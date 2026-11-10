Municipalités : qui paie les services locaux ?

Les budgets publiés par Tripoli et Zahlé–Maalaka–Taanayel montrent comment les municipalités financent leurs services. Recettes collectées directement, reversements attendus et prélèvements sur réserve ne jouent pas le même rôle. L’examen des dépenses d’éclairage, d’entretien et de nettoyage révèle aussi les limites d’une comparaison brute. Les comptes de Zahlé pour 2025 et son tarif des déchets complètent cette enquête. Ils permettent de distinguer les prévisions, les encaissements et les coûts réellement documentés, sans inventer un classement des communes riches ou pauvres.

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Le financement des services municipaux ne se lit pas dans le seul montant d’un budget. Les documents publiés pour 2026 par Tripoli et Zahlé–Maalaka–Taanayel montrent des circuits très différents. Recettes encaissées directement, reversements attendus et prélèvements sur réserve alimentent les dépenses locales. Les comptes disponibles permettent de suivre ces mécanismes, sans établir un classement des communes riches ou pauvres.

À Tripoli, le budget 2026 atteint 1 339,77 milliards de livres libanaises. Le document budgétaire de Zahlé affiche 1 058,9 milliards. Ces enveloppes ne constituent pas des soldes bancaires. Elles additionnent des prévisions de recettes et des ressources déjà accumulées. Leur réalisation dépend notamment du recouvrement local et du calendrier des organismes chargés de reverser certaines recettes.

L’enjeu apparaît dans les postes les plus concrets : éclairage, entretien routier, nettoyage et rémunération des agents. Une commune peut prévoir une dépense sans disposer encore de son financement. À l’inverse, un excédent comptable ne démontre ni que tous les besoins sont couverts, ni que chaque somme reste disponible.

Deux budgets, plusieurs circuits de recettes

Le budget de Tripoli repose sur une décision municipale du 10 novembre 2025, validée par le gouvernorat le 25 novembre. Son tableau de recettes distingue 640,25 milliards de livres de perception directe et 623,5 milliards de perception indirecte. S’y ajoutent 7,78 milliards de recettes diverses. Ces trois catégories forment les recettes ordinaires prévues pour 2026.

À Zahlé–Maalaka–Taanayel, le document publié dans la bibliothèque municipale prévoit 427,1 milliards de perception directe. La perception indirecte représente 500,3 milliards, et les recettes diverses 121,5 milliards. Le projet de décision annexé n’est pas entièrement renseigné. Les chiffres décrivent donc ici le document budgétaire publié, sans attester à eux seuls sa validation définitive.

La distinction entre perception directe et indirecte compte davantage que le volume total. Dans le premier cas, la recette passe par la collecte municipale. Dans le second, elle dépend d’un circuit de reversement. La commune peut inscrire une prévision, mais cette inscription ne prouve ni le paiement par l’organisme collecteur, ni sa date.

Ressources prévues pour 2026, en milliards de livres libanaises Catégorie Tripoli Zahlé–Maalaka–Taanayel Perception directe 640,25 427,10 Perception indirecte 623,50 500,30 Recettes diverses 7,78 121,50 Prélèvement sur réserve 68,23 10,00 Total des ressources 1 339,77 1 058,90

Les montants sont arrondis. Ils restent des prévisions nominales, et non des encaissements constatés. Cette comparaison ne rapporte pas les ressources à une population résidente homogène. Elle ne mesure donc pas la capacité financière par habitant.

À Zahlé, le poids des reversements liés à l’électricité

Le détail de Zahlé montre concrètement ce que recouvre la perception indirecte. Le document inscrit 75 milliards de livres au titre de la Caisse municipale indépendante. Il prévoit aussi 425,3 milliards de reversements d’autres organismes. L’électricité représente 350 milliards de cette seconde enveloppe, et les télécommunications 70 milliards.

La ligne liée à l’électricité équivaut ainsi à environ un tiers du total des ressources prévues. Ce rapport résulte du budget publié. Il ne permet pas d’affirmer que la municipalité a déjà reçu cette somme. Il ne démontre pas davantage qu’un organisme a reconnu une dette exigible de ce montant.

Ce poids crée néanmoins une question précise pour le suivi financier. Quelle part de cette prévision est effectivement entrée dans la caisse municipale pendant l’année ? La réponse conditionne la lecture des dépenses financées par l’enveloppe globale. Les seuls tableaux prévisionnels ne permettent pas de la fournir.

Les recettes diverses demandent la même attention. À Zahlé, elles comprennent notamment 80 milliards de livres d’aides, dons et legs prévus. Il serait donc trompeur de présenter toutes les recettes ordinaires comme des impôts locaux réguliers. Une catégorie comptable peut réunir des ressources dont la fréquence et la prévisibilité diffèrent.

Une réserve utilisée n’est pas une recette nouvelle

Les deux municipalités inscrivent des ressources extraordinaires. À Tripoli, les 68,23 milliards correspondants proviennent d’un prélèvement sur réserve. À Zahlé, ce prélèvement atteint 10 milliards. Les lignes d’emprunt des tableaux concernés sont nulles. Dans ces documents, la ressource supplémentaire vient donc d’argent accumulé, pas d’un nouveau crédit.

La différence est essentielle pour apprécier la durée du financement. Une réserve permet de couvrir une dépense ponctuelle ou de compléter une enveloppe annuelle. Son utilisation ne produit pas, par elle-même, une ressource renouvelable. Elle peut être reconstituée par des excédents ultérieurs, mais ceux-ci ne doivent pas être présumés.

Comparer les budgets sans isoler ce prélèvement revient à mélanger un flux et un stock. Le flux correspond aux recettes attendues pendant l’exercice. Le stock résulte des exercices précédents. Deux communes affichant le même total peuvent ainsi financer leurs services avec des équilibres très différents.

Cette distinction ne condamne pas le recours à la réserve. Elle permet de poser la bonne question : finance-t-elle un équipement durable, une dépense exceptionnelle ou un besoin récurrent ? Pour y répondre, il faut rapprocher son emploi des dépenses exécutées, pas seulement constater son inscription au budget.

Financement des services municipaux : suivre la dépense

Les tableaux de dépenses révèlent aussi des structures contrastées. Tripoli prévoit environ 796,02 milliards de livres pour les allocations, salaires et rémunérations. Zahlé inscrit 185,57 milliards dans ce chapitre. Les montants sont comparables par leur intitulé comptable, mais pas comme mesure directe du coût d’un service.

Une rémunération peut financer une fonction administrative, technique ou opérationnelle. Sans ventilation par activité, rien ne permet d’attribuer toute la masse salariale au nettoyage ou à l’administration. Le nombre d’agents, leurs missions et les modalités de prestation doivent entrer dans la comparaison.

Les mêmes précautions valent pour les crédits matériels. La deuxième partie A des budgets atteint 230,13 milliards de livres à Tripoli et 405 milliards à Zahlé. Elle comprend notamment des équipements et des postes d’entretien. Son classement budgétaire ne suffit donc pas à assimiler chaque ligne à une création d’infrastructure nouvelle.

La ligne « entretien des routes » prévoit 83 milliards à Tripoli et 25 milliards à Zahlé. Le chapitre d’entretien plus large atteint respectivement 120,45 et 109 milliards. Ces prévisions ne renseignent ni les kilomètres effectivement traités, ni l’état initial des chaussées. Elles ne permettent pas de calculer un prix comparable au kilomètre.

Les documents donnent ainsi une première information solide : la place accordée à certaines dépenses dans la programmation. Pour connaître le service rendu, il manque une autre série de pièces. Les marchés exécutés, paiements, quantités et contrôles techniques doivent compléter la lecture budgétaire.

Éclairage et nettoyage : le piège du coût apparent

L’électricité destinée à l’éclairage public illustre cette difficulté. La ligne correspondante prévoit 200 milliards de livres à Zahlé, contre 0,1 milliard à Tripoli. Un tel écart attire l’attention. Il ne signifie pas que les habitants de Tripoli bénéficieraient d’un éclairage deux mille fois moins coûteux ou moins développé.

Le périmètre financé peut différer. Une autre ligne, un autre organisme ou des équipements spécifiques peuvent participer au service. Les documents examinés ne permettent pas de reconstituer cette chaîne entière. Le chiffre budgétaire décrit donc une imputation, pas un coût complet par lampadaire ou par heure.

Il faut aussi distinguer l’achat d’électricité de la création d’installations et de leur entretien. Zahlé prévoit 20 milliards pour créer des installations d’éclairage. Tripoli inscrit 0,1 milliard à cette ligne. L’entretien électrique figure séparément. Additionner automatiquement ces postes ne garantirait pas un périmètre identique entre les deux villes.

Le nettoyage présente un problème voisin. La ligne « frais de service et nettoyage » atteint 75 milliards de livres à Zahlé et 0,5 milliard à Tripoli. Elle ne constitue pas une comptabilité complète des déchets. Les rémunérations, véhicules, carburants ou contributions à d’autres structures peuvent relever d’autres chapitres.

Un faible montant sur cette seule ligne ne démontre donc ni une économie réussie ni une absence de service. Pour comparer les prestations, il faudrait agréger les dépenses réellement liées à la même activité. Il faudrait aussi disposer des tonnages, fréquences de collecte et territoires desservis.

Déchets : un tarif de 12 dollars, pas une facture complète

Une décision municipale de Zahlé du 16 avril 2026 fournit un autre repère. Elle fixe une redevance par tonne pour les déchets des municipalités utilisant le site de traitement et d’enfouissement. Le tarif s’établit à 8 dollars jusqu’au 30 avril, puis à 10 dollars de mai à août.

Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31 décembre 2026, la décision prévoit 12 dollars par tonne. Elle invoque notamment la remise en état et le remplacement des infrastructures et équipements. Leur usure et leur amortissement entrent ainsi dans la justification financière du tarif.

Cette redevance représente une étape de la chaîne. Elle ne correspond pas au coût total supporté par une commune pour ses déchets. La collecte dans les rues et le transport jusqu’au site restent des opérations distinctes. Il faut les compter séparément avant de parler d’une facture complète.

Le mécanisme relie plusieurs collectivités. La municipalité exploitant le site fixe une recette liée à son utilisation. Les communes utilisatrices inscrivent une dépense pour accéder à cette installation. Le même paiement apparaît donc dans deux budgets différents, sans créer deux coûts économiques indépendants.

Aucun tonnage homogène n’a été établi ici pour calculer la charge annuelle des communes concernées. Multiplier le tarif par une quantité supposée donnerait une précision trompeuse. Le calendrier publié s’arrête au 31 décembre ; il ne suffit pas à annoncer la redevance de 2027.

Ce que les encaissements de 2025 changent à la lecture

Zahlé publie également un compte de 2025, distinct du document prévisionnel de 2026. Il fait apparaître 353,13 milliards de livres encaissés, hors prélèvement sur réserve. Les dépenses payées atteignent 189,70 milliards. La différence constitue un excédent effectif de 163,43 milliards.

Le document porte la réserve à 274,95 milliards de livres au 1er janvier 2026. Il mentionne aussi 75,58 milliards restant à recouvrer. Cette dernière somme correspond à des recettes non encaissées. Elle ne doit pas être ajoutée au cash déjà reçu pour présenter une trésorerie disponible plus élevée.

Ces comptes éclairent une réalité passée. Ils ne permettent pas de calculer un taux d’exécution du budget 2026. Diviser les paiements de 2025 par les crédits de 2026 mélangerait deux exercices. Le résultat aurait l’apparence d’un indicateur précis, mais ne mesurerait aucune exécution annuelle cohérente.

L’excédent de 2025 ne tranche pas non plus la question des services. Le résumé ne détaille pas toutes les obligations restant à payer. Il ne rapproche pas chaque dépense d’une prestation mesurable. Sans ces informations, qualifier la commune de « riche » sur la seule réserve dépasserait ce que les comptes établissent.

Les transferts nationaux augmentent, leur calendrier compte

À l’échelle nationale, le ministère des Finances constate 8 482 milliards de livres de transferts municipaux au premier semestre 2026. Le montant atteignait 5 196 milliards un an auparavant. La hausse est de 63,3 %. Les distributions liées à la téléphonie mobile contribuent à cette progression.

La dynamique varie cependant selon les trimestres. Les transferts augmentent de 129,3 % au premier trimestre en glissement annuel, puis reculent de 16,7 % au deuxième. Le total semestriel ne signifie donc pas que les ressources arrivent régulièrement. Ces données de caisse restent provisoires et sujettes à rapprochement.

Un autre calendrier apparaît au Journal officiel du 24 septembre 2026. Son sommaire mentionne le décret 3849 du 11 septembre, consacré aux recettes municipales de l’année 2023. Cette référence établit un décalage entre l’exercice concerné et la décision de distribution. Elle ne prouve pas la date d’encaissement de chaque municipalité.

Pour financer un service continu, le calendrier compte autant que l’enveloppe annuelle. Un budget peut être équilibré sur le papier et subir une attente de trésorerie. À l’inverse, un versement ponctuel important peut améliorer les comptes sans devenir une recette mensuelle régulière.

Comparer les moyens sans inventer un palmarès

Tripoli et Zahlé montrent pourquoi la décentralisation financière ne se résume pas au montant inscrit dans un budget local. Les recettes passent par plusieurs collecteurs. Les réserves complètent les flux annuels. Certains services mobilisent plusieurs postes, voire plusieurs municipalités. Ces circuits déterminent qui avance l’argent et qui attend un reversement.

Les documents disponibles ne permettent toutefois pas de classer les communes selon leur richesse ou leur efficacité. Il manque une population résidente comparable, mais aussi des données harmonisées sur les équipements et les prestations. Le nombre de contribuables ne remplace pas celui des usagers. Un montant total ne remplace pas un coût par service.

Le prochain contrôle doit rapprocher les prévisions 2026 des encaissements et paiements du même exercice. Pour Zahlé, il devra notamment préciser la réalisation des 350 milliards attendus au titre de l’électricité. Pour les deux villes, les dépenses d’entretien devront être reliées aux travaux exécutés. Ce rapprochement permettra de passer du budget annoncé au service effectivement financé.

Photographie de couverture : vue aérienne de Tripoli et El-Mina, archives Libnanews publiées en décembre 2024. Illustration du territoire, sans lien avec une opération municipale datée de 2026. Photographe non renseigné. Réutilisation éditoriale autorisée par le propriétaire.

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