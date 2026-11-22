Un jury fédéral a reconnu Jonathan Rinderknecht coupable le 20 novembre 2026 dans l’affaire de l’incendie des Palisades, qui a fait douze morts en janvier 2025 à Los Angeles. Le premier procès s’était terminé sans verdict en juin. La juge Anne Hwang doit prononcer la peine le 17 mars 2027.

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Un jury fédéral de Los Angeles a reconnu Jonathan Rinderknecht coupable, le vendredi 20 novembre 2026, dans l’affaire de l’incendie des Palisades. Le feu avait fait 12 morts en janvier 2025. Le verdict porte sur deux chefs liés à un incendie volontaire. La juge Anne Hwang a fixé au 17 mars 2027 l’audience à laquelle la peine devra être prononcée.

Un verdict au deuxième procès

Le jury a retenu les deux chefs de l’acte d’accusation fédéral révisé d’août : destruction de biens par le feu et incendie volontaire touchant des biens utilisés dans le commerce entre États. Le premier procès s’était terminé en juin sans verdict, faute d’accord entre les jurés. Le nouveau verdict tranche la question de la culpabilité, mais le tribunal n’a pas encore prononcé de peine.

Les deux dates au cœur du dossier

L’affaire couvre deux épisodes. Selon le parquet fédéral, le premier foyer, appelé Lachman Fire, s’est déclaré le 1er janvier 2025. Le feu a continué à couver après l’intervention des pompiers. Le 7 janvier, les vents violents ont favorisé la reprise et la propagation des flammes. C’est ce second épisode que les services de secours ont enregistré sous le nom de Palisades Fire.

La fiche de bilan de CAL FIRE recense 12 morts, 6 845 structures détruites et 975 endommagées. Elle inclut les bâtiments résidentiels, commerciaux et d’autres types de constructions. Ce décompte concerne l’incendie des Palisades, pas l’ensemble des feux qui ont touché la région de Los Angeles en janvier 2025.

La peine reste à fixer

Le parquet indique que l’accusé est détenu depuis octobre 2025. Il annonce une peine minimale de cinq ans et un maximum légal de quarante ans dans ce dossier. Ces bornes ne préjugent pas de la décision que rendra le tribunal. Le dossier fédéral porte sur les faits pénaux de cet incendie, et non sur les demandes d’indemnisation des sinistrés.

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