienne se réunira mardi à Herzliya

Les dirigeants du principal bloc de l’opposition israélienne doivent se retrouver mardi 3 novembre à Herzliya. Le parti Yashar de Gadi Eisenkot a annoncé cette réunion pour discuter des prochaines démarches après les élections législatives. Le rendez-vous vise à coordonner les positions, sans signifier qu’un accord de coalition existe déjà. Les échanges se poursuivent entre les formations, notamment sur les recommandations au président Isaac Herzog et sur les responsabilités parlementaires. La composition du prochain gouvernement reste à négocier.

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L’opposition israélienne doit se réunir mardi 3 novembre 2026 à Herzliya pour coordonner ses démarches en vue d’une majorité. Le parti Yashar, dirigé par Gadi Eisenkot, a annoncé cette rencontre lundi, selon un communiqué rapporté par un média britannique. Ce rendez-vous intervient une semaine après les élections législatives, alors que les discussions sur le prochain gouvernement se poursuivent.

Les dirigeants du « bloc pour le changement » doivent y examiner leurs prochaines étapes, indique l’annonce. Elle ne fait état ni d’un accord de coalition ni d’une majorité déjà constituée. La rencontre annoncée marque une étape de coordination entre les opposants à Benjamin Netanyahu.

L’opposition israélienne attendue à Herzliya

Le communiqué rapporté lundi fixe un lieu et un objectif politique : réunir les chefs du bloc pour discuter de la suite. Il ne précise pas, dans l’extrait publié, l’heure du rendez-vous, sa durée ou la liste nominative des participants.

Le principal enjeu consiste à rapprocher les positions des différentes formations après le scrutin du 27 octobre. Une annonce commune peut organiser les discussions. Elle ne règle pas, à elle seule, les choix concernant les partenaires d’un gouvernement, son programme ou les engagements nécessaires à son soutien parlementaire.

La distinction compte pour Gadi Eisenkot. Le dirigeant de Yashar cherche à transformer les contacts entre responsables en une démarche politique commune. Le rendez-vous de mardi doit permettre de discuter de cette coordination ; son résultat ne peut pas être anticipé à partir du communiqué.

Un soutien à Eisenkot, sans coalition annoncée

En fin de journée lundi, un média israélien a rapporté que les chefs du bloc avaient annoncé leur intention de recommander Eisenkot au président Isaac Herzog. Cette convergence sur un candidat donne un cadre aux prochaines discussions.

Elle ne règle pas toutes les conditions de participation au gouvernement. Selon le même média, Avigdor Lieberman exclut de rejoindre un gouvernement minoritaire. Le chef d’Israel Beitenou soutient également la candidature de Yaïr Lapid à la présidence de la Knesset.

La réunion de Herzliya doit ainsi se tenir dans un contexte où les positions évoluent. Une recommandation au président, un choix pour la direction du Parlement et un accord de coalition constituent des engagements distincts.

Une coordination distincte du mandat présidentiel

La réunion entre partis ne remplace pas la procédure institutionnelle. Le président israélien consulte les représentants des formations parlementaires avant de confier à un député la tâche de constituer un gouvernement.

Le candidat chargé de cette première tentative dispose de 28 jours. Le président peut prolonger ce délai, dans une limite totale de 14 jours supplémentaires. Ces délais courent dans le cadre du mandat officiel : ils ne commencent pas avec une rencontre informelle entre les chefs de l’opposition.

La formation d’un nouvel exécutif passe ensuite par sa présentation à la Knesset et par un vote de confiance. Pour l’heure, l’annonce de Yashar porte sur la préparation des prochaines démarches du bloc. Il faudra attendre la réunion de mardi et les déclarations de ses participants pour savoir quels engagements communs en ressortiront.

Sources

Crédit de l’illustration : Suicasmo / Wikimedia Commons — source de la photographie. Composition et photographie sous CC BY-SA 4.0 ; photographie entière redimensionnée, ajout d’un habillage éditorial.

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