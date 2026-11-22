Deux élus démocrates réclament d’ici au 1er décembre des réponses sur l’enquête américaine visant Megaspeed et les contacts de Nvidia avec le Commerce.

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Deux élus démocrates de la Chambre des représentants demandent au secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, d’expliquer comment son ministère a traité l’enquête sur Megaspeed. Leur lettre, datée du 19 novembre et rendue publique le 20, réclame des réponses et des documents d’ici au 1er décembre. L’enquête porte sur de possibles violations des règles d’exportation de puces avancées vers la Chine.

Les élus interrogent le rôle de Nvidia

Gregory Meeks, principal élu démocrate de la commission des Affaires étrangères de la Chambre, et Sydney Kamlager-Dove, son homologue à la sous-commission pour l’Asie du Sud et centrale, posent dix questions au ministère. Ils veulent notamment savoir quand et pourquoi la Justice a repris la direction du dossier, et si le Bureau de l’industrie et de la sécurité, chargé du contrôle des exportations, avait suspendu ses propres investigations.

Les élus demandent aussi si Jeffrey Kessler, sous-secrétaire au Commerce chargé de l’industrie et de la sécurité, a autorisé Nvidia à contacter directement les enquêteurs et si l’entreprise a eu accès à des informations non publiques. Le courrier s’appuie sur des informations de presse au sujet de contacts présumés. Il demande au ministère de les vérifier et ne démontre ni que ces contacts ont été autorisés ni qu’ils ont influencé la procédure.

Ce que les ministères ont confirmé

Dans une déclaration conjointe datée du 16 novembre et mise en ligne le 17, les ministères du Commerce et de la Justice indiquent que le Commerce a ouvert son enquête sur la société singapourienne Megaspeed en 2024. En mai 2025, les enquêteurs ont demandé à Nvidia des documents sur ses ventes directes ou indirectes à cette société. En juin, selon les deux ministères, Nvidia a inscrit Megaspeed sur sa liste d’entreprises auxquelles elle ne vend pas.

La Justice dit avoir ensuite pris la direction de l’enquête pénale sur Megaspeed. Le communiqué ne précise pas la date exacte de ce changement ni ne dit si le Commerce avait suspendu son travail. Il ne tranche pas non plus les questions soulevées par les deux élus sur les contacts avec Nvidia. La demande de documents vise précisément à éclaircir ces points. Ni le courrier ni la déclaration conjointe n’établissent qu’une infraction ait été commise par Nvidia ou par Megaspeed.

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