La radio militaire israélienne rapporte un risque élevé d’engagement du Hezbollah en cas de nouvelle guerre contre l’Iran. Une évaluation, pas une décision établie.

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La radio militaire israélienne a fait état, dimanche 15 novembre, d’une évaluation selon laquelle le Hezbollah aurait une probabilité très élevée de participer à une nouvelle confrontation avec l’Iran. Elle attribue cette appréciation au renseignement militaire israélien, Aman. Il s’agit d’un scénario anticipé par les services israéliens, non d’une décision annoncée par le Hezbollah ni d’une entrée en guerre établie.

Une appréciation conditionnelle

L’évaluation porte sur l’hypothèse d’une reprise des combats contre l’Iran. Sa portée est donc conditionnelle : elle décrit la réaction que le renseignement israélien juge probable dans ce cas. Elle ne fixe ni date, ni seuil d’intervention, ni calendrier opérationnel. La présentation publiée par la radio militaire ne fournit pas les éléments de renseignement permettant de vérifier cette appréciation de manière indépendante.

Les chiffres d’arsenal restent des estimations

Le compte rendu publié le 15 novembre par Ultra Palestine, qui attribue ces chiffres à la radio militaire, évoque environ 10 000 roquettes et projectiles, ainsi que des milliers de drones. Il décrit aussi des efforts pour accroître les capacités de ces appareils. Ces ordres de grandeur ne constituent pas un inventaire vérifié par Libnanews. Ils ne doivent pas être confondus avec le nombre d’armes immédiatement utilisables ou celui des tirs qu’un groupe serait effectivement capable de réaliser.

Capacité militaire et décision politique

Trois questions restent distinctes : les moyens disponibles, la volonté de les employer et les circonstances d’un engagement. Une estimation de stock ne répond pas, à elle seule, aux deux dernières. De même, une anticipation israélienne ne remplace pas une annonce du mouvement concerné. Pour le Liban, l’enjeu de cette distinction est central : présenter un risque comme une décision déjà prise reviendrait à transformer une hypothèse militaire en fait politique.

Illustration géographique d’archives : Khiam vue depuis Marjayoun, date de prise de vue non établie. Photo : François el Bacha / Libnanews. L’image ne représente pas un arsenal ni des opérations de novembre 2026.

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