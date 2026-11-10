Homs : une récolte d’olives sans garantie de revenu

À Homs, la récolte d’olives s’annonce abondante, mais les producteurs font face au coût de la main-d’œuvre, du carburant et de la transformation. La direction de l’agriculture estime la production du gouvernorat à 85 000 tonnes. Sur les marchés, les prix varient selon les qualités et les usages. Les témoignages recueillis montrent pourquoi une hausse des volumes ne suffit pas à améliorer les revenus. Le transport des fruits et la qualité du pressage comptent aussi pour défendre leur valeur commerciale.

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Autour de Homs, la récolte d’olives remplit les paniers sans garantir une hausse du revenu agricole. Les producteurs doivent payer la cueillette, le carburant et la transformation, alors que l’abondance pèse sur les prix. La direction de l’agriculture attend environ 85 000 tonnes dans le gouvernorat cette saison, une estimation qui ne préjuge pas de la marge laissée aux exploitants.

Les témoignages recueillis sur les marchés locaux décrivent une offre nettement plus importante que l’année précédente. Le négociant Firas Janniyat évoque des volumes quatre à cinq fois supérieurs dans son observation du marché. Cette appréciation commerciale ne constitue pas un bilan statistique de la production syrienne.

Le même professionnel associe la pression sur les prix à des débouchés extérieurs insuffisants et à une offre abondante dans le bassin méditerranéen. Il souligne aussi le coût du carburant, de la main-d’œuvre et des traitements agricoles. Pour un exploitant, vendre davantage de fruits peut donc s’accompagner d’une recette unitaire plus faible, sans baisse équivalente des dépenses.

Les olives de Homs entre volumes et frais de récolte

Le 25 octobre, Mounira al-Ali, responsable de la filière oléicole à la direction de l’agriculture de Homs, attribuait l’amélioration attendue de la récolte aux pluies. Elle confirmait l’estimation de 85 000 tonnes, tout en désignant les salaires et les carburants comme des difficultés majeures pour les cultivateurs.

Le producteur Ahmad Mahdi al-Zein décrivait alors une bonne récolte après le travail du sol, la fertilisation et les soins apportés aux arbres depuis l’hiver. Mais il expliquait que les frais d’exploitation et de cueillette, combinés à des prix de l’huile inférieurs à ceux des années précédentes, limitaient le rendement économique de la saison.

Le problème se joue ainsi sur deux calendriers. Les dépenses commencent bien avant la vente, avec l’entretien des parcelles. Puis la récolte impose de nouvelles sorties d’argent, pour mobiliser les travailleurs et acheminer les fruits. Une production plus élevée augmente les quantités à manipuler et à transformer.

Des prix variables selon les fruits et les usages

Dans les témoignages publiés le 10 novembre, les prix des olives varient de 70 à 130 livres syriennes le kilo selon les qualités. Le commerçant Mohammed Hawara indique, pour les olives noires, une fourchette de 100 à 180 livres. Ces observations locales ne forment pas un barème national et ne correspondent pas au prix d’un kilo d’huile.

Cette distinction compte pour comprendre le revenu des exploitants. Une olive vendue pour la table et un fruit destiné au pressoir ne suivent pas exactement le même circuit. La qualité, la variété et la destination de la récolte influencent la valeur obtenue ; le tonnage, à lui seul, ne permet pas de calculer les gains.

La qualité se protège avant le passage au pressoir

Début octobre, la direction du commerce intérieur et de la protection du consommateur annonçait 56 pressoirs prêts à fonctionner dans le gouvernorat. Son responsable, Waël Bourghol, précisait que les contrôles porteraient notamment sur l’eau de lavage, la propreté des équipements, la séparation des fruits sains et abîmés, ainsi que les conditions de transformation et d’emballage.

Le propriétaire de pressoir Ahmad Khaddour plaidait pour une concurrence fondée sur la qualité de l’huile plutôt que sur la seule baisse des frais de pressage. La direction de l’agriculture recommandait aussi de transporter les olives dans des contenants adaptés, sans mélanger les fruits endommagés aux fruits sains.

Pour les producteurs, préserver cette qualité constitue une manière de défendre la valeur de leur récolte. Cela suppose toutefois une organisation et des moyens de transport au moment même où les dépenses s’accumulent. À Homs, l’enjeu de la saison dépasse donc l’abondance des fruits : il est de vendre une production valorisée à un prix qui couvre les coûts engagés.

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