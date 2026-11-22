Les pèlerins d’Abou Mina rapportaient de l’eau ou de l’huile dans de petites gourdes en terre cuite. L’une d’elles montre saint Ménas entre deux chameaux. À l’approche de sa fête copte, retour sur ces objets, sur les vestiges du sanctuaire égyptien et sur les travaux qui protègent encore le site.

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Haut de moins de dix centimètres, un flacon en terre cuite conservé au Metropolitan Museum of Art porte l’image de saint Ménas entre deux chameaux. Les pèlerins rapportaient dans ces gourdes de l’eau ou de l’huile du sanctuaire égyptien d’Abou Mina. À l’approche de la fête copte du 24 novembre, cet objet raconte comment un lieu de pèlerinage a fait circuler l’image du saint bien au-delà de son tombeau.

Dans la gourde, de l’eau ou de l’huile du sanctuaire

Le Met date son exemplaire du IVe au VIIe siècle et en situe la fabrication probablement à Abou Mina, au sud-ouest d’Alexandrie. La terre cuite n’est pas glaçurée. Un col court surmonte une panse aplatie et deux anses l’encadrent. Le relief associe le personnage central à deux chameaux. La notice du musée ne présente pas l’objet comme la preuve d’un voyage précis : elle explique l’usage de ce type d’ampoules, qui permettaient de ramener chez soi de l’eau ou de l’huile du lieu saint. L’exemplaire x.197 n’est pas exposé, selon le musée.

Le Louvre conserve plusieurs objets de la même famille. Sur l’un d’eux, réalisé en terre cuite à l’aide d’un moule en deux parties, Ménas est également associé à un dromadaire. Un autre porte au recto Ménas entre deux dromadaires couchés et, au verso, un décor que le musée attribue à sainte Thècle. Ces différences rappellent que toutes les gourdes ne reprennent pas exactement la même image. On peut y lire des pratiques et des figures de dévotion, sans présumer de leur contenu au moment où chaque objet est entré dans une collection.

Ce que représentent les deux chameaux

Le synaxaire, le recueil liturgique qui raconte la vie des saints, commémore le martyre de Mari-Mina, dit le Thaumaturge, le 15 Hathor. Cette date correspond cette année au mardi 24 novembre. Dans le récit transmis par la tradition copte, Ménas est un soldat chrétien martyrisé ; les chameaux sont liés au retour de sa dépouille en Égypte. La terre cuite atteste que cette scène était représentée sur les objets de dévotion. Elle ne permet pas, à elle seule, de vérifier les épisodes du récit.

Abou Mina, du tombeau à la ville de pèlerinage

Les vestiges donnent une idée de l’ampleur du rassemblement à l’époque. Autour du tombeau attribué au martyr, la ville d’Abou Mina a réuni des églises, un baptistère, des rues, des habitations et des ateliers. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités décrit aussi une place des pèlerins. Ce sont les vestiges de ce centre chrétien ancien, inscrits au patrimoine mondial en 1979, et non le monastère copte contemporain, que l’UNESCO désigne sous le nom d’Abou Mina.

Le monastère moderne de Saint-Mina jouxte le site. En mai 2025, le pape copte Tawadros II a visité les vestiges avant de se rendre au monastère, où il a notamment visité la cathédrale et le sanctuaire du pape Kyrillos VI. Le compte rendu de l’Église distingue les deux étapes. Le 9 avril 2026, le patriarcat a également documenté une liturgie du Jeudi saint dans ce monastère. Cet office atteste que le lieu est toujours un espace de culte ; il ne dit pas si les fidèles emportent aujourd’hui les mêmes gourdes que dans l’Antiquité. L’UNESCO présente par ailleurs la communauté monastique comme l’un des partenaires du travail de conservation, sans la confondre avec le site archéologique.

Sorti de la liste en péril, le site reste suivi

La remontée de la nappe phréatique, notamment liée à l’irrigation, a fragilisé les vestiges. Après des travaux de drainage et de contrôle des eaux, le Comité du patrimoine mondial a retiré Abou Mina de la liste du patrimoine mondial en péril en 2025. Le site reste inscrit au patrimoine mondial.

En 2026, le Comité a salué la poursuite de la surveillance du niveau de la nappe et de la stabilisation des structures. Il a encouragé le maintien d’un système de secours pour contrôler les eaux et a demandé à l’Égypte un nouveau rapport d’ici au 1er décembre 2027. La sortie de la liste en péril marque ainsi une amélioration de la conservation, et non la fin de l’entretien : les ruines témoignent toujours de la ville que les pèlerins quittaient avec leurs petites gourdes.

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